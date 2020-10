ABD, uzay iklimi ile etkin mücadele için bir kanun çıkarttı

Zamana bağlı olarak, uzay ortamındaki değişimin, yer tabanlı teknolojik sistemlere, insan yaşamına ve sağlığına olan etkilerini inceleyen uzay iklimi ya da uzay meteorolojisi dediğimiz disiplin, Yıldızımızın kaynaklı güneş patlaması gibi olayların anlaşılması ve bunların etkilerinin azaltılabilmesi için önem arz etmekte.

Geçtiğimiz aylarda NASA’nın önderliğinde başlatılan ve kurumun uzay iklimini daha iyi anlamak için bir grup projeye liderlik etme kararıyla hayata geçirilen uygulamanın kapsamı bir kanun maddesiyle genişletildi. ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayınlanan Gelecekte Yapılacak Hava Tahminlerini İyileştirmek için Uzay İklimi Araştırma ve Gözlem Faaliyetlerini Destekleme (Promoting Research and Observations of Space Weather to Improve the Forecasting of Tomorrow- PROSWIFT) isimli karar, uzay iklimini daha iyi anlamak ve buna karşı alınabilecek tedbirler için birtakım yükümlülükler getiriyor.

Savunma Bakanlığı, NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) gibi kurumlara özel şirketlerle işbirliği yapma görevi veren yasa, uzay ikliminin etkilerinin irdelenmesi, bu konuda doğru tahminler yapılması ve uzay ikliminin etkilerini azaltabilecek teknolojilerin geliştirilmesi hususlarını kapsıyor. Kurumlardan ayrıca artık 25 yaşına gelmiş Güneş ve Heliosfer Gözlem Uydusu’nun yerini alacak yeni bir gözlem uydusu geliştirmesi isteniyor.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin desteklediği PROSWIFT yasasının uzay iklimi konusunda ne gibi çözümler üreteceği ise haliyle belirsiz. Ancak bu konuda atılacak adımların ve ortaya çıkacak maliyetin boşa olmayacağına inanılıyor. Senatörler, İngiltere merkezli sigorta borsası Lloyd’s tahminlerinin gündeme getirildiği bir ortamda ciddi bir güneş iklimi hadisesinde ortaya çıkacak elektrik kesintisi, uydu arızaları ve hava trafiği sorunlarının yaklaşık 2.6 trilyon dolar maliyete yol açabileceği belirtilmiş.

https://www.engadget.com/proswift-act-signed-into-law-205600030.html

