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    Evinize hidrojen ile kışlık elektrik depolama teknolojisi

    Yazın ürettiğiniz çok fazla elektrik enerjisini kışın karanlık günlerine %90 verimle elektrik veya ısı olarak aktaran sistemin yeni versiyonu satışta.                     
    Evinize hidrojen ile kışlık elektrik depolama teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Evinizin çatısından üretilen elektrik enerjisini lityum iyon bataryalarla depolayıp geceye saklama işi uzun zamandır yapılıyor. Berlin merkezli Alman şirketi, bu konsepti koruyor ve onu bir adım ileri götürüyor.

    Firma hibrit bir bataryalama teknolojisi kullanılıyor. Gündüz ürettiği enerjiyi önce lityum iyon bataryasına dolduruyor. Bu bataryanın 15 kWh’lik kapasitesi dolunca hidrojen üretmeye başlıyor ve üretilen enerjiyi yüksek basınçta sıkıştırarak metal tanklarla depoluyor. Toplamda 1500 kWh’lik devasa bir elektrik depolamaya toplam 5 dış ünite ile erişiyor. İsteyen tek ünite ile 300 kWh depoluyor. İç ünitede elektrizatör sessiz ama dış ünite kompresör nedeniyle sesli. Kış geldiğinde ve lityum iyon batarya tükenince hidrojen ile yakıt hücresi hidrojenle elektrik üretip hem lityum iyon bataryayı şarj ediyor hemde evinizin ihtiyacını karşılıyor.

    Evinize hidrojen ile kışlık elektrik depolama teknolojisi
    Hidrojenin en büyük sıkıntısı gerek üretirken, gerek tüketirken oluşan atık ısı enerjisi üretmesi. Bu sistem ise bunu yazın sıcak su deposunun ısıtılması, kışın ise merkezi havalandırma sisteminine ısı enerjisi olarak aktarılmasını sağlıyor. Merkezi havalandırma sistemine aktarırken ise iç hava sıcak hava ile dış soğuk havanın arasındaki ısı değişimi yaparak içeren giren havayı dışarı çakan hava ile ısıtıyor. Bu sayede dönüşümlerden kaynaklanan kayıpları oldukça azalıyor ve yazın toplanan enerjinin %90’ından fazlasını size ya elektrik yada ısı enerjisi dönüyor.

    Evinize hidrojen ile kışlık elektrik depolama teknolojisi Tam Boyutta Gör

    Uzun vadeli net hesaplaşma gibi sezonluk olarak şebekeye elektrik aktarıp alma durumu hiçbir yerde uygulanmıyor. Onun yerine fazlasını ucuza satıp kışın enerjinizi pahalıya satın alıyorsunuz. Bu sistem bu tür harcamaların önüne geçtiği gibi gerektiğinde jeneratör olarak çalıştığı için şebeke aksaklı durumlarda sizi uzunca süre koruyor.

    Evinize hidrojen ile kışlık elektrik depolama teknolojisi

    Firma apartman tarzı yerlerinde çatılarından elde ettiği enerjiyi depolayabiliyor ve apartmanın sistemine destek oluyor. Böylece ortak alınan bir sistemde satın almadan kuruluma kadar bir çok avantaj sağlanıyor.

    Firmanın bu ürünü aslında yeni değil ama yeni çıkardığı Picea 2 eskisine göre %70 daha hafif ve daha alçak bu avantaj ile bir çok yerde uyumlu hale geldi ve yeni versiyonlar üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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