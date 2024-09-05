Nvidia’nın piyasa değerinden 279 milyar dolar silindi

Yapay zeka endüstrisi sarsılıyor
Nvidia, bir gecede 279 milyar dolar kaybederken bu düşüşün arkasında ABD’deki Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sektörüyle ilgili zayıf verilerinin, ekonomik durgunluk endişelerini tetiklemesi yer alıyor. Nvidia’nın değeri son 5 günde yüzde 17 düştü.
Samsung hisseleri yüzde 3,45 düşüşle kapanırken, Nvidia'ya yüksek bant genişliğine sahip bellek yongaları sağlayan SK Hynix yüzde 8 değer kaybetti. Tokyo Electron yüzde 8,5 düşerken, yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Advantest yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Çip tasarımcısı Arm'ın hisselerine sahip olan Japon yatırım holding şirketi SoftBank Group yüzde 7,7 düştü. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC ise yüzde 5’ten fazla geriledi.
Büyük yapay zeka yatırımlarının yavaş geri dönüşüne ilişkin endişeler son haftalarda en değerli şirketlerinin başına bela oldu. Microsoft ve Alphabet'in hisseleri Temmuz ayındaki çeyrek dönem raporlarının ardından düşüşe geçti. Bu, sektörün tamamında görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.