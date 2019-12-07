Adobe, Facebook'a bağlı VR üreticisi Oculus Medium'u satın aldı

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Adobe, 2016 yılında Facebook'a ait bir VR şirketi tarafından ortaya çıkarılan sanal gerçeklik geliştirme aracı Oculus Medium'u bünyesine dahil ettiğini duyurdu. Oculus'un blog yazısında, Oculus VR sistemi olan insanlarda Medium'un çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Adobe, ileriye dönük olarak, profesyoneller için VR, 3B ve sürükleyici tasarım hizmetleri portföyü oluşturmak için Medium'u kullanmayı amaçlıyor. Adobe, Medium'un, Photoshop, Dimension, After Effects, Substance ve Aero gibi programların mevcut 3B ve eksik bileşenleri tamamladığını söylüyor.

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Adobe'nin 3B ve sürükleyici içerik yöneticisi Sébastien Deguy: "3B ve sürükleyici çabalarımızı anlamlı bir şekilde hızlandırmayı hedeflediğimiz için Medium ekibi ve teknolojisi, Adobe'ye heyecan verici bir katkı sağlıyor. Medium'un aletlerinin ve teknolojisinin entegrasyonu, 3B ve sürükleyici stratejimize büyük katkı sağlayacak." dedi.

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