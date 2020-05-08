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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA SU720 SSD’sini duyurdu

    3D NAND tabanlı SSD’lere bir yenisi ADATA’dan geldi. SU720 SLC önbelleğiyle performansında da ödün vermiyor.
    1 hf.
    2,8b
    1
    14
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA SU720 SSD’sini duyurdu
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    RAM ve depolama çözümleriyle öne çıkan ADATA SU serisi çözümlerini SU720 ile güncelledi. SU720 SSD’ye geçiş için uygun bir adım olarak konumlandırılmış.

    SSD'ye geçiş yapmak isteyenler için

    Kontrolcü ve NAND Flash bilgisini paylaşmayan ADATA’nın yeni depolama birimi 3D NAND tabanlı. Sıralı okuma ve yazma işlemlerinde sırasıyla 520 MB/s ve 420 MB/s’lik değerler elde edilebilen model rastgele operasyonlarda ise yine sırasıyla 50K/65K seviyesine ulaşabiliyor. Modelde SLC önbelleğine yer verildiğinin de altını çizelim. Modele hata öncesi biçilen ömürse 2 milyon saat.

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    LPDC hata düzeltme desteğiyle veri güvenliğinin iyileştirildiği SU720, ADATA’nın SSD Toolbox ve Migration Utility’si ile kombine edilmiş.  Aktarma yazılımı çoğu kullanıcının HDD’den geçişini pratikleştirecektir.

    Ayrıca Bkz. "Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı"

    2.5’’ form faktöründeki model SATA III arayüzü üzerinden sistemle iletişimini sağlarken 0-70 derece arasında çalışabilecek. Son olarak 500 GB ve  1 TB seçenekleriyle 3 yıllık garanti altında sunulan SU720’nin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/adata-ultimate-su720-ssd-has-up-to-1-tb-capacity.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Executor Arhentir (Erdem ) 2 gün
    SU630 QLC diye satılıyor içerisinden Micron 96 layer TLC nand çıkıyor.İncelemelrerinde Maxiotek kontrolcü var yazıyor Realtek çıkıyor.
    Yanıtla +1
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    osmanbulut95 4 gün
    müşterileri mağdur eden firmanın yeni modeli ne kadar olabilir ki ?
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    bypangea (Kadir Turan) 1 hf.
    SU630 ve SU650 gibi kronik sorunları ile müşterileri mağdur eden firmanın yeni modelide pek farklı olmayacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 5 gün bypangea
    Hocam bende SU650 var. PC’de takılı şuan. Ne gibi kronik sorunu var? Bilmediğim için soruyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ssd 630 480 gb ömrü bitti ayda ssd elektrik kesintisine gelmez. Hdd candır.
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    Elsa 1 hf.
    Dram cache yoksa leş.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 hf.
    0-70 derecemi - eksi derecede naneyi yedi desenize
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    SSD çıkartma resminde bir güzellik yapsalarmış yahu, SU630 kronik sorunlarını akla getiriyor, insanı korkutuyor.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf.
    F/P oranını iyi ayarlamaları ve mümkün olduğunda sorunsuz olmaları elzem.
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