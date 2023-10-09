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    ABD şimdi de kafayı Lenovo'ya taktı: Yeni Huawei mi olacak?

    ABD, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle uzunca bir süredir Huawei'ye yaptırım uyguluyordu. Hükümet yetkililerin yeni hedefi Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçlanan Lenovo oldu.

    ABD şimdi de kafayı Lenovo'ya taktı: Yeni Huawei mi olacak? Tam Boyutta Gör

    ABD, Çin'e yönelik baskısını artırarak daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. Yetkililer daha sıkı yaptırımlar uygulama ve mevzuata uyum konusunda daha kapsamlı kontroller yapma sözü verdi. Aynı zamanda Washington, Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçlanan şirketlere yüklenmeye devam ediyor. Hedef alınan son firma Lenovo oldu.

    ABD Temsilciler Meclisi Seçim Komitesi üyeleri Lenovo'yu Huawei ve ZTE ile kıyaslayarak Navy Exchange'ten Lenovo ürünlerinin satışını durdurmasını talep etti. Navy Exchange (NEX), ABD Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden bir perakende zinciri olarak tanımlanabilir. Askeri personel ve aileleri bu şirketin mağazalarından yararlanabiliyor.

    Meclis Seçim Komitesi'ne göre Lenovo ile Pekin yönetimi arasında Washington için ulusal güvenlik sorunları oluşturabilecek bağlantılar var. Bu nedenle Lenovo ürünleri, ABD kamu görevlilerine yönelik mağazaların raflarından kaldırılmalı. Söz konusu mektup Wisconsin'den bir kongre üyesi olan Mike Gallagher tarafından imzalandı.

    ABD şimdi de kafayı Lenovo'ya taktı: Yeni Huawei mi olacak? Tam Boyutta Gör

    Lenovo suçlamaları yanıtladı

    Navy Exchange'e gönderilen mektupta, Lenovo ürünlerinin Amerikan askeri personeline satılmaması ve hatta bu ürünlerin vergisiz satış veya indirimlerle teşvik edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda Lenovo'nun Çin Halk Kurtuluş Ordusu (yani Çin ordusu) ve Çin Bilimler Akademisi ile bağlantılı olduğunu iddia eden ifadeler var.

    Lenovo'nun yanıtı gecikmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü "Lenovo, hiçbir şekilde Çin ordusuyla bağlantılı değildir, Çin Hükümeti veya Çin Komünist Partisi tarafından finanse edilmemekte veya kontrol edilmemektedir. Çin devleti tarafından yürütülen siber casusluk kampanyalarına katılmamakta veya bu tür ilişkilere sahip olmamaktadır" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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