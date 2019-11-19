Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor

Türkiye'ye yönelik siber saldırıların artması hükümeti harekete geçirdi. Geçtiğimiz yıla göre iki kat artan bu yeni nesil güvenlik tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi (SİB) kurulması planlanıyor. Böylelikle bu tür saldırılar önceden haber alınacak ve gerekli müdahalelerde hızlıca yapılabilecek. Ayrıca maddi ve itibar kayıplarının önüne geçilmiş olunacak.
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Türkiye'ye yapılan son siber saldırılardan Türk Telekom ve Garanti BBVA etkilenmişti. Bu tür saldırılarda başta operatörler ve kamu kurumları olmak üzere bankacılık, enerji, sağlık gibi son derece kritik kuruluşlar hedef alınıyor. Bilgisayar korsanları en fazla Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) ve Oltalama (Phishing) olarak adlandırılan saldırı yöntemlerini kullanıyorlar.
En önemli ayak Siber İstihbarat Birimi
DDoS ataklarında ABD, Hollanda, Ukrayna, Çin, Tayland, Rusya ve İran üzerindeki serverlar üzerinden saldırı yapılıyor. Siber saldırıların 2 kat artarak 100 bine ulaşması ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi için hazırlık çalışmalarına başlanacak. Bu konuyla ilgili gerekli olan mevzuat çalışmasını da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK ortak yürütecek.
Ulusal siber güvenliğin en önemli ayağını ise Siber İstihbarat Birimi oluşturacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik ortaya çıkan tehditlere ilişkin faaliyet gösterecek bu birimin 2020 yılında kurulması planlanıyor. Böylelikle siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynakların sayısı çoğaltılıp, ulusal siber güvenlik olaylarına müdahale ve koordinasyon kapasitesi de arttırılacak.
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Herşey birbirine onlarla bağlanıyor,haberleşiyor. Oradaki zaafiyetler o ülkeye çok zararlar verebilir.
Ericsson klasik hep var Turkiye belkemiginde ...
Alman Istihbarati da Turkiye'de saglam kontrol ediyor gozlemliyorken ...
NATO bile kabak gibi ortada. Amerikan ussleri de ortada .
Kim kimi kandiriyor kim kime gorunurde tedbir aliyor idrak edebilmis degilim .
ULAKBiM ULAKNET ile nereye kadar ...
Bilimden geri kalmışsın biraz artistik yapmak için siber istihbarat birimi... adı nasıl? prim yapar... ama ne unix? ne assembler? ne makina kodu? ne 101010 bir tane data kurtarma programı bile yazan yok. Milletinin %90ı crack kullanıyor. Hemde üretmiyorsun. Yazdığın yazılımlar hoşaf. Donanımlar hoşaf. Bir donanım (cpu-gpu-chipset) tasarlayıp buna yazılım yazamıyorsun. Bir politikan bile yok. Yazdıklarını bile gerçek edemiyorsun. Bugün böyle yarın için kağıda yazdıklarında da iş yok. Daha nereye gideceğini bilmiyorsun. Tecrübeli insanlara bir mikrofon tutan yok. Hayvanat bahçesi genel müdürünü tubitaka koymuşlardı. Değişende pek bir şey yok. Kalkınma planı pdfsine bakın yani herhangi bir yerde bulursanız.
Bu şekilde; dışarısı kedi, biz ise fare !
https://www.haberturk.com/gundem/haber/740760-mitte-redhack-alarmi
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