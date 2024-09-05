Nvidia’nın piyasa değerinden 279 milyar dolar silindi

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Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zeka (YZ) donanım piyasasındaki üstünlüğüyle birçok rekor kıran Nvidia, bu sefer istemediği bir rekora imza attı. Şirketin piyasa değeri bir günde 279 milyar dolar düştü, bu da ABD tarihindeki en büyük günlük kayıp olarak tarihe geçti. Nvidia’nın sert düşüşü küresel yarı iletken ve ilişkili hisse senetlerini de köklerinden sarstı. Bu gelişmeler, yapay zeka balonunun patlamak üzere olabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Yapay zeka endüstrisi sarsılıyor

Nvidia, bir gecede 279 milyar dolar kaybederken bu düşüşün arkasında ABD’deki Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sektörüyle ilgili zayıf verilerinin, ekonomik durgunluk endişelerini tetiklemesi yer alıyor. Nvidia’nın değeri son 5 günde yüzde 17 düştü.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın bu düşüşü, Meta'nın 2022 Şubat'ında yaşadığı 232 milyar dolarlık kaybı geride bırakarak ABD tarihinin en büyük günlük piyasa değeri kaybı oldu. Sadece Nvidia değil, teknoloji sektöründeki birçok şirket de benzer şekilde düşüşler yaşadı. Samsung, SK Hynix, Tokyo Electron, TSMC, ASML ve Softbank gibi devler, hisselerindeki düşüşlerle gündeme geldi.

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Samsung hisseleri yüzde 3,45 düşüşle kapanırken, Nvidia'ya yüksek bant genişliğine sahip bellek yongaları sağlayan SK Hynix yüzde 8 değer kaybetti. Tokyo Electron yüzde 8,5 düşerken, yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Advantest yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Çip tasarımcısı Arm'ın hisselerine sahip olan Japon yatırım holding şirketi SoftBank Group yüzde 7,7 düştü. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC ise yüzde 5’ten fazla geriledi.

Büyük yapay zeka yatırımlarının yavaş geri dönüşüne ilişkin endişeler son haftalarda en değerli şirketlerinin başına bela oldu. Microsoft ve Alphabet'in hisseleri Temmuz ayındaki çeyrek dönem raporlarının ardından düşüşe geçti. Bu, sektörün tamamında görülüyor.

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