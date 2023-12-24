ABD, nükleer füzyonda defalarca net enerji kazancı elde etti

Adım adım füzyon enerjisi
NIF aslında bir enerji santrali olarak değil, termonükleer patlamalar sırasında meydana gelen reaksiyonları yeniden yaratmak ve incelemek için bir araştırma tesisi olarak inşa edildi. NIF projesi, iki hidrojen izotopu olan döteryum ve trityumdan oluşan donmuş bir topağı ateşlemek için 192 lazer ışını kullanıyor. Bu topak, altından yapılmış bir silindirin içinde asılı duran elmas bir kapsülün içinde yer alıyor. Lazer ışınları topağa çarptığında, izotopların birleşerek helyum oluşturmasına ve büyük miktarda enerji üretmesine neden olan bir patlamaya neden oluyor.
5 Aralık 2022'de füzyon reaksiyonları, hedefe ilk kez gönderilen lazer ışınlarından yaklaşık %54 daha fazla enerji üretti. Etkileyici, ama bu sadece başlangıçtı. 30 Temmuz 2023'te tesis, hedefe 2,05 megajul lazer enerji göndererek bir önceki rekorunu kırdı. Bu kez patlama 3,88 megajul füzyon enerjisi üretti ki bu da giriş enerjisine kıyasla %89'luk bir artış anlamına geliyor.
Öte yandan birçok bilim insanı için son sonuçlar laboratuvarın yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. On yılı aşkın süredir peşinde oldukları bir hedefe nihayet ulaşabildiler. Elmas kapsüldeki küçük kusurlar veya lazer darbelerindeki küçük farklılıklar nedeniyle patlama hala kusurlu olsa da, araştırmacılar artık ilgili temel değişkenlere ve bunların nasıl kontrol edileceğine dair daha fazla bilgiye sahipler. İlerleyen dönemlerde elmas kapsülün büyütülmesi ve ölçeğin genişletilmesi planlanıyor.
Halen gidilecek uzun bir yol var
Ancak daha verimli lazer sistemleri geliştirmek için ABD Enerji Bakanlığı, ülkedeki kurum ve laboratuvarlara önemli finansman kaynakları sağlıyor. Öte yandan şimdiye kadar füzyon enerjisi araştırmalarına yapılan hükümet yatırımlarının çoğu tokamak olarak bilinen ve füzyon reaksiyonlarını sınırlandırmak için manyetik alanlar kullanan cihazlara yöneldi. Fransa’da dünyanın en büyük füzyon tesisini inşa edecek uluslararası bir ortaklık olan ITER'de geliştirilmekte olan yaklaşım da budur.
NIF’te gerçekleştirilen son deney serisinde lazer enerjisinde %7'lik bir artış söz konusu ve bu da teorik olarak daha da büyük verim elde edilmesini sağlayacak. Bu serideki ilk deney 30 Ekim'deki başarılı ateşlemelerden biriydi. Rekor kırılmamış olsa da, 2,2 megajul lazer enerjisi girdisi 3,4 megajul füzyon enerjisi çıktısı sağladı. 2024 yılında en az 4 ateşleme deneyinin daha yapılması hedefleniyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/nuclear-fusion-laboratory-achieves-ignition https://www.nature.com/articles/d41586-023-04045-8 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.