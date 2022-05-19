OLED ekranlı Acer Swift 3 ile tanışın

Yavaş yavaş dizüstü bilgisayar üreticilerinin portföylerinde en az bir tane OLED ekranlı seçenek bulundurmaya çalıştığını görüyoruz. Acer Swift serisi de ilk OLED ekranlı dizüstü modeline kavuştu.
Acer Swift 3 OLED özellikleri ve fiyatı
- 14 inçlik 2.8K OLED ekran
- On ikinci nesil Intel Core H işlemciler
- 16GB’a kadar LPDDR5 RAM
- 1TB’a kadar PCIe 4.0 SSD
- Thunderbolt 4, USB Tip-A, HDMI
- 10 saat kullanım süresi
- 1000 Avro başlangıç fiyatı
Acer Swift 3 OLED küçük boyutlarından beklenmeyecek bir performansa sahip. İnce çerçeveler sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 92 seviyesine çıkarken 17.9mm kalınlık sunan bir alüminyum kasa mevcut. Touchpad okyanustan geri dönüştürülmüş plastik ile üretiliyor.
Intel Evo programı sayesinde 30 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım, hızlı uykudan uyanma, WiFi 6E ile hızlı bağlantı gibi kullanımı iyileştirecek deneyimler sunuluyor. Ekran True Black sertifikası ile siyahlarda en iyi sonuçları veriyor.
Full HD web kamera kumlanmaları iyileştirirken düşük ışık koşullarında da iyi performans veriyor. Mikrofon da yine yapay zekâ odaklı gürültü engelleme yapabiliyor. Arka aydınlatmalı klavye havayı dışarı veren aralıklar barındırıyor. Sınıfındaki diğer modellere bakarsak Acer Swift 3 OLED biraz daha uygun bir fiyatla gelecek gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D