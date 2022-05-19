Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı Acer Swift 3 ile tanışın

    Acer Swift 3 OLED dizüstü modeli on ikinci nesil Intel Core H işlemciler, LPDDR5 RAM, PCIe 4.0 SSD, 10 saate varan net kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor. 
    Oy Ver

    Acer Swift 3 OLED
    Tam Boyutta Gör

    Yavaş yavaş dizüstü bilgisayar üreticilerinin portföylerinde en az bir tane OLED ekranlı seçenek bulundurmaya çalıştığını görüyoruz. Acer Swift serisi de ilk OLED ekranlı dizüstü modeline kavuştu.

    Acer Swift 3 OLED özellikleri ve fiyatı

    • 14 inçlik 2.8K OLED ekran
    • On ikinci nesil Intel Core H işlemciler
    • 16GB’a kadar LPDDR5 RAM
    • 1TB’a kadar PCIe 4.0 SSD
    • Thunderbolt 4, USB Tip-A, HDMI
    • 10 saat kullanım süresi
    • 1000 Avro başlangıç fiyatı

    Acer Swift 3 OLED küçük boyutlarından beklenmeyecek bir performansa sahip. İnce çerçeveler sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 92 seviyesine çıkarken 17.9mm kalınlık sunan bir alüminyum kasa mevcut. Touchpad okyanustan geri dönüştürülmüş plastik ile üretiliyor.

    Intel Evo programı sayesinde 30 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım, hızlı uykudan uyanma, WiFi 6E ile hızlı bağlantı gibi kullanımı iyileştirecek deneyimler sunuluyor. Ekran True Black sertifikası ile siyahlarda en iyi sonuçları veriyor.

    Full HD web kamera kumlanmaları iyileştirirken düşük ışık koşullarında da iyi performans veriyor. Mikrofon da yine yapay zekâ odaklı gürültü engelleme yapabiliyor. Arka aydınlatmalı klavye havayı dışarı veren aralıklar barındırıyor. Sınıfındaki diğer modellere bakarsak Acer Swift 3 OLED biraz daha uygun bir fiyatla gelecek gibi duruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Profil resmi
    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

    Profil resmi
    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız