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    Sınırsız enerji yarışında Çin, füzyonda ABD'yi geçiyor

    Çin, uzun zamandır hayal edilen ve yeni yatırımlar çeken temiz enerji kaynağı ticari füzyona hakim olmak istiyor. Bu alanda Çin'in harcamaları ABD'nin önünde yer alıyor.
    Sınırsız enerji yarışında Çin, füzyonda ABD'yi geçiyor Tam Boyutta Gör
    Yıldızlardaki doğal tepkimeyi Dünya'da ölçeklendirebilir bir şekilde gerçekleştirme yarışı hız kesmeden devam ediyor. Güneş ve diğer yıldızlar, kendilerini ayakta tutabilmek için sürekli olarak füzyon tepkimeleri gerçekleştirerek inanılmaz miktarlarda enerji üretiyor. Bilim insanları ise bu tepkimeyi Dünya'da taklit ederek uzun zamandır aranan sınırsız enerjiye ulaşmaya çalışıyor. Ve görünüşe göre füzyon enerjisindeki yarışta Çin, lider konumda ilerliyor.

    Çin, füzyon enerjisine daha çok para harcıyor

    Aktarılanlara göre Çin, devasa bir füzyon teknolojisi kampüsü inşa etti ve en büyük sanayi şirketlerinden bazılarını içeren ulusal bir füzyon konsorsiyumu başlattı. Çinli bilim insanları ve füzyon alanında çalışan insanların projeleri tamamlamak için üç vardiya halinde, günün her saati çalıştığı belirtiliyor. Bununla birlikte Çin'in füzyon bilimi ve mühendisliğinde ABD'den 10 kat daha fazla doktoraya sahip işgücünün olduğuna dikkat çekiliyor.

    ABD Enerji Bakanlığı'nın Füzyon Enerjisi Bilimleri Ofisi'nin başında bulunan JP Allain, Çin'in füzyon için yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadığını ve bunun ABD hükümetinin füzyon bütçesinin neredeyse iki katı olduğunu söyleyerek yarışın kaybedilmekte olduğuna değiniyor. Uzmanlara göre Çin, bu şekilde para harcamaya devam ederse üç veya dört yıl içinde ABD ve Avrupa'nın manyetik füzyon yeteneklerini geçecek.

    Sınırsız enerji yarışında Çin, füzyonda ABD'yi geçiyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için füzyon, en basit anlatımla, iki hafif atom çekirdeğinin birleştirilerek daha ağır bir atom çekirdeğinin oluşturulmasıyla meydana geliyor. Bu süreçte de inanılmaz miktarda (atomların bölündüğü fisyondan çok daha fazla) enerji açığa çıkıyor. Ayrıca herhangi bir karbon salınımı yapılmıyor ve çok sınırlı radyoaktivite üretiliyor.

    Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları füzyon reaksiyonlarının nasıl sürdürüleceğini anlamaya ve bu enerjiyi net güce dönüştürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. ABD, füzyon reaksiyonları yaratmak için lazer kullanan bir teknolojiye öncülük ediyor. Öte yandan manyetik füzyon - plazmayı sınırlamak için manyetik alanlar kullanmak - birçok uzman tarafından ticarileştirme için en mantıklı yöntem olarak değerlendiriliyor.

    Çin, manyetik füzyona yani tokamakları kullanan reaktörler üzerinde çalışıyor. Çin, ABD ve aslında AB arasındaki yarış devam ediyor olsa da dünyanın öne delen ülkeleri (Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Rusya ve ABD) Fransa'daki devasa füzyon projesi ITER'de birlikte çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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