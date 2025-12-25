Xiaomi ve DeepSeek’in Çin ordusuna yardım ettiği iddia edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’de dokuz Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Çin merkezli bazı büyük teknoloji şirketlerinin Çin ordusuna destek verdiği iddiasıyla Pentagon’a çağrıda bulundu. Yetkililer, yapay zeka şirketi DeepSeek, akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ekran üreticisi BOE Technology ve robotik şirketi Unitree Robotics’in, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen firmaların yer aldığı “Section 1260H” listesine eklenmesini istedi.

Söz konusu talep, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık zorunlu askerî harcama paketini yasalaştırmasının hemen ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e gönderilen bir mektupla iletildi. Mektupta, bu üç şirketin yanı sıra başka Çinli teknoloji ve biyoteknoloji firmalarının da listeye alınması gerektiği savunuldu.

Listeye eklenmek yaptırım anlamına gelmiyor

Tam Boyutta Gör

Çin ordusuyla ilintili olan firmaların yer aldığı listede halihazırda Tencent Holdings gibi Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri ile elektrikli araç bataryalarında küresel ölçekte önemli bir oyuncu olan CATL bulunuyor.

Öte yandan bu listeye girmek doğrudan bir yaptırım mekanizması içermese de Pentagon ve diğer ABD devlet kurumlarına tedarik sağlayan şirketler için güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Bu liste, ABD ordusunun söz konusu firmalara yönelik tutumunu ortaya koyarken daha önce listeye alınan bazı Çinli şirketlerin bu karara karşı ABD’de dava açtığı da biliniyor.

Xiaomi iddiaları yalanladı

Xiaomi cephesinden ise iddialara sert bir yanıt geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Xiaomi’nin Çin ordusuyla herhangi bir bağı olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Xiaomi, Çinli bir askeri şirket değildir ve herhangi bir Çinli askeri kuruluşla bağlantısı yoktur. Şirket, her zaman bir tüketici ürünleri şirketi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Yalnızca sivil ve ticari kullanım için ürün ve hizmetler sunmaktadır” denildi.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 25 cihaza daha geliyor! 9 sa. önce eklendi

Öte yandan haziran ayındaki bir haberimizde DeepSeek’in Çin ordusuna destek verdiği ve ABD’nin ihracat kontrollerini aşmayı başardığı iddiasına yer vermiştik. Bu arada BOE Technology Group ise Apple’ın iPhone modelleri için ekran tedarik eden firmalar arasında yer alıyor. ABD’li yasa yapıcılar, BOE dahil olmak üzere bazı Çinli ekran üreticilerinin 2030 yılına kadar Pentagon’un tedarik zincirinden tamamen çıkarılmasını talep ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi ve DeepSeek’in Çin ordusuna yardım ettiği iddia edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: