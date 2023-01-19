M2 Pro işlemcili Mac mini Geekbench’te gözüktü: M1 Max’ten daha güçlü

M2 Pro, M1 Max’ten daha yüksek puan almayı başardı
Yeni nesil Mac mini ve MacBook Pro serisi ile tanıtılan M2 Pro işlemcisi, popüler benchmark servisi Geekbench’te gözüktü. 16GB birleşik belleğe sahip olan M2 Pro, tek çekirdek testinde 1952 puan alırken çoklu çekirdek testinde 15013 puan almayı başardı. M1 işlemcili Mac mini ise 1651 ve 5181 puan almıştı. MacBook Pro serisinde yer alan M2 Pro işlemcisi de Mac mini ile benzer performans sergileyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....