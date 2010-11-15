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A-Data'dan oyuncular için 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek kiti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
1
11
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG Gaming serisi bellek modellerine 8GB kapasiteli yeni bir kit daha ekliyor. Çift kanal formunda olan ve bu sayede Intel ile birlikte AMD platformunu da destekleyen DDR3 kit, 2000MH'de çalışıyor. 1.55v ile 1.75v gerilimlerinde CL 9-11-9-27 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kiti, Bakır yoğunluğu arttırılmış özel tasarımlı baskılı devre kullanıyor ve TCT (Thermal Conductive Technology) teknolojisini esas alan Alüminyum soğutucu ile geliyor.

A-Data tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak 8GB kapasiteli yeni bellek kitinin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.


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MxFxOx 9 yıl
strateji oyunları daha çok ram ister. starcraft 2 full detayda 1.700 mb lerde dolaşıyordu.ama starcraft 2 gibi birçok oyunda ünite sınırlaması var o sınırlama olmasa 4gb 8gb anca kurtarır.örnk general zero unite sınırlaması yok çok abanırsan atar oyundan belli bir süre sonra ram yetmez.Lan partisi yapanların ramları en az 4 8 daha falza olması gerekir.ekranda ne kadar çok nesne varsa o kadar ramini yer
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tahir40 9 yıl
Bi ürünün üstünde oyuncular için yazıyorsa uzak duracaksın, kesin esdeğeri ürünü janjanlı bi pakete sarıp allayıp pullayıp kazık bi fiyata kaktırıyolar demektir... Hangi oyun 8GB ram istiyor ki?
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ceycey11 9 yıl

tahir40

Bi ürünün üstünde oyuncular için yazıyorsa uzak duracaksın, kesin esdeğeri ürünü janjanlı bi pakete sarıp allayıp pullayıp kazık bi fiyata kaktırıyolar demektir... Hangi oyun 8GB ram istiyor ki?



al bendende o kadar bir metroda vardı galiba olabildiğince çok ram
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DH Misafiri 9 yıl
zaten neredeyse hiçbir oyun 3 gb ram kullanmıyor.ama arka plan da çalışan uygulamalar çok kullanıyo.yüklediğin çoğu uygulama kendini başlangıca atıyor otomatik.sonra bi bakmışsın 4gb ram in 3 ü kullanılıyo.e iyi tavisyem o gereksiz programarı başlangıçtan silmek.mesela adobe,office ve bazı gereksiz şeyler.en iyi tavsiyem alternatifleri kullanak.adobe yerine misal foxit reader.bölece 2 gb ram bile çok kasmaz.oyunlar ise dediğin gibi neredeyse hiç 3 gb kullanmıyo.ama dediğim gibi arka planda çalışan programlarla 4gb zor yetebiliyo.
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DataM4N 9 yıl
iki adet 4gb. üzerinde dual channel yazıyor. teknoloji bi adım ilerledi diye sevinmiştim bi an
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::Ashes:: 9 yıl
kit demek zaten çift 3lü 4lü gibi yerlerde kullanılır..
bu model 4gb modullerin ilk versiyonlarından ve şimdiki 2gb modullerden hız bakımından iyi değil..
1 sene önceki Ocz 2gb modullerde bunun gibiydi yüksek voltajlarda çalışıyordu..
Ben artık 8gb tek modullerden alırım ilerde :))
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Boss. 9 yıl
3GB ramin tamamını kullanan bir oyun söyleyin bana.
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ContEmpor4ry 9 yıl
pardon görmedim :D
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DH Misafiri 9 yıl
resimde sağ üstte Dual Channel yazıyor tek kit değil yani
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ContEmpor4ry 9 yıl
vay be tek kitte 8 GB !!!
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