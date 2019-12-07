Boeing'in Starliner uzay aracı, deneme uçuşu öncesi son testlerini yapıyor

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Boeing ve United Launch Alliance bu ayın başlarında Starliner uzay aracının fırlatılması için hazırlık aşamasında bir dizi kilit test gerçekleştirdi. Starliner'ın 20 Aralıkta mürettebatsız uçuş testini başarılı gerçekleştirmesi halinde bir kaç ay sonra mürettebatlı test uçuşunu yapabilecek.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeyi amaçlayan misyonda, Starliner'ın en son yapılan testlerinde, Atlas V roketine iticiler yerleştirilmesi ve kontrolü, fırlatma geri sayımı, mürettebat kapsülüne giriş kapağını hazırlama ve kontrol etme gibi aşamalar gerçekleştirildi. Yaklaşık altı ay önce de kapsülün paraşüt testleri yapılmıştı.

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17 Aralıkta yapılması planlanan CST-100 Starliner uzay aracının test uçuşunun, uzay aracını acil bir durumda roketinden kurtarması için tasarlanan kaçış sistemini kontrol etmek için birkaç gün gecikeceği ve bir problem yaşanmaması halinde test uçuşu tarihinin 20 Aralık olacağı söylendi.

https://techcrunch.com/2019/12/06/boeing-starliner-crew-capsule-and-atlas-v-rocket-complete-dress-rehearsal-ahead-of-test-flight/