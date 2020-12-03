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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil

    RTX Ampere kartlar satışa sunuldukları günden bu yana stok sıkıntısıyla gündeme geliyor. Bir yetkilinin açıklaması stok sıkıntısının birden fazla donanımda yaşandığını ortaya çıktı.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil
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    GPU devinini RTX 3000 modelleri önceki neslin üzerine hacimli performans artışı getirse de stoklarda kart bulamayan oyuncular için pratikte getiremedi.

     

    Bir teknoloji konferansında konuşan Nvidia’nın Finans Müdürü Colette Kress dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kress’e göre RTX 3000 serisi çözümlerin raflarda bulunamamasının tek nedeni GPU üretiminde yaşanan stok sıkıntısı değil.

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    Multifaktoriyel bir stok sıkıntısı yaşanıyor

    Samsung’un yeterli kadar zar üretememesinden yakınan Nvidia GPU’nun yanı sıra ekran kartını oluşturan diğer bileşenleri edinmekte de güçlük çekiyor. Yine de yaşanan tablo bir hayli tuhaf karşılanıyor zira bu tür anlaşmalar uzun süre öncesinden yapılıyor.

     

    Son olarak Kress geçtiğimiz haftalarda Jensen Huang’ın belirttiği stok sıkıntısının geçmesinin birkaç ayı bulabileceği tahminini yenilemiş.

    Ayrıca Bkz. "Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı"

    Bununla birlikte Nvidia stok durumunda günden güne iyileşme katedilmesine karşın kesin tarih vermekten kaçınmış. Yıl bitmeden ek bilgi sağlanacağını da ekleyelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-ampere-stick-issues-is-not-only-based-on-gpu-shortages.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tatmin edici açıklamadan tamamen uzak. Gaz almaya yönelik. Stok sıkıntısı suni oluşturulan bir durum.
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Pence1
    Evet, tüm firmalar Sony, TSMC, Microsoft, AMD, Nvidia hepsi aynı taktiği aynı anda kullanma kararı aldı. Birinde de düzgün yönetici yok ki çıkıp dese diğer firmalar satamıyor biz satalım pazar hakimiyeti kuralım (!).
    Evet, tüm firmalar Sony, TSMC, Microsoft, AMD, Nvidia hepsi aynı taktiği aynı anda kullanma kararı aldı. Birinde de düzgün yönetici yok ki çıkıp dese diğer firm...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stoklar normale dönünce fiyatlar ne olacak acaba
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    Tekno moomce (fehim velioğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart yok yahu 3090 bıraktım 3080 olsa oda yok seneye artık bol bol gelsede fiyat 9k çekilse artık
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Azıcık dünyadan haberiniz olsa da karaborsacılar hakkında bilgi edinseniz.
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    2019daDHyekatilmak 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu firmaların haysiyet ve şeref stoklarında da sıkıntı olabilir. Kesin Bilgi değildir sızıntı olmuş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir +rep paylaşım için teşekkürler ben seni dinledim.
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    emre1393 (Emre K......) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    zaten 3080/3090'ı ddr6x bellekle bundle yapıp vermiyor mu üreticilere, geriye ne kaldı stok sorunu çıkaracak kadar üretimi zor/düşük olan.
    alt kartlar için zaten ddr6 vram'i üreticiler istediği yerden alıyorlar, onda da stok sorunu var.
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tatmin edici açıklamadan tamamen uzak. Gaz almaya yönelik. Stok sıkıntısı suni oluşturulan bir durum.
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Pence1
    Evet, tüm firmalar Sony, TSMC, Microsoft, AMD, Nvidia hepsi aynı taktiği aynı anda kullanma kararı aldı. Birinde de düzgün yönetici yok ki çıkıp dese diğer firmalar satamıyor biz satalım pazar hakimiyeti kuralım (!).
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