Acer 3D destekli yeni monitörü HS244HQ'ü satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 3D destekli yeni monitörünü Avrupa'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 23.6-inç boyutunda olan HS244HQ model isimli yeni monitör, oyuncuları hedef alıyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor. WLED backlit tabanlı olan ve 120Hz tazeleme hızı sunan yeni monitör, Acer'ın açıkladığı teknik özellik bilgilerine göre 2ms tepki süresi ve 12,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla geliyor.
Görüntü aktarımı için HDMI 1.4a konnektörünü kullanan ve Active Shutter 3D teknolojisini esas alan monitör, 3D desteği ile kullanıcılarına daha gerçekçi oyun ve film deneyimi vaad ediyor. Acer tarafından bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen 23.6-inç boyutundaki HS244HQ'nun Avrupa satış fiyatı 400 Avro seviyesinde olacak.
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Merhabalar.. bu ürün şuan türkiyede satışta.. bende geçen hafta satış sitelerinde yazdığı üzere “3D vision gözlük ile” ibaresine aldanarak sahip oldum.. fakat kutu içeriğinden asla NVIDIA 3D Vision gözlük çıkmıyor.. içinden Acer marka Stereoscopic Polarize gözlük çıkıyor.. bu gözlük sayesinde ps3, xbox veya 3d bluray playerınızı bağlayıp 3d deneyimi yaşayabilirsiniz.. FAKAT ASLA NVIDIA 3D VISION destekli oyunlarda bir performans alamazsınız.. ekranın üstünde ve altındaki stereoscopic gölgelendirmeleri UYUMSUZLUK nedeniyle çözemiyor ve size fena bir başağrısı ve göz sulanmasına maloluyor.. nvidia 3d vision sitesinden SYSTEM REQUIREMENTS sayfasından baktığınızda bu ürünün listede olmadığını görürsünüz.. bende bu yüzden tedarikçiye ürünü iade edip paramı aldım.. şimdi ise dünyada 3 aydır satılan ama halen işgüzar distribütör sayesinde bi türlü gelemeyen GN245HQ veya HN274H modellerini beklemeye karar verdim..
ayrıca bu ürünü NVIDIA 3D GOZLUK HEDİYE diye satan sitelerede bu yazıyı yazdım ve düzeltmelerini istedim.. yoksa ürünü alan çok kişi bunu iade edecektir.. Saygılar
cok faydalı bir bilgi oldu yazan arkadasa tesekkurler.
Şu an ben 3d oynuyorum oyunları. Kesinlikle 2 d oynayamam artık.
ama 3D Bluray Flim ve Oyun hayla az ,benim tercihim LED lerden yana 3D hayla erken :D
biri LCD biri LED. O yüzden çıkarmışlar sanırım.