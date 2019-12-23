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    ABD ve Gürcistan ortak operasyonunda siber saldırganlara ceza verildi

    GozNym adındaki zararlı yazılım ile 100 milyon dolardan fazla vurgun yapan çetenin mahkemeleri sonuçlandı. 3 kişilik çeteye farklı sürelerde hapis cezaları verilmiş durumda.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ABD ve Gürcistan ortak operasyonunda siber saldırganlara ceza verildi
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    Bugün siber saldırılar hemen her internet kullanıcısının başına gelen olaylardan birisi durumunda. Elde edilen muazzam paralar nedeniyle artık siber saldırı çeteleri de çok uluslu hale geldi. Bu nedenle operasyonların birden fazla ülkede gerçekleşmesi gerekiyor.

    GozNym faturası ağır oldu

    Geçtiğimiz yıllarda GozNym adı verilen bir zararlı yazılımla yaklaşık 41000 kullanıcıyı etkileyen ve 100 milyon dolar civarında zarara uğratan çok uluslu bir çete 2016 sonlarında çökertilmişti. Bu hafta saldırganlara ceza yağdı.

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    ABD ve Gürcistan ortaklığında gerçekleştirilen operasyonda ekibin lideri Krasimir Nikolov yakalanmış ve ABD’ye sınırdışı edilmişti. Nisan ayında suçlu bulunan Nikolov’un 39 ay kamuya faydalı olmak üzere hapis cezası aldı. Cezasının bitiminde Nikolov Bulgaristan’a sınırdışı edilecek.

    Ekibin diğer iki üyesi Alexander Konolov ve Marat Kazandjian ise Gürcistan’da süreli hapis cezalarına çarptırıldı. FBI verilen bu cezaların internet korsanlarına karşı global çapta tepkisiz kalınmayacağının göstergesi olduğunu açıkladı.

    GozNym çetesi hakettiği cezayı bulmuş olsa da halen sayısız korsan çetesi insanları zarara uğratmaya devam ediyor. Bunların bir kısmı devlet destekli olduğu için bulmak mümkün değil. Bir kısmı ise ABD ile sınırdışı anlaşmaları olmayan ülkelerin yavaş hareket etmesi nedeniyle yakalanamayabiliyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/22/three-sentenced-over-goznym-malware-crime-network/ Yorum Yaz
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