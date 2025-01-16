Acura RSX geri dönüyor! Ancak eskisinden çok farklı biçimde

Özünde Honda Integra modelinin bir türevi olan ancak şirketin Kuzey Amerika'daki pazarlama stratejisi nedeniyle Acura RSX olarak satılan sportif model, özellikle 210 beygirlik Type S versiyonuyla zamanının en dikkat çekici ve NFS: Underground 2'de kullanması keyifli otomobillerden bir tanesiydi. Günümüzde ise bu isim, yine Honda altyapısı üzerine yükselen Amerika üretimi bir elektrikli SUV olacak.
Performanslı bir araç olması beklenen yeni Acura RSX, CES 2025'te sergilenen Afeela 1 ve Honda 0 Serisi araçlar gibi Honda'nın yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek. Markanın bu platform üzerinde yükselen ilk modeli olacak yeni RSX, Honda'nın Ohio'daki elektrikli araç üretim tesisinde banttan inecek ve 2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
Teknik detaylar henüz belli değil. Otomobilin yol testleri bu hafta başladı. Fotoğraflarda da bu testler için kullanılan kamuflajlı bir prototipi görüyoruz. İlerleyen süreçte yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil