Adobe eski video ve GIF'lerin kalitesini artıran yapay zeka aracı geliştirdi: İşte performansı

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Adobe, düşük çözünürlüklü GIF'lerin ve videoların kalitesini büyük ölçüde artıran yapay zeka tabanlı deneysel bir araç geliştirdi. Şu an için bu teknoloji tam anlamıyla kullanıma hazır bir uygulama veya özellik halini almış değil ancak büyük bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.

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Project Res-Up olarak adlandırılan araç görüntüyü analiz etmek ve kalitesini artırmak için yapay zeka kullanıyor. Adobe örnek olarak 1947 yapımı The Red House filminden küçük bir kesit sundu. Çözünürlük 480 x 360'dan 1280 x 960'a yükseltilerek toplam piksel sayısı %675 artırıldı.

Örneklerdeki sonuçlar muazzam

Ortaya çıkan görüntü çok daha netti, yapay zeka bulanıklığın çoğunu giderdi ve hatta saç telleri gibi yeni ayrıntılar ekledi. Sonuç hala bazı yapaylık izleri taşısa da, düşük video kalitesi göz önüne alındığında Nvidia'nın TV Shield veya Microsoft'un Video Super Resolution'ı gibi diğer ölçeklendirme araçlarına kıyasla oldukça etkileyici bir ilerleme sunuyor.

Yavru fil videosunda hayvanın derisine odaklanarak Project Res-Up'ın görüntüyü ne derece iyileştirdiğini fark edebilirsiniz. Deri üzerindeki kırışıklıklar daha belirgin hale gelmiş durumda. Ayrıca su üzerindeki güneş ışığı yansımaları gibi detayların daha belirginleştiği görülüyor. Project Res-Up'ın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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