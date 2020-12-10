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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe, Flash Player için bir "veda" güncellemesi yayınladı

    Flash Player, 2020 yılı sonunda yaşam süresini tamamlayacak. Adobe destek süresinin sona ermesine sayılı günler kalan efsanevi ürünü için son resmi güncellemeyi yayınladı.
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    Adobe, Flash Player için bir
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    Adobe, yaşam süresinin sonuna yaklaşan Flash Player için son resmi güncellemeyi yayınladı. Şirket 2020 yılı sonunda efsanevi yazılımın fişini çekecek. Adobe resmi web sitesi aracılığıyla şu duyuruyu yaptı:

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    "Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için en son Flash Player güncellemesini duyuruyoruz. Bu vesileyle son yirmi yılda Flash Player kullanan ve harika içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür etmek istiyoruz.

    Flash'ın animasyon, etkileşim, ses ve video genelinde web içeriğinin geliştirilmesinde çok önemli bir role sahip olmasından dolayı gururluyuz. Bir sonraki dijital deneyimler çağına öncülük etmekten heyecan duyuyoruz."

    Adobe, Flash Player için bir
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    31 Aralık 2020'de veda edecek

    Flash Player desteği 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. 12 Ocak 2021 itibarıyla tarayıcılarda Flash içeriği engellenmeye başlayacak. Adobe, kullanıcıların bilgisayarlarını güvende tutmak için Flash Player'ı kendilerinin kaldırmalarını tavsiye etti.

    Microsoft zaten kısa süre önce Flash Player'ı Windows 10 işletim sisteminden kaldıran ve aynı zamanda yeniden yüklenmesini engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınlamıştı



    https://helpx.adobe.com/flash-player/release-note/fp_32_air_32_release_notes.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    grafi2000'i hatırlayanların gözleri yaşlı şu anda :(
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    HellShot (Erkan E.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerine ne gelecek?
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamzaxdc1817 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım,bu olayla Kraloyun daki oyunlar iptal mi olacak,yoksa Flash Player'ın alternatifi çıkıp bu oyunlar yeniden o alternatife göre düzenlenecek mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    DoubleDragon 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hamzaxdc1817
    [color=#42435a]Chrome, Firefox, Edge gibi browserların Flash destekleği 2020 sonunda bitiyor. Yani browserlarda Flash çalışmayacak. Bu durumda kraloyun veya değer sitelerdeki Flash oyunlar, uygulamalar buharlaşıp yok olmaz. Ama browserler desteklemediği için çalışmaz.

    [color=#42435a]Flash destekleyen browser bulursan bu sitelere girip eskiden olduğu gibi Flash kullanabilirsin. Bu siteler kullanıcı kaybetmemek için bu oyunların, uygulamaların flash'sız şekide yeniden yaparlarsa Chrome, Firefox, Edge gibi yaygın kullanılan browserlerda çalışırlar. Yapmazlarsa flash çalışmaz. Kendilerinin bileceği bir şey.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Cem (Cem Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi ne içerikler üretildi.
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    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aga be yıllar.
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    Numenorian Man 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sayesinde az mcdonalds yönetme oynamadık.
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    ZooZ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ip numarana kadar her şeyini kayıt altına alan bir uygulamaydı iyi olmuş
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be, Steve Jobs iPhone'lara Flash koymadigi icin cok elestirilmisti. Flash Player olmamasi bir cogu icin iPhone almama sebebiydi. Hey gidi günler.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birkaç ay önce flash player'ı kaldır demişti, kaldırmamıştım. Geçenlerde yine dedi yine kaldırmadım. Öyle flash oyun vs hiçbir zaman işim olmadı. Şimdi bu destek gidince biz bir eksiklik hissedecek miyiz pratikte? Bir ara bazı sitelerde flash video izlemek için gerekiyordu.
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    selocanq (Selim Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Flashplayer hayattan silinmiyor anladığım kadarı ile sadece artık güncelleme gelmeyecek... Destek bitti. Tabiki bu bir eksiklik olacağı için zamanla sitelerde başka formata dönecektir
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    R.İ.P⚠️
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iki günde bir güncelleme yapması ve adobenin sana sormadan milyon tane şey yükleyip yine sana sormadan otomatik güncelleme yapması! iyi oldu çok sevindim! adobe komple batar inşallah!
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    HellShot (Erkan E.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerine ne gelecek?
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    Augenbling 1 hf. ( Mesaj Silindi ) HellShot
    HTML5, yıllardır var zaten.
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    7079 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    adobe, Yazılım ve
    4 etiket daha Windows flash player güncelleme Internet
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