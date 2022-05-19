OLED ekranlı Acer Swift 3 ile tanışın

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Yavaş yavaş dizüstü bilgisayar üreticilerinin portföylerinde en az bir tane OLED ekranlı seçenek bulundurmaya çalıştığını görüyoruz. Acer Swift serisi de ilk OLED ekranlı dizüstü modeline kavuştu.

Acer Swift 3 OLED özellikleri ve fiyatı

14 inçlik 2.8K OLED ekran

On ikinci nesil Intel Core H işlemciler

16GB’a kadar LPDDR5 RAM

1TB’a kadar PCIe 4.0 SSD

Thunderbolt 4, USB Tip-A, HDMI

10 saat kullanım süresi

1000 Avro başlangıç fiyatı

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Acer Swift 3 OLED küçük boyutlarından beklenmeyecek bir performansa sahip. İnce çerçeveler sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 92 seviyesine çıkarken 17.9mm kalınlık sunan bir alüminyum kasa mevcut. Touchpad okyanustan geri dönüştürülmüş plastik ile üretiliyor.

Intel Evo programı sayesinde 30 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım, hızlı uykudan uyanma, WiFi 6E ile hızlı bağlantı gibi kullanımı iyileştirecek deneyimler sunuluyor. Ekran True Black sertifikası ile siyahlarda en iyi sonuçları veriyor.

Full HD web kamera kumlanmaları iyileştirirken düşük ışık koşullarında da iyi performans veriyor. Mikrofon da yine yapay zekâ odaklı gürültü engelleme yapabiliyor. Arka aydınlatmalı klavye havayı dışarı veren aralıklar barındırıyor. Sınıfındaki diğer modellere bakarsak Acer Swift 3 OLED biraz daha uygun bir fiyatla gelecek gibi duruyor.

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Acer Swift 3 OLED tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı