Adobe Flash Player 10.1 RC kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Steve Jobs ve şirketi Apple, Adobe Flash teknolojisine pek sıcak bakmasa da zengin içerikli internet sitelerinin tamamına yakınında kendine yer bulan teknolojinin geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Adobe yaptığı açıklamayla Flash 10.1 Player'ın RC yani Sürüm Adayı versiyonunu kullanıma sundu. Windows, Linux ve Mac ortamları için hazırlanan 10.1.53.7 sürüm numaralı RC versiyonu önemli güncellemeler ile geliyor.
Adobe'den yapılan açıklamaya göre Flash 10.1 Player, GPU tabanlı video ve grafik hızlandırma, çoklu dokunmatik ve farklı model girişlerine destek, Akselometre ve ekran döndürme desteği, H.264 videolar için donanımsalı hızlandırma ve optimize edilmiş SWF yönetimi Flash Access 2.0 ile gelişmiş içerik koruma gibi özellikleri bünyesinde barındıran Adobe Flash Player 10.1 RC'yi buradan indirebilirsiniz.
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konuda ki linkten mi indirdin?
ekleme: en son sürümündede yapıyorsa ekran kartından kaynalanıyordur driverları güncelle.çünkü ekran kartını kullanıyor 10.1
64 Bitten yine ses yok ben de artık flash yapımcılarının tembel olduğunu düşünmeye başladım :))
+1
Tabii ki her site reklam alıcaktır, kâr elde edicektir ama bununda suyunu çıkartmamak lazım Anasayfada nerden baksan 15 tane reklam vardır bunların 5'i bile flash içerik olsa sayfa yükleme süresi ciddi biçimde uzuyor ayrıyetten göze verdiği zarar ayrı konu. O yüzden Adblock Plus ve Mozilla
*A-d-b-l-o-c-k engelli kelimeler arasındaymış