Acer, Predator markasını AMD RX 7900 serisine getiriyor

Predator AMD RX 7900 serisi ekran kartları 2023'te geliyor
Bilindiği üzere ekran kartı pazarında, madencilik sonrası artan kart sayısı ve yeni modellerin duyurulması ile beraber büyük bir durgunluk yaşanıyor. Ancak görünüşe göre Acer, Predator markası altında yeni ve daha premium ürünlerle karşımıza çıkacak.
Tasarım konusunda, Predator markalı AMD Radeon RX 7900 serisi kartların Acer'ın mevcut Bifrost soğutucusu kullanıp kullanmayacağı henüz açıklanmadı. Zira burada yeni bir tasarımla da karşılaşabiliriz. Ayrıca Acer, AMD'nin ardından özel tasarımlı Nvidia RTX serisi kartlara da yönelebilir. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?