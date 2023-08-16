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    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7900 mobil yolda olabilir: Rekabet kızışacak

    AMD tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Radeon RX 7900, çok yakında dizüstü bilgisayarda yerini alabilir. Peki AMD'nin yeni mobil ekran kartı, neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
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    AMD Radeon RX 7900 mobil yolda olabilir: Rekabet kızışacak Tam Boyutta Gör
    RDNA 3 mimarisinini temel alan RX 7900 XT,  RX 7900 XTX ve RX 7600 ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, ailenin orta ve orta üst seviye çözümleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şirketin amiral gemisi kartı AMD Radeon RX 7900, çok yakında dizüstülere gelebilir. 

    AMD Radeon RX 7900 mobil için yeşil ışık

    Bilmeyenler için geçtiğimiz haftalarda AMD, RX 7900 serisinin yeni üyesi Radeon RX 7900 GRE sürümünü tanıttı. RX 7900 XT’nin kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan bu ekran kartı, Navi 31 yongasının daha küçük bir sürümü, 5120 akış işlemcisi, 80 RDNA 3 işlem birimi, 256-bit veri yolu ve 18 Gbps hıza sahip 16GB GDDR6 bellek kapasitesi ile tanıtıldı.

    Böylelikle kartın daha küçük bir form faktörüne sahip olması, RX 7900 mobil'e dair iddiaların güçlenmesine neden oldu. Ayrıca daha önce AMD, meraklı sınıfı yeni RX 7000 ekran kartlarının çok yakında piyasaya süreceğini duyurmuştu. Ancak şirket daha önce RX 7900 kartlarını "aşırı meraklı" olarak etiketlediğinden, "meraklı sınıfı" terimi biraz belirsizlik oluşturuyor. Bu nedenle AMD'nin yol haritasında hangi modellerin bulunduğu halen belirsiz. 

    Bildiğiniz üzere AMD, mevcut rekabete RDNA 3 mimarisi ile dahil olsa da, mobil pazarda kan kaybetmeye devam ediyor. Öyle ki şu ana kadar yalnızca RX 7600M XT, RX 7600M, 7700X ve 7600S modelleri tanıtıldı. Nvidia cephesinde ise neredeyse RTX 4090 mobile kadar destek sunulduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla AMD Radeon RX 7900 mobil, bu rekabette işleri tersine çevirebilir. 

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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