Acer’dan 3D ekranlı Predator oyuncu dizüstü

Oyunları 3 boyutlu ekranda oynamak isteyenler için Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyuncu dizüstü özel lens ve algoritmalar ile oyunculara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition özellikleri ve fiyatı
- 15.6 inçlik UHD ekran
- On ikinci nesil Intel Core i9’a kadar
- GeForce RTX 3080’e kadar
- 32GB’a kadar DDR5 4800MHz RAM
- PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD
- Intel E2600 Killer DoubleShot Pro Ethernet
- Wi-Fi 6E
- 3400$ başlangıç
Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyuncu dizüstü modeli gözlüksüz olarak 3 boyutlu görüntüler sunan bir ekrana sahip. Avatar filmi sonrasında adeta patlama yapan 3D ekran trendinde bu tarz örnekler görmüştük. Sonrasında rafa kalkan bu çözümler yeniden karşımıza çıkmaya başladı.
Cihazda 2D standart bir ekran yer alırken kaplama tarzında bir merceksi likit kristal lens üçüncü boyutu dahil ediyor. SpatialLabs TrueGame uygulaması da gerekli algoritmaları çalıştırarak 3 boyutlu görüntüler ortaya çıkarıyor.
Pek çok oyunda geliştiriciler üçüncü boyut verilerini de kodlara dahil ettiği için uygulamanın işi oldukça kolaylaşıyor. Hali hazırda 50 popüler oyunun 3D ekran ile uyumlu olduğu belirtildi. Yıl içerisinde daha fazla oyun kataloğa eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D