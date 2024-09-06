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    Anlık Bildirim

    Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A geliyor: İşte ilk sonuçlar

    GeForce RTX 3050 A "Ada Lovelace" mobil ekran kartının ilk performans rakamları ortaya çıktı. RTX 3050'ye benzer bir performans sergileyecek gibi görünüyor.     
    Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A geliyor: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarındaki rekabet sürerken, mevcut nesil kartlarda sürpriz değişikliklerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Öyle ki yakın tarihte RTX 4070 modelinin GDDR6 bellekle güncellendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Nvidia, RTX 3050 mobil'in daha güçlü bir sürümü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A, Geekbench'te test edildi.

    GeForce RTX 3050 A neler sunuyor?

    Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl Nvidia'nın "A" adında yeni bir GeForce RTX 3050 sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda ise bu çipin Ada mimarisini kullanacağı ve çok daha sade bir şekilde AD106 silikonu kullanarak giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlara geleceği açıklandı.

    Özelliklere gelirsek, GeForce RTX 3050 "A", 14 SM'de düzenlenmiş 1792 çekirdek, 1935 MHz'e kadar saat hızı, 64 bit arayüz ve 35-50W TDP'de çalışan düşük bir 4 GB GDDR6 bellekle geliyor. Peki Intel Core i7-12650H ve 16 GB bellekle test edilen GPU neler sunacak? Gelin Geekbench sonuçlarına göz atalım.

    Ada Lovelace mimarili RTX 3050 A geliyor: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 3050 A, Geekbench'teki OpenCL kıyaslamasında 57.138 puan aldı. Bu da RTX 3050 Ti mobil ile hemen hemen aynı performansa sahip ve 6 GB RTX 3050 dizüstü bilgisayarından sadece biraz önde. GPU ayrıca standart RTX 3050 4 GB varyantından %15 daha hızlı.

    Buradan yola çıkarak GeForce RTX 3050, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir alternatif olacak. İlginç olan şu ki, şirketin gelecek yıl RTX 50 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla neredeyse 4 yıl önce tanıtılan bir modelin güncellenmesi biraz garip. GeForce RTX 3050 A'nın fiyatı ve çıkış tarihi şu an için belirsiz. Ancak Geekbench sızıntısına göre çok yakında giriş seviyesi oyuncu dizüstülerinde kendisine yer bulduğunu görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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