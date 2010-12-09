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Acer 3D destekli yeni monitörü HS244HQ'ü satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 3D destekli yeni monitörünü Avrupa'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 23.6-inç boyutunda olan HS244HQ model isimli yeni monitör, oyuncuları hedef alıyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor. WLED backlit tabanlı olan ve 120Hz tazeleme hızı sunan yeni monitör, Acer'ın açıkladığı teknik özellik bilgilerine göre 2ms tepki süresi ve 12,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla geliyor.

Görüntü aktarımı için HDMI 1.4a konnektörünü kullanan ve Active Shutter 3D teknolojisini esas alan monitör, 3D desteği ile kullanıcılarına daha gerçekçi oyun ve film deneyimi vaad ediyor. Acer tarafından bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen 23.6-inç boyutundaki HS244HQ'nun Avrupa satış fiyatı 400 Avro seviyesinde olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
gd245hq monitörüm var ve gayet güzel 3d görüntü alıyorum..tabi nvidia 3d vision ile..hatta tv kartımı değiştirip avermedianın 3d destekli tv kartını aldım 3d programları gayet güzel seyrediyorum hiç bir problem yok
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dusty 8 yıl
Aktif SG gözlük teknolojisiyle zaten baştan çok çabuk eskiyeceğini kabul eden bir ürün. Artık bu 3D teknolojisi çok geride kaldı. LG ve ViewSonic FPR panellei monitörlerini sürüyorlar piyasaya. Pasif gözlük teknolojisini kullanan bu modeller 3D öncelikte tercih nedeni direkt.
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cavaradossi 8 yıl
Arkadaşlar bu monitör yalnızca ati 6XXX serisi kartlarla 3D oyun oynatır sanırım.Çünkü ati'nin bu serisi hdmi 1.4a çıkışına sahip.Yeni GTX 5XXX serisi hakkında bilgim yok.Alternatif olarak daha önce sözü edilen yeni seri GN245HQ ya da HN274H modellerini beklemek gerekiyor.Bu iki model hem dvi,hem de hdmi bağlantı üzerinden 120hz ve 3D destekliyor.Ancak bu model şu anda 900 liranın biraz üzerinde bir fiyata alınabilirken,diğer modeller benim tahminime göre en az 1300 lira (GN245HQ için.Diğeri daha da pahalı olacaktır.)gibi bir fiyata satılacaktır.Sanırım distribütör yeterince araştırmadan bu modele girişmiş ve hata etmiş.Selamlar.
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ghost recon advanced 8 yıl
bu monötörü formda sanki 800 tl civarında satıyordu bi arkadaş yanlış hatırlamıyorsam eğer
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DH Misafiri 8 yıl
bi kere bu ürün GD245HQ ten çok üstün.. HDMI 1.4 ne olduğunu bilmiyosanız yorumlamayın.. GD245HQ ya bakın bakalım ps3 xbox veya 3dbluray oynatıcı baglayabiliyomusunuz? ONUDA GEÇTİM BU MONİTÖR LED! ama ben malesef ürünü iade edip paramı geri aldım.. neden derseniz alıcak arkadaşlar yanılmasın diye satışl sitelerine yazdığım yazıyı aşağıya kopyalıyorum..
Merhabalar.. bu ürün şuan türkiyede satışta.. bende geçen hafta satış sitelerinde yazdığı üzere “3D vision gözlük ile” ibaresine aldanarak sahip oldum.. fakat kutu içeriğinden asla NVIDIA 3D Vision gözlük çıkmıyor.. içinden Acer marka Stereoscopic Polarize gözlük çıkıyor.. bu gözlük sayesinde ps3, xbox veya 3d bluray playerınızı bağlayıp 3d deneyimi yaşayabilirsiniz.. FAKAT ASLA NVIDIA 3D VISION destekli oyunlarda bir performans alamazsınız.. ekranın üstünde ve altındaki stereoscopic gölgelendirmeleri UYUMSUZLUK nedeniyle çözemiyor ve size fena bir başağrısı ve göz sulanmasına maloluyor.. nvidia 3d vision sitesinden SYSTEM REQUIREMENTS sayfasından baktığınızda bu ürünün listede olmadığını görürsünüz.. bende bu yüzden tedarikçiye ürünü iade edip paramı aldım.. şimdi ise dünyada 3 aydır satılan ama halen işgüzar distribütör sayesinde bi türlü gelemeyen GN245HQ veya HN274H modellerini beklemeye karar verdim..
ayrıca bu ürünü NVIDIA 3D GOZLUK HEDİYE diye satan sitelerede bu yazıyı yazdım ve düzeltmelerini istedim.. yoksa ürünü alan çok kişi bunu iade edecektir.. Saygılar
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bonjurkes 8 yıl
ydh bilgilendirdiğin için teşekkürler anlaşılan bu modeli GN245HQ bekleyeceğiz
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captanico 8 yıl

DH Misafiri

bi kere bu ürün GD245HQ ten çok üstün.. HDMI 1.4 ne olduğunu bilmiyosanız yorumlamayın.. GD245HQ ya bakın bakalım ps3 xbox veya 3dbluray oynatıcı baglayabiliyomusunuz? ONUDA GEÇTİM BU MONİTÖR LED! ama ben malesef ürünü iade edip paramı geri aldım.. neden derseniz alıcak arkadaşlar yanılmasın diye satışl sitelerine yazdığım yazıyı aşağıya kopyalıyorum..



