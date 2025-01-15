Amazon en büyük elektrikli kamyon siparişini verdi: 200'ün üzerinde Mercedes eActros alacak

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Tam Boyutta Gör Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli kamyon siparişini vererek, 200'den fazla Mercedes-Benz eActros 600'u filosuna katmaya hazırlanıyor. Yeni elektrikli ağır kamyonlar, Amazon'un İngiltere ve Almanya'daki orta mesafeli taşımacılık operasyonlarında kullanılacak. Sıfır emisyonlu araçların tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda 350 milyondan fazla paket taşıması bekleniyor.

Amazon, 40 tonluk kamyonları bir saatten biraz fazla bir sürede %20'den %80'e şarj edecek 360 kW şarj istasyonları kuracak. Şirket ayrıca, daha uzun rotaları desteklemek için paydaşlarla birlikte harici şarj noktaları kurmak için çalışıyor.

600 kWh batarya ile 500 km menzil sunuyor

Mercedes eActros 600, 600 kWh'den fazla batarya kapasitesi ve 500 km menziliyle Mercedes-Benz Trucks'ın amiral gemisi elektrikli uzun yol aracı konumunda. eActros 600'lerin üretimi yakın zamanda Mercedes-Benz'in Almanya'nın Wörth kentindeki fabrikasında başladı. Elektrikli kamyona yakında, MW (megavat) şarj hızı sağlayan MCS sistemi entegre edilecek.

Elektrikli teslimat araçlarının sayısını arttıran Amazon, Almanya'da Rivian marka elektrikli teslimat minibüslerinin filosunu 600'ün üzerine çıkardı ve elektrikli kargo bisikletleri geçen yıl yalnızca Berlin'de 1,5 milyondan fazla paket teslim etti.

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Amazon, 2024'ün sonuna kadar mikromobilite merkezlerini (yaya ve kargo bisikletiyle teslimatları destekleyen yerler) Almanya'nın en büyük beş şehrine ve ötesine genişletmeyi planlıyor. Şirket, Avrupa genelinde ulaşım ağını daha da elektriklendirmek ve karbondan arındırmak için 1 milyar avrodan fazla yatırım yapıyor.

Amazon'un Avrupa ağı halihazırda 38 elektrikli ağır kamyondan oluşuyor ve yakın zamanda Kaliforniya'da 50 elektrikli kamyon konuşlandırdı. Şirketin Avrupa'daki elektrikli teslimat kamyonet filosu 3.000'in üzerine çıktı ve 2025'in sonuna kadar 10.000'i geçmesi bekleniyor. Mikromobilite merkezleri de 2022'deki 20 şehirden 2024'ün sonunda Belfast, Madrid, Roma ve Viyana gibi şehirlerin eklenmesiyle 45'in üzerine çıktı.

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Amazon en büyük elektrikli kamyon siparişini verdi