M2 Pro işlemcili Mac mini Geekbench’te gözüktü: M1 Max’ten daha güçlü

Tam Boyutta Gör 2020 yılında İntel işlemcilerini bırakan Apple, M1 işlemcileri ile harikalar yaratmayı başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan M2 işlemcisinin ardından firma şimdi de M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini duyurdu. Peki M2 Pro ve M2 Max işlemcileri neler sunacak?

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M2 Pro, M1 Max’ten daha yüksek puan almayı başardı

Yeni nesil Mac mini ve MacBook Pro serisi ile tanıtılan M2 Pro işlemcisi, popüler benchmark servisi Geekbench’te gözüktü. 16GB birleşik belleğe sahip olan M2 Pro, tek çekirdek testinde 1952 puan alırken çoklu çekirdek testinde 15013 puan almayı başardı. M1 işlemcili Mac mini ise 1651 ve 5181 puan almıştı. MacBook Pro serisinde yer alan M2 Pro işlemcisi de Mac mini ile benzer performans sergileyecektir.

Tam Boyutta Gör Ayrıca testte de gözüktüğü gibi M2 Pro, M1 Max’in 1727 tek çekirdek puanı ve 12643 çok çekirdek puanının önüne geçmeyi başardı. Ancak bu benchmark testinin CPU işlemlerine yönelik olduğunu hatırlatalım. M1 Max’in en üst modeli muhtemelen M2 Pro’dan daha yüksek grafik performansı verecektir. M2 Pro ve M2 Max işlemcili yeni Mac modelleri ön siparişe açılmış durumda ve 23 Ocak’tan itibaren müşterilere dağıtılmaya başlanacak.

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