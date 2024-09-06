Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A geliyor: İşte ilk sonuçlar

GeForce RTX 3050 A neler sunuyor?
Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl Nvidia'nın "A" adında yeni bir GeForce RTX 3050 sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda ise bu çipin Ada mimarisini kullanacağı ve çok daha sade bir şekilde AD106 silikonu kullanarak giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlara geleceği açıklandı.
Özelliklere gelirsek, GeForce RTX 3050 "A", 14 SM'de düzenlenmiş 1792 çekirdek, 1935 MHz'e kadar saat hızı, 64 bit arayüz ve 35-50W TDP'de çalışan düşük bir 4 GB GDDR6 bellekle geliyor. Peki Intel Core i7-12650H ve 16 GB bellekle test edilen GPU neler sunacak? Gelin Geekbench sonuçlarına göz atalım.
Buradan yola çıkarak GeForce RTX 3050, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir alternatif olacak. İlginç olan şu ki, şirketin gelecek yıl RTX 50 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla neredeyse 4 yıl önce tanıtılan bir modelin güncellenmesi biraz garip. GeForce RTX 3050 A'nın fiyatı ve çıkış tarihi şu an için belirsiz. Ancak Geekbench sızıntısına göre çok yakında giriş seviyesi oyuncu dizüstülerinde kendisine yer bulduğunu görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.