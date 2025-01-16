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    Acura RSX geri dönüyor! Ancak eskisinden çok farklı biçimde

    2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni Acura RSX, markanın yeni Honda platformu üzerine yükselen ilk elektrikli SUV modeli olarak karşımıza çıkacak.
    Acura RSX geri dönüyor! Ancak eskisinden çok farklı biçimde Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Integra ve ZDX'i yeniden hayata döndüren Acura şimdi de başka bir ikonu canlandırmaya hazırlanıyor: RSX. Ancak, günümüzde pek çok ikonik isimde olduğu gibi RSX de otomotivdeki SUV trendine uyum sağlamış bir şekilde karşımıza çıkacak.

    Özünde Honda Integra modelinin bir türevi olan ancak şirketin Kuzey Amerika'daki pazarlama stratejisi nedeniyle Acura RSX olarak satılan sportif model, özellikle 210 beygirlik Type S versiyonuyla zamanının en dikkat çekici ve NFS: Underground 2'de kullanması keyifli otomobillerden bir tanesiydi. Günümüzde ise bu isim, yine Honda altyapısı üzerine yükselen Amerika üretimi bir elektrikli SUV olacak.

    Performanslı bir araç olması beklenen yeni Acura RSX, CES 2025'te sergilenen Afeela 1 ve Honda 0 Serisi araçlar gibi Honda'nın yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek. Markanın bu platform üzerinde yükselen ilk modeli olacak yeni RSX, Honda'nın Ohio'daki elektrikli araç üretim tesisinde banttan inecek ve 2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

    Acura RSX geri dönüyor! Ancak eskisinden çok farklı biçimde Tam Boyutta Gör
    Yeni RSX, yine CES 2025'te tanıtılan ASIMO OS işletim sistemine sahip olacak. Honda tarafından geliştirilen ASIMO OS, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve araç içi bilgi-eğlence sistemi gibi araç sistemleri için elektronik kontrol ünitelerinin entegre bir şekilde kontrol edilebilmesi için geliştirilen bir yazılım platformu olarak karşımıza çıkıyor.

    Teknik detaylar henüz belli değil. Otomobilin yol testleri bu hafta başladı. Fotoğraflarda da bu testler için kullanılan kamuflajlı bir prototipi görüyoruz. İlerleyen süreçte yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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