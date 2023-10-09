Tam Boyutta Gör Xiaomi Çin'in başkanı ve Redmi markasının CEO'su Lu Weibing kişisel sosyal medya hesabı arcılığı ile önemli bir paylaşım yaptı. Deneyimli yöneticinin mesajı kısa ve özdü "Ekim çok heyecan verici olacak". Yerel basın bunu önemli bir lansmanın ipucu olarak değerlendirdi.

OnePlus Watch 2 için geri sayım başladı: 2024'te geliyor 1 gün önce eklendi

Weibing'in amiral gemisi Xiaomi 14 serisinin çıkışına işaret ettiği düşünülüyor. Basın mensuplarına göre Ekim ayında serinin temel ve Pro varyantları tanıtılacak. Her iki model de Çin'deki çeşitli sertifikasyon kurumları tarafından onaylandı. Başka bir deyişle piyasaya sürülmek için resmi çıkış izni almış durumdalar.

Snapdragon 8 Gen 3 için geri sayım başladı

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'nun duyurusu Ekim ayı sonunda, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtılmasından hemen sonra gerçekleşecek. Söz konusu işlemcinin Snapdragon Summit 2023 etkinliğinin ilk günü olan 24 Ekim'de resmiyet kazanacağını hatırlatalım.

Dolayısıyla, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, Qualcomm'un yeni platformunu temel alan ilk akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanı sıra amiral gemilerinin ekran, kamera ve şarj hızı konusunda çıtayı yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca gelen bilgiler titanyum çerçevelere sahip olacakları yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi başkanı ateşi yaktı: Xiaomi 14 serisi Ekim sonunda geliyor