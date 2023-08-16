AMD Radeon RX 7900 mobil için yeşil ışık

Bilmeyenler için geçtiğimiz haftalarda AMD, RX 7900 serisinin yeni üyesi Radeon RX 7900 GRE sürümünü tanıttı. RX 7900 XT’nin kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan bu ekran kartı, Navi 31 yongasının daha küçük bir sürümü, 5120 akış işlemcisi, 80 RDNA 3 işlem birimi, 256-bit veri yolu ve 18 Gbps hıza sahip 16GB GDDR6 bellek kapasitesi ile tanıtıldı.

Böylelikle kartın daha küçük bir form faktörüne sahip olması, RX 7900 mobil'e dair iddiaların güçlenmesine neden oldu. Ayrıca daha önce AMD, meraklı sınıfı yeni RX 7000 ekran kartlarının çok yakında piyasaya süreceğini duyurmuştu. Ancak şirket daha önce RX 7900 kartlarını "aşırı meraklı" olarak etiketlediğinden, "meraklı sınıfı" terimi biraz belirsizlik oluşturuyor. Bu nedenle AMD'nin yol haritasında hangi modellerin bulunduğu halen belirsiz.

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Bildiğiniz üzere AMD, mevcut rekabete RDNA 3 mimarisi ile dahil olsa da, mobil pazarda kan kaybetmeye devam ediyor. Öyle ki şu ana kadar yalnızca RX 7600M XT, RX 7600M, 7700X ve 7600S modelleri tanıtıldı. Nvidia cephesinde ise neredeyse RTX 4090 mobile kadar destek sunulduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla AMD Radeon RX 7900 mobil, bu rekabette işleri tersine çevirebilir.

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AMD Radeon RX 7900 mobil yolda olabilir: Rekabet kızışacak