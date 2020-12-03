Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil

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GPU devinini RTX 3000 modelleri önceki neslin üzerine hacimli performans artışı getirse de stoklarda kart bulamayan oyuncular için pratikte getiremedi.

Bir teknoloji konferansında konuşan Nvidia’nın Finans Müdürü Colette Kress dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kress’e göre RTX 3000 serisi çözümlerin raflarda bulunamamasının tek nedeni GPU üretiminde yaşanan stok sıkıntısı değil.

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Multifaktoriyel bir stok sıkıntısı yaşanıyor

Samsung’un yeterli kadar zar üretememesinden yakınan Nvidia GPU’nun yanı sıra ekran kartını oluşturan diğer bileşenleri edinmekte de güçlük çekiyor. Yine de yaşanan tablo bir hayli tuhaf karşılanıyor zira bu tür anlaşmalar uzun süre öncesinden yapılıyor.

Son olarak Kress geçtiğimiz haftalarda Jensen Huang’ın belirttiği stok sıkıntısının geçmesinin birkaç ayı bulabileceği tahminini yenilemiş.

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Bununla birlikte Nvidia stok durumunda günden güne iyileşme katedilmesine karşın kesin tarih vermekten kaçınmış. Yıl bitmeden ek bilgi sağlanacağını da ekleyelim.

https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-ampere-stick-issues-is-not-only-based-on-gpu-shortages.html

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