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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın piyasa değerinden 279 milyar dolar silindi

    ABD'de Nvidia'nın hisse fiyatının bir gecede sert bir şekilde düşmesinin ardından küresel yarı iletken ve ilişkili hisse senetleri köklerinden sarsıldı. Nvidia’nın değerinden 279 milyar dolar silindi.
    Nvidia’nın piyasa değerinden 279 milyar dolar silindi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zeka (YZ) donanım piyasasındaki üstünlüğüyle birçok rekor kıran Nvidia, bu sefer istemediği bir rekora imza attı. Şirketin piyasa değeri bir günde 279 milyar dolar düştü, bu da ABD tarihindeki en büyük günlük kayıp olarak tarihe geçti. Nvidia’nın sert düşüşü küresel yarı iletken ve ilişkili hisse senetlerini de köklerinden sarstı. Bu gelişmeler, yapay zeka balonunun patlamak üzere olabileceğine dair endişeleri artırıyor.

    Yapay zeka endüstrisi sarsılıyor

    Nvidia, bir gecede 279 milyar dolar kaybederken bu düşüşün arkasında ABD’deki Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sektörüyle ilgili zayıf verilerinin, ekonomik durgunluk endişelerini tetiklemesi yer alıyor. Nvidia’nın değeri son 5 günde yüzde 17 düştü.

    Nvidia’nın piyasa değerinden 279 milyar dolar silindi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın bu düşüşü, Meta'nın 2022 Şubat'ında yaşadığı 232 milyar dolarlık kaybı geride bırakarak ABD tarihinin en büyük günlük piyasa değeri kaybı oldu. Sadece Nvidia değil, teknoloji sektöründeki birçok şirket de benzer şekilde düşüşler yaşadı. Samsung, SK Hynix, Tokyo Electron, TSMC, ASML ve Softbank gibi devler, hisselerindeki düşüşlerle gündeme geldi.

    Samsung hisseleri yüzde 3,45 düşüşle kapanırken, Nvidia'ya yüksek bant genişliğine sahip bellek yongaları sağlayan SK Hynix yüzde 8 değer kaybetti. Tokyo Electron yüzde 8,5 düşerken, yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Advantest yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Çip tasarımcısı Arm'ın hisselerine sahip olan Japon yatırım holding şirketi SoftBank Group yüzde 7,7 düştü. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC ise yüzde 5’ten fazla geriledi.

    Büyük yapay zeka yatırımlarının yavaş geri dönüşüne ilişkin endişeler son haftalarda en değerli şirketlerinin başına bela oldu. Microsoft ve Alphabet'in hisseleri Temmuz ayındaki çeyrek dönem raporlarının ardından düşüşe geçti. Bu, sektörün tamamında görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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