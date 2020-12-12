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    Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu

    GPU üreticileriyle çalışan iş ortakları arasında beyaz temalı bileşenler giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Zotac’ın RTX 3080 ve RTX 3070 tabanlı yeni kartları da bunlara bir örnek.
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    Metehan Göktaş
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    Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu
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    RTX Ampere modellerinde stok sıkıntısı devam ederken iş ortaklarından yeni özelleşmiş kartlar gelmeye devam ediyor.

    Donanım dünyasında artan beyaz sistem kurma talebinin üzerine beyaz temalı seçenekler çoğalıyor. Zotac’ın RTX 3080 ve RTX 3070 tabanlı modelleri de bunlardan ikisi.

    RTX 3080 Trinity Limited White Edition

    RTX 3080 Trinity Limited White Edition’da 3 fanlı hacimli bir soğutucu bloğa yer verilirken GPU frekansında %1.8’lik artışla 1740 MHz’e ulaşılmış. Modelin TGP değeri stok 320 wattta sabit tutulurken kart 2x8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek.

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    Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu
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    RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition

    RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’da da kosmetik düzeyde kalan hız aşırtmayla fabrika çıkışı 1755 MHz’de çalışan kart sayesinde referans tasarımda olduğu gibi TGP değeri 220 wattta tutulabilmiş.

    Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu
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    Beyaz soğutucu kaplamasıyla gelen kartın arka plakasında da ağabeyinde olduğu gibi renk uyumu sürdürülmüş. Modellerin üzerindeki ARGB aydınlatmasının Zotac’ın Spectra 2.0 lighting yazılımıyla kontrol edilebildiğini de belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek"

    Son olarak Nvidia’nın hali hazırda oldukça limitli stoğu bulunan RTX 3000 modelleri üzerinde yükselen yeni Zotac modellerinde ekstra Limited Edition ifadesine yer verilmesi bazı kullanıcılar tarafından ironik bulunmuş bile.



    https://videocardz.com/newz/zotac-unveils-geforce-rtx-3080-trinity-and-rtx-3070-twin-edge-limited-white-editions Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    stok sıkıntısı falan yok sıkıntının olduğu yerde fantezi olmaz bunlar artık resmen tepeden tırnağa tokat sektörü geliştirdiler kendilerine
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    race_2007 (Muttalip Yener) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım çok güzel olmuş
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    emmare (sait kurada) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir seyler duyuruyorlar da piyasada kart yok abi...sadece duyuruyorlar o kadar.
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    kadalt (kadir altunışık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu bilmem ne edition kartlar yokmu iki sticker yapıştırırlar, 100 dolar fiyat artar.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3080 yetersiz diyor 8gb, bunlar ultra limited edition yapmış, ben anlamadım. herkes 3080 ti bekliyor, bunu alacak adam ....
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    stok sıkıntısı falan yok sıkıntının olduğu yerde fantezi olmaz bunlar artık resmen tepeden tırnağa tokat sektörü geliştirdiler kendilerine
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    karaborsacılara listeye eklenecek yeni ürün..
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    cihat emre 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu aralar bütün kartlar "limited" ama güzel gözüküyor
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