Acer 3D destekli yeni monitörü HS244HQ'ü satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 3D destekli yeni monitörünü Avrupa'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 23.6-inç boyutunda olan HS244HQ model isimli yeni monitör, oyuncuları hedef alıyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor. WLED backlit tabanlı olan ve 120Hz tazeleme hızı sunan yeni monitör, Acer'ın açıkladığı teknik özellik bilgilerine göre 2ms tepki süresi ve 12,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla geliyor.

Görüntü aktarımı için HDMI 1.4a konnektörünü kullanan ve Active Shutter 3D teknolojisini esas alan monitör, 3D desteği ile kullanıcılarına daha gerçekçi oyun ve film deneyimi vaad ediyor. Acer tarafından bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen 23.6-inç boyutundaki HS244HQ'nun Avrupa satış fiyatı 400 Avro seviyesinde olacak.