ABD şimdi de kafayı Lenovo'ya taktı: Yeni Huawei mi olacak?

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ABD, Çin'e yönelik baskısını artırarak daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. Yetkililer daha sıkı yaptırımlar uygulama ve mevzuata uyum konusunda daha kapsamlı kontroller yapma sözü verdi. Aynı zamanda Washington, Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçlanan şirketlere yüklenmeye devam ediyor. Hedef alınan son firma Lenovo oldu.

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ABD Temsilciler Meclisi Seçim Komitesi üyeleri Lenovo'yu Huawei ve ZTE ile kıyaslayarak Navy Exchange'ten Lenovo ürünlerinin satışını durdurmasını talep etti. Navy Exchange (NEX), ABD Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden bir perakende zinciri olarak tanımlanabilir. Askeri personel ve aileleri bu şirketin mağazalarından yararlanabiliyor.

Meclis Seçim Komitesi'ne göre Lenovo ile Pekin yönetimi arasında Washington için ulusal güvenlik sorunları oluşturabilecek bağlantılar var. Bu nedenle Lenovo ürünleri, ABD kamu görevlilerine yönelik mağazaların raflarından kaldırılmalı. Söz konusu mektup Wisconsin'den bir kongre üyesi olan Mike Gallagher tarafından imzalandı.

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Lenovo suçlamaları yanıtladı

Navy Exchange'e gönderilen mektupta, Lenovo ürünlerinin Amerikan askeri personeline satılmaması ve hatta bu ürünlerin vergisiz satış veya indirimlerle teşvik edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda Lenovo'nun Çin Halk Kurtuluş Ordusu (yani Çin ordusu) ve Çin Bilimler Akademisi ile bağlantılı olduğunu iddia eden ifadeler var.

Lenovo'nun yanıtı gecikmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü "Lenovo, hiçbir şekilde Çin ordusuyla bağlantılı değildir, Çin Hükümeti veya Çin Komünist Partisi tarafından finanse edilmemekte veya kontrol edilmemektedir. Çin devleti tarafından yürütülen siber casusluk kampanyalarına katılmamakta veya bu tür ilişkilere sahip olmamaktadır" dedi.

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