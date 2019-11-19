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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor

    Türkiye'ye yönelik siber saldırı sayısının son bir yıl içerisinde 2 kat artarak 100 bine ulaşması ile birlikte düğmeye basıldı. Yeni nesil güvenlik tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor.
    3 gün
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    Güvenlik
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor
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    Türkiye'ye yönelik siber saldırıların artması hükümeti harekete geçirdi. Geçtiğimiz yıla göre iki kat artan bu yeni nesil güvenlik tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi (SİB) kurulması planlanıyor. Böylelikle bu tür saldırılar önceden haber alınacak ve gerekli müdahalelerde hızlıca yapılabilecek. Ayrıca maddi ve itibar kayıplarının önüne geçilmiş olunacak.

    Ayrıca Bkz. "Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı"

    Türkiye'ye yapılan son siber saldırılardan Türk Telekom ve Garanti BBVA etkilenmişti. Bu tür saldırılarda başta operatörler ve kamu kurumları olmak üzere bankacılık, enerji, sağlık gibi son derece kritik kuruluşlar hedef alınıyor. Bilgisayar korsanları en fazla Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) ve Oltalama (Phishing) olarak adlandırılan saldırı yöntemlerini kullanıyorlar.

    Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor
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    En önemli ayak Siber İstihbarat Birimi

    DDoS ataklarında ABD, Hollanda, Ukrayna, Çin, Tayland, Rusya ve İran üzerindeki serverlar üzerinden saldırı yapılıyor. Siber saldırıların 2 kat artarak 100 bine ulaşması ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi için hazırlık çalışmalarına başlanacak. Bu konuyla ilgili gerekli olan mevzuat çalışmasını da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK ortak yürütecek.

    Ulusal siber güvenliğin en önemli ayağını ise Siber İstihbarat Birimi oluşturacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik ortaya çıkan tehditlere ilişkin faaliyet gösterecek bu birimin 2020 yılında kurulması planlanıyor. Böylelikle siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynakların sayısı çoğaltılıp, ulusal siber güvenlik olaylarına müdahale ve koordinasyon kapasitesi de arttırılacak.



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    TncyKrmn 3 gün en beğenilen smart1978
    1.Resmi Alman Devleti ne oluyor? 2. Ne yani Türkiye'ye saldırırken Vpn kullansanız bile dikkatli olun izleniyorsunuz mu demek istemiş burada? Tam olarak yorumu anlamadım. Burada ki bahsi geçen muhabbet bizim için mi Almanlar için mi?
    1.Resmi Alman Devleti ne oluyor? 2. Ne yani Türkiye'ye saldırırken Vpn kullansanız bile dikkatli olun izleniyorsunuz mu demek istemiş burada? Tam olarak yorumu ...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    OzanErdal1986 1 gün
    iyide zaten MIT'de var böyle bir birim
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    DH Misafiri 2 gün
    Ülkerlerin ağ bağlantıları vücuddaki sinir ağlarına benzemeye başladı.
    Herşey birbirine onlarla bağlanıyor,haberleşiyor. Oradaki zaafiyetler o ülkeye çok zararlar verebilir.
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    IceRulez 3 gün
    boş işler. önce yasa çıkarılmalı yerli yazılım kullanılmalı kurumsal ve kamusal firmalarda. En çok önem arz eden firma yahut kurum hangisi ise ilk olarak tüm yazılımsal sisteminin pardus'a geçiş yapması sağlanmalı. Akabinde bunlar yapılabilir. Ama öncelik bu olmamalı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 2 gün IceRulez
    Huawei gibi Cinlilerin altyapisi ile Microsoft tabanli programlaralarla ve Microsoft platformlarinda gelistiricilik ile vesaire vesaire ... Turkiye neyi nasil kimden korunuyor acaba ?

    Ericsson klasik hep var Turkiye belkemiginde ...

    Alman Istihbarati da Turkiye'de saglam kontrol ediyor gozlemliyorken ...

    NATO bile kabak gibi ortada. Amerikan ussleri de ortada .


    Kim kimi kandiriyor kim kime gorunurde tedbir aliyor idrak edebilmis degilim .


    ULAKBiM ULAKNET ile nereye kadar ...
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    firat_kilic 3 gün
    Sanki chip üretiyorsunda siber istihbarat birimi kuruyorsun. Kurtlar vadisi filmi mi çeviriyor bunlar? :))))

    Bilimden geri kalmışsın biraz artistik yapmak için siber istihbarat birimi... adı nasıl? prim yapar... ama ne unix? ne assembler? ne makina kodu? ne 101010 bir tane data kurtarma programı bile yazan yok. Milletinin %90ı crack kullanıyor. Hemde üretmiyorsun. Yazdığın yazılımlar hoşaf. Donanımlar hoşaf. Bir donanım (cpu-gpu-chipset) tasarlayıp buna yazılım yazamıyorsun. Bir politikan bile yok. Yazdıklarını bile gerçek edemiyorsun. Bugün böyle yarın için kağıda yazdıklarında da iş yok. Daha nereye gideceğini bilmiyorsun. Tecrübeli insanlara bir mikrofon tutan yok. Hayvanat bahçesi genel müdürünü tubitaka koymuşlardı. Değişende pek bir şey yok. Kalkınma planı pdfsine bakın yani herhangi bir yerde bulursanız.

    Bu şekilde; dışarısı kedi, biz ise fare !
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 3 gün firat_kilic
    Lamer der ote olmayanlar da kendilerini anti hacker kacker filan saniyor .
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    interwap 3 gün
    2012'de kurmuşuz. 2019'da bir daha kuruyoruz. 2023'te tekrar kurarız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    https://www.haberturk.com/gundem/haber/740760-mitte-redhack-alarmi
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    smart1978 3 gün
    VPN yoluyla saldiran ve/veya rahat hareket edenler ! Turkiye'de VPN ler dinleniyor. Resmi Alman Devleti bu yonde kendi vatandaslarini uyarmaya basladi birkac gunoncesine ait bir gelisme ...
    1 Yanıt Yanıtla
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    TncyKrmn 3 gün smart1978
    1.Resmi Alman Devleti ne oluyor? 2. Ne yani Türkiye'ye saldırırken Vpn kullansanız bile dikkatli olun izleniyorsunuz mu demek istemiş burada? Tam olarak yorumu anlamadım. Burada ki bahsi geçen muhabbet bizim için mi Almanlar için mi?
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    FatihAsl 3 gün
    zero days isimli belgeseli izleyin. tehdidin ne kadar ciddi olduğunu görün
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