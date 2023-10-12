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    Adobe eski video ve GIF'lerin kalitesini artıran yapay zeka aracı geliştirdi: İşte performansı

    Adobe yapay zeka teknolojisini kullanarak düşük çözünürlüklü videoların ve GIF'lerin kalitesini yükselten bir araç geliştirdi. Project Res-Up, düşük kaliteli görüntülerde muazzam sonuçlar veriyor.

    Adobe'den eski video ve GIF'lerin kalitesini artıran teknoloji Tam Boyutta Gör

    Adobe, düşük çözünürlüklü GIF'lerin ve videoların kalitesini büyük ölçüde artıran yapay zeka tabanlı deneysel bir araç geliştirdi. Şu an için bu teknoloji tam anlamıyla kullanıma hazır bir uygulama veya özellik halini almış değil ancak büyük bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.

    Project Res-Up olarak adlandırılan araç görüntüyü analiz etmek ve kalitesini artırmak için yapay zeka kullanıyor. Adobe örnek olarak 1947 yapımı The Red House filminden küçük bir kesit sundu. Çözünürlük 480 x 360'dan 1280 x 960'a yükseltilerek toplam piksel sayısı %675 artırıldı.

    Örneklerdeki sonuçlar muazzam

    Ortaya çıkan görüntü çok daha netti, yapay zeka bulanıklığın çoğunu giderdi ve hatta saç telleri gibi yeni ayrıntılar ekledi. Sonuç hala bazı yapaylık izleri taşısa da, düşük video kalitesi göz önüne alındığında Nvidia'nın TV Shield veya Microsoft'un Video Super Resolution'ı gibi diğer ölçeklendirme araçlarına kıyasla oldukça etkileyici bir ilerleme sunuyor.

    Yavru fil videosunda hayvanın derisine odaklanarak Project Res-Up'ın görüntüyü ne derece iyileştirdiğini fark edebilirsiniz. Deri üzerindeki kırışıklıklar daha belirgin hale gelmiş durumda. Ayrıca su üzerindeki güneş ışığı yansımaları gibi detayların daha belirginleştiği görülüyor. Project Res-Up'ın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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