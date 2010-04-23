Acer yeni tablet bilgisayarı Aspire 1825PT'yi duyurdu

Acer, tablet bilgisayar gamını yeni bir model ile genişletiyor. Firma tarafından resmi duyurusu yapılan Aspire 1825PT Timeline modeli, Intel CULV platformunu temel alıyor ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11-inç büyüklüğünde döndürülebilir, dokunmatik ekranla geliyor.

Kullanıcı tercihine bağlı olarak Pentium veya çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcilerle konfigüre edilebilen tablet bilgisayar, 4GB bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip. Çoklu dokunmatik touchpad ile gelen Aspire 1825PT Timeline, 6 hücreli pilden güç alıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu ve WiFi gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayara Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Acer tarafından satışa sunulan Aspire 1825PT için belirlenen başlangıç fiyatı ise 599 Avro olarak açıklandı.