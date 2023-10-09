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    Xiaomi başkanı ateşi yaktı: Xiaomi 14 serisi Ekim sonunda geliyor

    Xiaomi yöneticisi Lu Weibing sosyal medya hesabında Ekim ayının çok heyecan verici olacağını belirten bir gönderi paylaştı. Çin basınına göre bu Xiaomi 14 serisinin gelişine işaret ediyor.
    Xiaomi başkanı ateşi yaktı: Xiaomi 14 serisi Ekim sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Çin'in başkanı ve Redmi markasının CEO'su Lu Weibing kişisel sosyal medya hesabı arcılığı ile önemli bir paylaşım yaptı. Deneyimli yöneticinin mesajı kısa ve özdü "Ekim çok heyecan verici olacak". Yerel basın bunu önemli bir lansmanın ipucu olarak değerlendirdi.

    Weibing'in amiral gemisi Xiaomi 14 serisinin çıkışına işaret ettiği düşünülüyor. Basın mensuplarına göre Ekim ayında serinin temel ve Pro varyantları tanıtılacak. Her iki model de Çin'deki çeşitli sertifikasyon kurumları tarafından onaylandı. Başka bir deyişle piyasaya sürülmek için resmi çıkış izni almış durumdalar.

    Xiaomi başkanı ateşi yaktı: Xiaomi 14 serisi Ekim sonunda geliyor

    Snapdragon 8 Gen 3 için geri sayım başladı

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'nun duyurusu Ekim ayı sonunda, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtılmasından hemen sonra gerçekleşecek. Söz konusu işlemcinin Snapdragon Summit 2023 etkinliğinin ilk günü olan 24 Ekim'de resmiyet kazanacağını hatırlatalım.

    Dolayısıyla, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, Qualcomm'un yeni platformunu temel alan ilk akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanı sıra amiral gemilerinin ekran, kamera ve şarj hızı konusunda çıtayı yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca gelen bilgiler titanyum çerçevelere sahip olacakları yönünde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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