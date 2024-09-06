Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A geliyor: İşte ilk sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarındaki rekabet sürerken, mevcut nesil kartlarda sürpriz değişikliklerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Öyle ki yakın tarihte RTX 4070 modelinin GDDR6 bellekle güncellendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Nvidia, RTX 3050 mobil'in daha güçlü bir sürümü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A, Geekbench'te test edildi.

GeForce RTX 3050 A neler sunuyor?

Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl Nvidia'nın "A" adında yeni bir GeForce RTX 3050 sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda ise bu çipin Ada mimarisini kullanacağı ve çok daha sade bir şekilde AD106 silikonu kullanarak giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlara geleceği açıklandı.

Özelliklere gelirsek, GeForce RTX 3050 "A", 14 SM'de düzenlenmiş 1792 çekirdek, 1935 MHz'e kadar saat hızı, 64 bit arayüz ve 35-50W TDP'de çalışan düşük bir 4 GB GDDR6 bellekle geliyor. Peki Intel Core i7-12650H ve 16 GB bellekle test edilen GPU neler sunacak? Gelin Geekbench sonuçlarına göz atalım.

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 3050 A, Geekbench'teki OpenCL kıyaslamasında 57.138 puan aldı. Bu da RTX 3050 Ti mobil ile hemen hemen aynı performansa sahip ve 6 GB RTX 3050 dizüstü bilgisayarından sadece biraz önde. GPU ayrıca standart RTX 3050 4 GB varyantından %15 daha hızlı.

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Buradan yola çıkarak GeForce RTX 3050, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir alternatif olacak. İlginç olan şu ki, şirketin gelecek yıl RTX 50 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla neredeyse 4 yıl önce tanıtılan bir modelin güncellenmesi biraz garip. GeForce RTX 3050 A'nın fiyatı ve çıkış tarihi şu an için belirsiz. Ancak Geekbench sızıntısına göre çok yakında giriş seviyesi oyuncu dizüstülerinde kendisine yer bulduğunu görebiliriz.

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