Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda RTX 4070 Ti modelini kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, yakında Ada Lovelace mimarisinin giriş ve orta seviye kartları RTX 4070, 4060 ve 4050'yi piyasaya sürecek. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen kartlar, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nda (ECC) görünmeye başladı.

RTX 4070, 4060 ve 4050 ufukta göründü

Bilmeyenler için günümüzde ekran kartı üreticileri, GPU model adlarını kaydetmek için ECC'ye (Avrasya Ekonomik Komisyonu) başvuruyor. RTX 4070, RTX 4060 ve RTX 4050 ise, Çinli grafik kartı üreticisi Shangke Group (MaxSun ve Soyo) tarafından hazırlanan yeni bir ECC dosyasında görüntülendi.

Yeni sızıntı, yönetim kurulu ortaklarının Ada serisinin tamamından haberdar edildiğini bizlere gösteriyor. Bu nedenle yeni kartlar, beklenenden daha erken bir tarihte karşımıza çıkabilir. Şu an RTX 4060 ve RTX 4050 özellikleri bilinmiyor. Ancak kısa süre önce RTX 4060 Ti modelinin AD106-350-A1 yongası, 4352 CUDA Çekirdeği, 8 GB GDDR6 bellek ve yalnızca 160 W'lık TGP'ye sahip olacağı ortaya çıktı.

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Bu bağlamda RTX 4060'ın abisi ile yakın özelliklerde geleceğini söyleyebiliriz. RTX 4050'nin ise 128 bitlik bir veri yolu ile güç verimliliğine odaklanması bekleniyor.

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GeForce RTX 4060 ve RTX 4050 beklenenden erken gelebilir