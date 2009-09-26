Acer'dan AMD Tigris platfomrunu temel alan iki yeni notebook; Aspire 5542 ve 7540

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Aspire 5542

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, AMD'nin Tigris platformunu temel alan iki yeni sistem hazırladı. Firmanın Aspire serisi altında hazırladığı yeni modellerden Aspire 7540 17.3-inç, Aspire 5542 ise 15.6-inç boyutlarında. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Turion II işlemci ailesinin güç verdiği dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar bellek, 640GB'a kada sabit disk ve Blu-ray seçeneği ile satın alınabiliyorlar. AMD'nin Radeon HD 4200 entegre grafik birimi ya da Mobility Radeon HD 4570 seçeneği ile konfigüre edilebilen sistemlerle yüksek çoklu ortam deneyimi hedefleniyor.

Gigabit Ethernet, WiFi ve HDMI gibi detaylara da yer verilen sistemlerde ayrıca çoklu dokunmatik desteği sunan touchpad kullanılıyor. 2.5 saat pil ömrü sunan yeni sistemlere işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik edecek. AMD tabanlı Aspire 7540 ve Aspire 5542 modelleri 22 Ekim'de başlangıç fiyatı olarak 450£ ve 500£ (harici ekran kartı) seviyesinden satışa sunulacaklar.

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Acer Aspire 7540