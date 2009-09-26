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Acer'dan AMD Tigris platfomrunu temel alan iki yeni notebook; Aspire 5542 ve 7540

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan AMD Tigris platfomrunu temel alan iki yeni notebook; Aspire 5542 ve 7540
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Aspire 5542

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, AMD'nin Tigris platformunu temel alan iki yeni sistem hazırladı. Firmanın Aspire serisi altında hazırladığı yeni modellerden Aspire 7540 17.3-inç, Aspire 5542 ise 15.6-inç boyutlarında. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Turion II işlemci ailesinin güç verdiği dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar bellek, 640GB'a kada sabit disk ve Blu-ray seçeneği ile satın alınabiliyorlar. AMD'nin Radeon HD 4200 entegre grafik birimi ya da Mobility Radeon HD 4570 seçeneği ile konfigüre edilebilen sistemlerle yüksek çoklu ortam deneyimi hedefleniyor.

Gigabit Ethernet, WiFi ve HDMI gibi detaylara da yer verilen sistemlerde ayrıca çoklu dokunmatik desteği sunan touchpad kullanılıyor. 2.5 saat pil ömrü sunan yeni sistemlere işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik edecek. AMD tabanlı Aspire 7540 ve Aspire 5542 modelleri 22 Ekim'de başlangıç fiyatı olarak 450£ ve 500£ (harici ekran kartı) seviyesinden satışa sunulacaklar.

Acer'dan AMD Tigris platfomrunu temel alan iki yeni notebook; Aspire 5542 ve 7540
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Acer Aspire 7540


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rsezer 10 yıl
İki tane Acer notebook um var, biri bozulana kadar da gayet memnundum. Ne zamanki Acer'ı aramam gerekti, o zaman Türkiye Acer farkını yaşamaya başladım. 444 lü çağrı merkezinin telefonu asla açılmıyor, devamlı bekleme müziği dinliyorum. Bir de arayanla dalga geçen bir mesaj. E-posta attım, lütfedip ona da cevap vermediler. Acer Türkiye merkezinin telefonunu buldum, orayı da iş bilmez, müşteri düşmanı bir kıza bırakıp gitmişler, kimse yok karşınızda muhatap olarak. Fiyat ve teknik özellikler dışında bir gün bozulursa neyle karşılaşırım diye düşünerek ürün almak lazım.
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koxp94 10 yıl
@alsanemre58, orada destekliyor yazmıyor, ile satılıyor deniyor
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sertacaygun 10 yıl
O kadar uygun fiyatlı laptop var ATi 4650 kullanıyor. AMD'de bu iş niye böyle ?
Ama Acer yine de dürüst şirket, Sony gibi hiç AMD kullanmamazlık yapmıyor.
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aslanemre58 10 yıl
Hdd 640 GB'a kadar desteklediğine göre 1 TB desteklemesi gerekmez mi?
Çift hdd yeri olduğu için 1 TB'a kadar desteklemesi gerekir.Yanlış mıyım???
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