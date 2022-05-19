Acer’dan 3D ekranlı Predator oyuncu dizüstü

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Oyunları 3 boyutlu ekranda oynamak isteyenler için Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyuncu dizüstü özel lens ve algoritmalar ile oyunculara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition özellikleri ve fiyatı

15.6 inçlik UHD ekran

On ikinci nesil Intel Core i9’a kadar

GeForce RTX 3080’e kadar

32GB’a kadar DDR5 4800MHz RAM

PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD

Intel E2600 Killer DoubleShot Pro Ethernet

Wi-Fi 6E

3400$ başlangıç

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Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyuncu dizüstü modeli gözlüksüz olarak 3 boyutlu görüntüler sunan bir ekrana sahip. Avatar filmi sonrasında adeta patlama yapan 3D ekran trendinde bu tarz örnekler görmüştük. Sonrasında rafa kalkan bu çözümler yeniden karşımıza çıkmaya başladı.

Cihazda 2D standart bir ekran yer alırken kaplama tarzında bir merceksi likit kristal lens üçüncü boyutu dahil ediyor. SpatialLabs TrueGame uygulaması da gerekli algoritmaları çalıştırarak 3 boyutlu görüntüler ortaya çıkarıyor.

Pek çok oyunda geliştiriciler üçüncü boyut verilerini de kodlara dahil ettiği için uygulamanın işi oldukça kolaylaşıyor. Hali hazırda 50 popüler oyunun 3D ekran ile uyumlu olduğu belirtildi. Yıl içerisinde daha fazla oyun kataloğa eklenecek.

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Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition tanıtıldı: İşte özel