Tam Boyutta Gör Predator markası adı altında oyuncu odaklı OEM PC ve dizüstü bilgisayar modelleri geliştiren Acer, ekran kartı pazarındaki varlığını artıracak gibi gözüküyor. Kısa süre önce özel soğutuculu Intel Arc A770 Predator BiFrost ve A380 Predator kartlarını duyuran şirket, şimdi de Predator markasını AMD RX 7900 serisine getiriyor.

Predator AMD RX 7900 serisi ekran kartları 2023'te geliyor

Bilindiği üzere ekran kartı pazarında, madencilik sonrası artan kart sayısı ve yeni modellerin duyurulması ile beraber büyük bir durgunluk yaşanıyor. Ancak görünüşe göre Acer, Predator markası altında yeni ve daha premium ürünlerle karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Acer, Intel Arc serisinden sonra özel tasarımlı AMD ekran kartlarının üretimi için hazırlıklarını tamamladı. Bununla birlikte sızdırılan görüntüler, Predator RX 7900 serisinin hangi modelleri kapsayacağı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak yeni kartların 2023 yılında piyasaya sürüleceği doğruluyor.

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Tasarım konusunda, Predator markalı AMD Radeon RX 7900 serisi kartların Acer'ın mevcut Bifrost soğutucusu kullanıp kullanmayacağı henüz açıklanmadı. Zira burada yeni bir tasarımla da karşılaşabiliriz. Ayrıca Acer, AMD'nin ardından özel tasarımlı Nvidia RTX serisi kartlara da yönelebilir. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Acer, Predator markasını AMD RX 7900 serisine getiriyor