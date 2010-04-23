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Acer yeni tablet bilgisayarı Aspire 1825PT'yi duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, tablet bilgisayar gamını yeni bir model ile genişletiyor. Firma tarafından resmi duyurusu yapılan Aspire 1825PT Timeline modeli, Intel CULV platformunu temel alıyor ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11-inç büyüklüğünde döndürülebilir, dokunmatik ekranla geliyor.

Kullanıcı tercihine bağlı olarak Pentium veya çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcilerle konfigüre edilebilen tablet bilgisayar, 4GB bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip. Çoklu dokunmatik touchpad ile gelen Aspire 1825PT Timeline, 6 hücreli pilden güç alıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu ve WiFi gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayara Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Acer tarafından satışa sunulan Aspire 1825PT için belirlenen başlangıç fiyatı ise 599 Avro olarak açıklandı.


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