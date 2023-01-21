Ada Lovelace mimarisinde geliştirilen RTX 6000 tanıtıldı: 5000 dolardan daha pahalıya satılıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylar boyunca Ada Lovelace mimarisinden gücünü alan RTX 4000 serisini tanıtan Nvidia, şimdi de yeni iş istasyonu ekran kartını tanıttı. Ada mimarisinden gücünü alan RTX 6000, oldukça etkileyici özelliklere sahip.

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RTX 6000 birçok açıdan RTX 4090’dan daha güçlü

İş istasyonları ve ‘’pro’’ iş yükleri için özel olarak geliştirilen RhTX 6000, Nvidia’nın yeni isimlendirme düzenini kullanıyor. RTX A6000’e benzer ismi ile kafa karıştırıcı olabilecek ürün, Quadro sıfatına da sahip değil.

Nvidia RTX 6000, birçok açıdan GeForce RTX 4090’dan daha gelişmiş özelliklere sahip. 142 SM, 18176 CUDA çekirdeği ve 568 Tensor çekirdeği ile kart, RTX 4090’a göre %10'a yakın gelişme gösteriyor. 384 bit veriyoluna sahip 48GB GDDR6 belleğe sahip olan kart 2.5GHz’e çıkan saat hızlarına çıkabiliyor. Ancak RTX 6000 20Gbps bellek hızı ile, RTX 4090’daki 21Gbps bellek hızının gerisinde kalıyor. Cihazın konektörleri için ise 4 adet DisplayPort 1.4 uygun görülmüş.

300W TDP değerine sahip

RTX 4090’daki 450W TDP değeri yerine 300W TDP değerine sahip olan RTX 6000, FP32’de 91.1 TFLOPs, RT’de 210.6 TFLOPs ve Tensor’da ise 1457 TFLOPs performans değerlerine ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ada Lovelace mimarisinden gücünü alan RTX 6000 Nvidia ve partnerleri aracılığı ile ABD’de satışa sunulmuş durumda. 6800 dolar fiyat etiketine sahip olan RTX 6000, RTX A6000’dan oldukça daha pahalı bir konuma yerleştirilmiş. Nvidia, muhtemelen önümüzdeki aylarda Ada mimarisinden gücünü alan daha fazla iş istasyonu ekran kartı tanıtacaktır.

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Ada Lovelace mimarisi ile geliştirilen RTX 6000 tanıtıldı