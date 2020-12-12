Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu

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Katı hal sürücüleri yüksek performansıyla güncel standartların sınırlarını zorluyor. Sıralı operasyonlarda yeni PCIe standartıyla birlikte oldukça yüksek seviyeler görülmeye başlandı.

Addlink’in S95 NVMe sürücüsü Phison’un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu PS5018-E18 kontrolcüsünün denetimindeki üreticisi ve katman bilgisi paylaşılmayan 3D TLC NAND Flash yongalarından oluşuyor. Kontrolcü ile NAND Flash kümelerinin arasında 2666 MHz’lik DDR4 DRAM önbelleği konumlandırıldığını da ekleyelim. S95'in sistemle iletişimi ise PCIe Gen4 x4 arayüzü üzerinden sağlanacak.

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Addlink’e göre sıralı okuma/yazma işlemlerinde 7000/6800 MB/s’ye ulaşabilen SSD bu açıdan oldukça etkileyici olsa da firmanın paylaştığı CrystalDiskMark testi sonuçlarında yer alan rastgele 4K okuma hızının 73 MB/s seviyesinde kalması bu seviyedeki bir NVMe SSD için pek memnun edici değil.

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Dayanıklılık bilgisi açıklanmayan S95 ailesi artık standart haline gelen ECC, Wear Leveling, TRIM ve Over-Provision özellikleriyle desteklenmiş durumda.

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Fiyat bilgisi bulunmayan 5 yıl garantili S95 ailesi şimdilik 1 ve 2 TB’lık seçeneklerle sunulsa da ilerleyen dönemde 4 TB kapasite seçeneği de eklenecek.

https://www.techpowerup.com/275827/addlink-introducing-its-fastest-m-2-pcie-gen4-x4-nvme-1-4-ssd

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