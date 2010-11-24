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Acer, AMD tabanlı Windows 7 tablet hazırlıyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan Acer, AMD tabanlı tablet bilgisayar hazırlıyor. Henüz ismi açıklanmayan ancak Şubat ayında pazara sunulacağı resmi olarak anons edilen tablet bilgisayarın hangi işlemciyi kullanacağı henüz bilinmiyor ancak harici bir ekran kartına sahip olduğu dolayısıyla çift çekirdekli işlemcinin Fusion tabanlı olmayabileceği söyleniyor fakat bu noktada detaylar henüz kesinlik kazanmış değil. Detaylı özellikleri henüz açıklanmasa da 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayarda iki adet 1.3MP çözünürlüğünde iki adet kamera, HDMI çıkışı ve Windows 7 işletim sistemine yer veriliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi ve 3G desteğine sahip olan tablet bilgisayarın 15mm'den daha ince ve1 Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. Klavye gibi özel aksesurlarıyla netbook olarak ta kullanılabilecek tablet bilgisayar şimdiden merak uyandırmaya başlamış durumda. Ferrari One ile AMD platformunu netbook dünyasına sokan Acer, şimdi de tabletlere göz dikmiş gibi görünüyor. Şubat ayına kadar başka üreticiler de bu akıma dahil olur mu bilinmez ama mevcut platformlar dikkate alındığında, Acer'ın çözümü sahip olduğu AMD tabanlı GPU ile görsel işlem gücü en yüksek tablet olmaya aday gibi görünüyor.


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Skörtıl_Nimo 8 yıl
3 aydır tablet haberlerını okuyorum ve satışa cıktıgını duyuyorum ama daha hayatımda tablet pc goremedım :D :D :011:
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tahir40 8 yıl

MEMO1

3 aydır tablet haberlerını okuyorum ve satışa cıktıgını duyuyorum ama daha hayatımda tablet pc goremedım :D :D :011:


Verelim 1 tane :) Amd kullanıyorum ve takdir ediyorum. Adamlar olmasa intel istediği gibi at koşturacak... Umarım AMR de piyasaya girer yakında. Eskiden ileride masa üstü kalmayacak herkes dizüstü kullanacak diyorlardı, Şimdi cep telefonları bilgisayar gibi... Tabi hiç biri 4 çekirdek, güçlü ekran kartı ile donatılmış bi Masaüstü ile HD Film izlemek gibi olmuyor
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apokoc 8 yıl
:P ovv sit
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Confusion 8 yıl
çift çekirdekli işlemcinin Fusion tabanlı olmayabileceği söyleniyor

fusion tabanlı yada değil fark etmez çünkü AMD nin o/b çözümleri piyasadaki en iyi çözüm şu anda. Burda önemli olan artık mobil ürünlerin intel tekelinden çıkması
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