Merhabalar.. bu ürün şuan türkiyede satışta.. bende geçen hafta satış sitelerinde yazdığı üzere “3D vision gözlük ile” ibaresine aldanarak sahip oldum.. fakat kutu içeriğinden asla NVIDIA 3D Vision gözlük çıkmıyor.. içinden Acer marka Stereoscopic Polarize gözlük çıkıyor.. bu gözlük sayesinde ps3, xbox veya 3d bluray playerınızı bağlayıp 3d deneyimi yaşayabilirsiniz.. FAKAT ASLA NVIDIA 3D VISION destekli oyunlarda bir performans alamazsınız.. ekranın üstünde ve altındaki stereoscopic gölgelendirmeleri UYUMSUZLUK nedeniyle çözemiyor ve size fena bir başağrısı ve göz sulanmasına maloluyor.. nvidia 3d vision sitesinden SYSTEM REQUIREMENTS sayfasından baktığınızda bu ürünün listede olmadığını görürsünüz.. bende bu yüzden tedarikçiye ürünü iade edip paramı aldım.. şimdi ise dünyada 3 aydır satılan ama halen işgüzar distribütör sayesinde bi türlü gelemeyen GN245HQ veya HN274H modellerini beklemeye karar verdim..

ayrıca bu ürünü NVIDIA 3D GOZLUK HEDİYE diye satan sitelerede bu yazıyı yazdım ve düzeltmelerini istedim.. yoksa ürünü alan çok kişi bunu iade edecektir.. Saygılar



cok faydalı bir bilgi oldu yazan arkadasa tesekkurler.
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ugurmurat360x 8 yıl
Bu monitörün farkı 3d bluray oynatıcı ile 3d film izlenebilmesi ve ps3 üzerinden 3d film ve oyun oynatabilmesidir.
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ugurmurat360x 8 yıl
(Acer HN274H 27" 3D Monitör) Buda Acer'in 27" boyutunda,led ekranlı ve yine 1.4 hdmi destekliyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Gözlüksüz 3D teknolojisi kullanıcı seviyesine inene kadar ben 3D bir monitör ya da benzeri bir cihaz almayı düşünmüyorum. Şüphesiz büyük bir keyif 3D fakat gözümde o kadar bir gözlükle monitör başında oturmak pek de rahat değil özellikle saatlerce bilgisayar başındaysanız. Ama batuist haklı eğer yıllarca kullanılacak bir monitör alınacaksa 120HZ 3D destekleyen bir monitör olmalı.
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CodeMachine 8 yıl
Bendede gd245hq var, arada led olayı falan var fark olarak. 3D oyun yok diyen arkadaş konsolu kastetmişse evet ama pc de 3d vision ile bütün oyunlar 3d.
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Batuist 8 yıl
Bugün şayet bir monitöre yatırım yapılacaksa 3D hiçte kötü bir seçim olmazdı.. Şahsen edindiğim tecrübeler beni bu kanıya itiyor.. 3D olayı gerçekten harika!!
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Sunbuloglu 8 yıl

Batuist

Bugün şayet bir monitöre yatırım yapılacaksa 3D hiçte kötü bir seçim olmazdı.. Şahsen edindiğim tecrübeler beni bu kanıya itiyor.. 3D olayı gerçekten harika!!

Şu an ben 3d oynuyorum oyunları. Kesinlikle 2 d oynayamam artık.
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ContEmpor4ry 8 yıl
24 inç 3D 12M:1 Dinamik konstransta göre 400 avro bence normal
ama 3D Bluray Flim ve Oyun hayla az ,benim tercihim LED lerden yana 3D hayla erken :D
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Sunbuloglu 8 yıl
Şuan kullandığım gd245hq ile özellikler aynı. Neden böyle bir monitör çıkarmışlar anlamadım.
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Alish 8 yıl

Sunbuloglu

Şuan kullandığım gd245hq ile özellikler aynı. Neden böyle bir monitör çıkarmışlar anlamadım.


biri LCD biri LED. O yüzden çıkarmışlar sanırım.
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aydogdu1453 8 yıl
Ne 3d'miş arkadaş.Fiyata bak 400 avro.3D'niz sizin olsun.Bannnn.
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