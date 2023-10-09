Xiaomi başkanı ateşi yaktı: Xiaomi 14 serisi Ekim sonunda geliyor

Weibing'in amiral gemisi Xiaomi 14 serisinin çıkışına işaret ettiği düşünülüyor. Basın mensuplarına göre Ekim ayında serinin temel ve Pro varyantları tanıtılacak. Her iki model de Çin'deki çeşitli sertifikasyon kurumları tarafından onaylandı. Başka bir deyişle piyasaya sürülmek için resmi çıkış izni almış durumdalar.
Snapdragon 8 Gen 3 için geri sayım başladı
Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'nun duyurusu Ekim ayı sonunda, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtılmasından hemen sonra gerçekleşecek. Söz konusu işlemcinin Snapdragon Summit 2023 etkinliğinin ilk günü olan 24 Ekim'de resmiyet kazanacağını hatırlatalım.
Dolayısıyla, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, Qualcomm'un yeni platformunu temel alan ilk akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanı sıra amiral gemilerinin ekran, kamera ve şarj hızı konusunda çıtayı yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca gelen bilgiler titanyum çerçevelere sahip olacakları yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.