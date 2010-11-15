A-Data'dan oyuncular için 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek kiti

Dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG Gaming serisi bellek modellerine 8GB kapasiteli yeni bir kit daha ekliyor. Çift kanal formunda olan ve bu sayede Intel ile birlikte AMD platformunu da destekleyen DDR3 kit, 2000MH'de çalışıyor. 1.55v ile 1.75v gerilimlerinde CL 9-11-9-27 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kiti, Bakır yoğunluğu arttırılmış özel tasarımlı baskılı devre kullanıyor ve TCT (Thermal Conductive Technology) teknolojisini esas alan Alüminyum soğutucu ile geliyor.

A-Data tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak 8GB kapasiteli yeni bellek kitinin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.