Adobe Flash Player 10.1 RC kullanıma sunuldu

Steve Jobs ve şirketi Apple, Adobe Flash teknolojisine pek sıcak bakmasa da zengin içerikli internet sitelerinin tamamına yakınında kendine yer bulan teknolojinin geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Adobe yaptığı açıklamayla Flash 10.1 Player'ın RC yani Sürüm Adayı versiyonunu kullanıma sundu. Windows, Linux ve Mac ortamları için hazırlanan 10.1.53.7 sürüm numaralı RC versiyonu önemli güncellemeler ile geliyor.

buradan indirebilirsiniz.

Adobe'den yapılan açıklamaya göre Flash 10.1 Player, GPU tabanlı video ve grafik hızlandırma, çoklu dokunmatik ve farklı model girişlerine destek, Akselometre ve ekran döndürme desteği, H.264 videolar için donanımsalı hızlandırma ve optimize edilmiş SWF yönetimi Flash Access 2.0 ile gelişmiş içerik koruma gibi özellikleri bünyesinde barındıran Adobe Flash Player 10.1 RC'yiindirebilirsiniz.