Evinize hidrojen ile kışlık elektrik depolama teknolojisi

Firma hibrit bir bataryalama teknolojisi kullanılıyor. Gündüz ürettiği enerjiyi önce lityum iyon bataryasına dolduruyor. Bu bataryanın 15 kWh’lik kapasitesi dolunca hidrojen üretmeye başlıyor ve üretilen enerjiyi yüksek basınçta sıkıştırarak metal tanklarla depoluyor. Toplamda 1500 kWh’lik devasa bir elektrik depolamaya toplam 5 dış ünite ile erişiyor. İsteyen tek ünite ile 300 kWh depoluyor. İç ünitede elektrizatör sessiz ama dış ünite kompresör nedeniyle sesli. Kış geldiğinde ve lityum iyon batarya tükenince hidrojen ile yakıt hücresi hidrojenle elektrik üretip hem lityum iyon bataryayı şarj ediyor hemde evinizin ihtiyacını karşılıyor.
Uzun vadeli net hesaplaşma gibi sezonluk olarak şebekeye elektrik aktarıp alma durumu hiçbir yerde uygulanmıyor. Onun yerine fazlasını ucuza satıp kışın enerjinizi pahalıya satın alıyorsunuz. Bu sistem bu tür harcamaların önüne geçtiği gibi gerektiğinde jeneratör olarak çalıştığı için şebeke aksaklı durumlarda sizi uzunca süre koruyor.
Firma apartman tarzı yerlerinde çatılarından elde ettiği enerjiyi depolayabiliyor ve apartmanın sistemine destek oluyor. Böylece ortak alınan bir sistemde satın almadan kuruluma kadar bir çok avantaj sağlanıyor.
Firmanın bu ürünü aslında yeni değil ama yeni çıkardığı Picea 2 eskisine göre %70 daha hafif ve daha alçak bu avantaj ile bir çok yerde uyumlu hale geldi ve yeni versiyonlar üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.