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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu

    PCIe 4.0 standartı sayesinde NVMe sürücülerde oldukça yüksek sıralı okuma/yazma hızları görülmeye başlandı. Addlink’in son çözümü etkileyici sıralı okuma performansıyla geliyor.
    1 hf.
    2,5b
    1
    5
    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu
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    Katı hal sürücüleri yüksek performansıyla güncel standartların sınırlarını zorluyor. Sıralı operasyonlarda yeni PCIe standartıyla birlikte oldukça yüksek seviyeler görülmeye başlandı.

    Addlink’in S95 NVMe sürücüsü Phison’un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu PS5018-E18 kontrolcüsünün denetimindeki üreticisi ve katman bilgisi paylaşılmayan 3D TLC NAND Flash yongalarından oluşuyor. Kontrolcü ile NAND Flash kümelerinin arasında 2666 MHz’lik DDR4 DRAM önbelleği konumlandırıldığını da ekleyelim. S95'in sistemle iletişimi ise PCIe Gen4 x4 arayüzü üzerinden sağlanacak.

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    Sıralı okumada 7 GB/s, peki ya rastgele değerler?

    Addlink’e göre sıralı okuma/yazma işlemlerinde 7000/6800 MB/s’ye ulaşabilen SSD bu açıdan oldukça etkileyici olsa da firmanın paylaştığı CrystalDiskMark testi sonuçlarında yer alan rastgele 4K okuma hızının 73 MB/s seviyesinde kalması bu seviyedeki bir NVMe SSD için pek memnun edici değil.

    Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu
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    Dayanıklılık bilgisi açıklanmayan S95 ailesi artık standart haline gelen ECC, Wear Leveling, TRIM ve Over-Provision özellikleriyle desteklenmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu"

    Fiyat bilgisi bulunmayan 5 yıl garantili S95 ailesi şimdilik 1 ve 2 TB’lık seçeneklerle sunulsa da ilerleyen dönemde 4 TB kapasite seçeneği de eklenecek.



    https://www.techpowerup.com/275827/addlink-introducing-its-fastest-m-2-pcie-gen4-x4-nvme-1-4-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hız olarak erişebiliyor olması güzel ancak bunu süreklilik olarak asıl başarı budur. Cihazın ilk bir ayında 7'ye ulaşabilirsiniz ancak ilerleyen zamanlarda bu performans kaybına uğramayacağını göstermez. Her cihaz için gecerli olan bu performans kaybı büyük bir engeldir.

    7 GB ile SSD blokların aşırı ısınması ya da temizleme işleminde sıkıntı olacağını düşünüyorum.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyatları da 7gbs bunların. O yüzden ancak mağazalardaki cam vitrin içinde müzede sergilenmiş bir parça edasıyla bakıp geçiyoruz.
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu addlink in hızla alakalı başka modelleride daha önceden dikkatimi çekmişti fakat bukadar iddialı skorlar vaad edipte 1 tane kendine ssd tool yazamamış firmanın neresine güvenilir
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Keyless 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    cdm gibi bağımsız ve herkesin yapabileceği testlerde aldığı sonuç hem tüketiciler tarafından daha güvenilir hem de gerçek hayat kullanımına daya yakın çıkar muhtemelen hocam
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    eskibirkurt 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bir amazon yorumuna denkgeldim. 2 tane birebir aynı modeli aldım depolama kapasiteleri farklı çıktı diyordu. sanırım model değiştirmeden parça değiştirme huyu bu firmada da var.
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