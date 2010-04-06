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Adobe Flash Player 10.1 RC kullanıma sunuldu

9 yıl
15,9b
1
9
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Steve Jobs ve şirketi Apple, Adobe Flash teknolojisine pek sıcak bakmasa da zengin içerikli internet sitelerinin tamamına yakınında kendine yer bulan teknolojinin geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Adobe yaptığı açıklamayla Flash 10.1 Player'ın RC yani Sürüm Adayı versiyonunu kullanıma sundu. Windows, Linux ve Mac ortamları için hazırlanan 10.1.53.7 sürüm numaralı RC versiyonu önemli güncellemeler ile geliyor.
Adobe'den yapılan açıklamaya göre Flash 10.1 Player, GPU tabanlı video ve grafik hızlandırma, çoklu dokunmatik ve farklı model girişlerine destek, Akselometre ve ekran döndürme desteği, H.264 videolar  için donanımsalı hızlandırma ve  optimize edilmiş SWF yönetimi Flash Access 2.0 ile gelişmiş içerik koruma gibi özellikleri bünyesinde barındıran Adobe Flash Player 10.1 RC'yi buradan indirebilirsiniz.

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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu yeni sürüm bilgisayarı çok ama çok kasıyor... vidyolar resim gibi tek tek hareket ediyor. neden acaba?
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e_capkan 8 yıl
DH Misafiri

arkadaşlar bu yeni sürüm bilgisayarı çok ama çok kasıyor... vidyolar resim gibi tek tek hareket ediyor. neden acaba?

konuda ki linkten mi indirdin?
ekleme: en son sürümündede yapıyorsa ekran kartından kaynalanıyordur driverları güncelle.çünkü ekran kartını kullanıyor 10.1
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memanet 9 yıl
bu flash eklentisi yüzünden hem bilgisayar yavaşlıyo hemde kotalı olan internet alıp başını gidiyo mesela donanımhaber sayfasını rahat bi 30 saniye yüklemesini bekliyorum bu donanımhaber için geçerli bi şey değil diğer sitelerde öyle bazen yanlışlıkla birde reklama tıkladımmı hepten deliriyorum o zaman çileden çıkıyorum
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yelkowan 9 yıl

64 Bitten yine ses yok ben de artık flash yapımcılarının tembel olduğunu düşünmeye başladım :))
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2smoke 9 yıl
Çoğu video sitesindeki videolar hala oynamıyor, ses var görüntü yok. Ben MAC ta denedim, Windows u bilmiyorum.
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Batuist 9 yıl
Adobe flash player çıktı denince aklıma hep ilk olarak akıllı telefonlar için yapılmış olabilecek bir versiyon geliyor.. Şu HTCnin canavar gibi telefonları çalıştıramıyorya bu flashları ne ander bir teknolojidir bu.. demekki yıllardır yerinde saymış diye düşünüyorum bu flash teknolojisinin... neyse ekran kartını kullanan bir eklenti çıkması da benim için çok iyi bir haber..
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sertacaygun 9 yıl
Flash reklamlar işlemciye "tecavüz"ü azalmışsa iyi haber. Yoksa HTML5 gelene kadar reklamları da Flash'ı da engelleyeceğim. (DonanımHaber babamın sitesi bile olsa, yine bu işlemci kullanımına rağmen reklamları engellerim. Kimse kusura bakmasın. Reklamları görmek , ürünler hakkında bilgi almak, avantajları görmek benim de hoşuma gider. Ama DH bunu flash reklamlarla suistimâl ediyor. Reklam eklentisinin açık olduğu bir sürü site var ama ne yazık ki DH bunlar arasında değil. Kusura bakmasın kimse. )
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Appetite 9 yıl
sertacaygun

Flash reklamlar işlemciye "tecavüz"ü azalmışsa iyi haber. Yoksa HTML5 gelene kadar reklamları da Flash'ı da engelleyeceğim. (DonanımHaber babamın sitesi bile olsa, yine bu işlemci kullanımına rağmen reklamları engellerim. Kimse kusura bakmasın. Reklamları görmek , ürünler hakkında bilgi almak, avantajları görmek benim de hoşuma gider. Ama DH bunu flash reklamlarla suistimâl ediyor. Reklam eklentisinin açık olduğu bir sürü site var ama ne yazık ki DH bunlar arasında değil. Kusura bakmasın kimse. )


+1

Tabii ki her site reklam alıcaktır, kâr elde edicektir ama bununda suyunu çıkartmamak lazım
Anasayfada nerden baksan 15 tane reklam vardır bunların 5'i bile flash içerik olsa sayfa yükleme süresi ciddi biçimde uzuyor ayrıyetten göze verdiği zarar ayrı konu. O yüzden Adblock Plus ve Mozilla


*A-d-b-l-o-c-k engelli kelimeler arasındaymış
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