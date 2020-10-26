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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD, uzay iklimi ile etkin mücadele için bir kanun çıkarttı

    ABD, uzay ikliminin gezegenimiz üzerindeki olumsuz etkilerini daha iyi anlamak ve bunlarla mücadele etmek için bir kanun çıkarttı.
    1 sa.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD, uzay iklimi ile etkin mücadele için bir kanun çıkarttı

    Zamana bağlı olarak, uzay ortamındaki değişimin, yer tabanlı teknolojik sistemlere, insan yaşamına ve sağlığına olan etkilerini inceleyen uzay iklimi ya da uzay meteorolojisi dediğimiz disiplin, Yıldızımızın kaynaklı güneş patlaması gibi olayların anlaşılması ve bunların etkilerinin azaltılabilmesi için önem arz etmekte.

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    Geçtiğimiz aylarda NASA’nın önderliğinde başlatılan ve kurumun uzay iklimini daha iyi anlamak için bir grup projeye liderlik etme kararıyla hayata geçirilen uygulamanın kapsamı bir kanun maddesiyle genişletildi. ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayınlanan Gelecekte Yapılacak Hava Tahminlerini İyileştirmek için Uzay İklimi Araştırma ve Gözlem Faaliyetlerini Destekleme (Promoting Research and Observations of Space Weather to Improve the Forecasting of Tomorrow- PROSWIFT) isimli karar, uzay iklimini daha iyi anlamak ve buna karşı alınabilecek tedbirler için birtakım yükümlülükler getiriyor.

    ABD, uzay iklimi ile etkin mücadele için bir kanun çıkarttı

    Savunma Bakanlığı, NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) gibi kurumlara özel şirketlerle işbirliği yapma görevi veren yasa, uzay ikliminin etkilerinin irdelenmesi, bu konuda doğru tahminler yapılması ve uzay ikliminin etkilerini azaltabilecek teknolojilerin geliştirilmesi hususlarını kapsıyor. Kurumlardan ayrıca artık 25 yaşına gelmiş Güneş ve Heliosfer Gözlem Uydusu’nun yerini alacak yeni bir gözlem uydusu geliştirmesi isteniyor.

    Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin desteklediği PROSWIFT yasasının uzay iklimi konusunda ne gibi çözümler üreteceği ise haliyle belirsiz. Ancak bu konuda atılacak adımların ve ortaya çıkacak maliyetin boşa olmayacağına inanılıyor. Senatörler, İngiltere merkezli sigorta borsası Lloyd’s tahminlerinin gündeme getirildiği bir ortamda ciddi bir güneş iklimi hadisesinde ortaya çıkacak elektrik kesintisi, uydu arızaları ve hava trafiği sorunlarının yaklaşık 2.6 trilyon dolar maliyete yol açabileceği belirtilmiş.



    https://www.engadget.com/proswift-act-signed-into-law-205600030.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün önce
    guneyk

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    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
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