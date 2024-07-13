Sınırsız enerji yarışında Çin, füzyonda ABD'yi geçiyor

Çin, füzyon enerjisine daha çok para harcıyor
Aktarılanlara göre Çin, devasa bir füzyon teknolojisi kampüsü inşa etti ve en büyük sanayi şirketlerinden bazılarını içeren ulusal bir füzyon konsorsiyumu başlattı. Çinli bilim insanları ve füzyon alanında çalışan insanların projeleri tamamlamak için üç vardiya halinde, günün her saati çalıştığı belirtiliyor. Bununla birlikte Çin'in füzyon bilimi ve mühendisliğinde ABD'den 10 kat daha fazla doktoraya sahip işgücünün olduğuna dikkat çekiliyor.
ABD Enerji Bakanlığı'nın Füzyon Enerjisi Bilimleri Ofisi'nin başında bulunan JP Allain, Çin'in füzyon için yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadığını ve bunun ABD hükümetinin füzyon bütçesinin neredeyse iki katı olduğunu söyleyerek yarışın kaybedilmekte olduğuna değiniyor. Uzmanlara göre Çin, bu şekilde para harcamaya devam ederse üç veya dört yıl içinde ABD ve Avrupa'nın manyetik füzyon yeteneklerini geçecek.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları füzyon reaksiyonlarının nasıl sürdürüleceğini anlamaya ve bu enerjiyi net güce dönüştürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. ABD, füzyon reaksiyonları yaratmak için lazer kullanan bir teknolojiye öncülük ediyor. Öte yandan manyetik füzyon - plazmayı sınırlamak için manyetik alanlar kullanmak - birçok uzman tarafından ticarileştirme için en mantıklı yöntem olarak değerlendiriliyor.
Çin, manyetik füzyona yani tokamakları kullanan reaktörler üzerinde çalışıyor. Çin, ABD ve aslında AB arasındaki yarış devam ediyor olsa da dünyanın öne delen ülkeleri (Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Rusya ve ABD) Fransa'daki devasa füzyon projesi ITER'de birlikte çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.