Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor

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Türkiye'ye yönelik siber saldırıların artması hükümeti harekete geçirdi. Geçtiğimiz yıla göre iki kat artan bu yeni nesil güvenlik tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi (SİB) kurulması planlanıyor. Böylelikle bu tür saldırılar önceden haber alınacak ve gerekli müdahalelerde hızlıca yapılabilecek. Ayrıca maddi ve itibar kayıplarının önüne geçilmiş olunacak.

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Türkiye'ye yapılan son siber saldırılardan Türk Telekom ve Garanti BBVA etkilenmişti. Bu tür saldırılarda başta operatörler ve kamu kurumları olmak üzere bankacılık, enerji, sağlık gibi son derece kritik kuruluşlar hedef alınıyor. Bilgisayar korsanları en fazla Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) ve Oltalama (Phishing) olarak adlandırılan saldırı yöntemlerini kullanıyorlar.

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En önemli ayak Siber İstihbarat Birimi

DDoS ataklarında ABD, Hollanda, Ukrayna, Çin, Tayland, Rusya ve İran üzerindeki serverlar üzerinden saldırı yapılıyor. Siber saldırıların 2 kat artarak 100 bine ulaşması ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi için hazırlık çalışmalarına başlanacak. Bu konuyla ilgili gerekli olan mevzuat çalışmasını da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK ortak yürütecek.

Ulusal siber güvenliğin en önemli ayağını ise Siber İstihbarat Birimi oluşturacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik ortaya çıkan tehditlere ilişkin faaliyet gösterecek bu birimin 2020 yılında kurulması planlanıyor. Böylelikle siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynakların sayısı çoğaltılıp, ulusal siber güvenlik olaylarına müdahale ve koordinasyon kapasitesi de arttırılacak.