Adobe, yapay zeka destekli içerik oluşturma uygulamasını yayınladı

Adobe, geçen ay beta programına kaydolan az sayıda kişinin kullanımına sunulduğu Adobe Express mobil uygulamasının herkes için ücretsiz olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Web ve mobil cihazlarda hızlı ve daha kolay ortak çalışma için tasarlanan Adobe Express uygulaması, kullanıcıların Adobe’nin düzenlenebilir şablonlar, animasyonlar, yaklaşık 30.000 yazı tipi, stok videolar, müzik ve diğer tasarım varlıklarından oluşan geniş kitaplığına erişmesine olanak tanıyor.
Adobe Express uygulaması neler sunuyor?
Express, kullanıcıların logo ve kartvizit oluşturmalarına, fotoğrafları düzenlemelerine, sosyal platformlar için içerik planlamalarına da izin veriyor. Ilustrator ve Photoshop gibi programlardan varlıklar içe aktarılabiliyor.
Görüntüleri ve videoları düzenlemek, yeniden boyutlandırmak ve arka planı kaldırmak, hatta videoyu tek dokunuşla kırpmak için hızlı işlemler mevcut. 100’den fazla dilde gerçek zamanlı altyazı oluşturulabiliyor.
Adobe Express uygulaması Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor:
Adobe Express: AI Photo Video Graphics & Design Ücretsiz 230,8 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.spark.post&hl=trBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)