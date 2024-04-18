Adobe, yapay zeka destekli içerik oluşturma uygulamasını yayınladı

Adobe, geçen ay beta programına kaydolan az sayıda kişinin kullanımına sunulduğu Adobe Express mobil uygulamasının herkes için ücretsiz olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Web ve mobil cihazlarda hızlı ve daha kolay ortak çalışma için tasarlanan Adobe Express uygulaması, kullanıcıların Adobe’nin düzenlenebilir şablonlar, animasyonlar, yaklaşık 30.000 yazı tipi, stok videolar, müzik ve diğer tasarım varlıklarından oluşan geniş kitaplığına erişmesine olanak tanıyor.

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Adobe Express uygulaması neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Adobe Express uygulaması, üretken yapay zeka fotoğraf doldurma, metinden görüntüye dönüştürme gibi Firefly destekli en son özellikleri içeriyor. Kişi ya da nesne ekleme, kaldırma veya değiştirme ve dikkat çekici başlıklar oluşturma, tüm bunlar basit metin istemiyle yapılabiliyor.

Express, kullanıcıların logo ve kartvizit oluşturmalarına, fotoğrafları düzenlemelerine, sosyal platformlar için içerik planlamalarına da izin veriyor. Ilustrator ve Photoshop gibi programlardan varlıklar içe aktarılabiliyor.

Görüntüleri ve videoları düzenlemek, yeniden boyutlandırmak ve arka planı kaldırmak, hatta videoyu tek dokunuşla kırpmak için hızlı işlemler mevcut. 100’den fazla dilde gerçek zamanlı altyazı oluşturulabiliyor.

Adobe Express uygulaması Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor:

Adobe Express: AI Photo Video Graphics & Design Ücretsiz 230,8 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.spark.post&hl=tr

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