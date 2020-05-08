ADATA SU720 SSD’sini duyurdu

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RAM ve depolama çözümleriyle öne çıkan ADATA SU serisi çözümlerini SU720 ile güncelledi. SU720 SSD’ye geçiş için uygun bir adım olarak konumlandırılmış.

SSD'ye geçiş yapmak isteyenler için

Kontrolcü ve NAND Flash bilgisini paylaşmayan ADATA’nın yeni depolama birimi 3D NAND tabanlı. Sıralı okuma ve yazma işlemlerinde sırasıyla 520 MB/s ve 420 MB/s’lik değerler elde edilebilen model rastgele operasyonlarda ise yine sırasıyla 50K/65K seviyesine ulaşabiliyor. Modelde SLC önbelleğine yer verildiğinin de altını çizelim. Modele hata öncesi biçilen ömürse 2 milyon saat.

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LPDC hata düzeltme desteğiyle veri güvenliğinin iyileştirildiği SU720, ADATA’nın SSD Toolbox ve Migration Utility’si ile kombine edilmiş. Aktarma yazılımı çoğu kullanıcının HDD’den geçişini pratikleştirecektir.

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2.5’’ form faktöründeki model SATA III arayüzü üzerinden sistemle iletişimini sağlarken 0-70 derece arasında çalışabilecek. Son olarak 500 GB ve 1 TB seçenekleriyle 3 yıllık garanti altında sunulan SU720’nin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/adata-ultimate-su720-ssd-has-up-to-1-tb-capacity.html

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