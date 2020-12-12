Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu

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RTX Ampere modellerinde stok sıkıntısı devam ederken iş ortaklarından yeni özelleşmiş kartlar gelmeye devam ediyor.

Donanım dünyasında artan beyaz sistem kurma talebinin üzerine beyaz temalı seçenekler çoğalıyor. Zotac’ın RTX 3080 ve RTX 3070 tabanlı modelleri de bunlardan ikisi.

RTX 3080 Trinity Limited White Edition

RTX 3080 Trinity Limited White Edition’da 3 fanlı hacimli bir soğutucu bloğa yer verilirken GPU frekansında %1.8’lik artışla 1740 MHz’e ulaşılmış. Modelin TGP değeri stok 320 wattta sabit tutulurken kart 2x8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek.

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RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition

RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’da da kosmetik düzeyde kalan hız aşırtmayla fabrika çıkışı 1755 MHz’de çalışan kart sayesinde referans tasarımda olduğu gibi TGP değeri 220 wattta tutulabilmiş.

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Beyaz soğutucu kaplamasıyla gelen kartın arka plakasında da ağabeyinde olduğu gibi renk uyumu sürdürülmüş. Modellerin üzerindeki ARGB aydınlatmasının Zotac’ın Spectra 2.0 lighting yazılımıyla kontrol edilebildiğini de belirtelim.

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Son olarak Nvidia’nın hali hazırda oldukça limitli stoğu bulunan RTX 3000 modelleri üzerinde yükselen yeni Zotac modellerinde ekstra Limited Edition ifadesine yer verilmesi bazı kullanıcılar tarafından ironik bulunmuş bile.

https://videocardz.com/newz/zotac-unveils-geforce-rtx-3080-trinity-and-rtx-3070-twin-edge-limited-white-editions

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