Adobe, Flash Player için bir "veda" güncellemesi yayınladı

Adobe, yaşam süresinin sonuna yaklaşan Flash Player için son resmi güncellemeyi yayınladı. Şirket 2020 yılı sonunda efsanevi yazılımın fişini çekecek. Adobe resmi web sitesi aracılığıyla şu duyuruyu yaptı:
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"Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için en son Flash Player güncellemesini duyuruyoruz. Bu vesileyle son yirmi yılda Flash Player kullanan ve harika içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür etmek istiyoruz.
Flash'ın animasyon, etkileşim, ses ve video genelinde web içeriğinin geliştirilmesinde çok önemli bir role sahip olmasından dolayı gururluyuz. Bir sonraki dijital deneyimler çağına öncülük etmekten heyecan duyuyoruz."
31 Aralık 2020'de veda edecek
Flash Player desteği 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. 12 Ocak 2021 itibarıyla tarayıcılarda Flash içeriği engellenmeye başlayacak. Adobe, kullanıcıların bilgisayarlarını güvende tutmak için Flash Player'ı kendilerinin kaldırmalarını tavsiye etti.
Microsoft zaten kısa süre önce Flash Player'ı Windows 10 işletim sisteminden kaldıran ve aynı zamanda yeniden yüklenmesini engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınlamıştı.
https://helpx.adobe.com/flash-player/release-note/fp_32_air_32_release_notes.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[color=#42435a]Flash destekleyen browser bulursan bu sitelere girip eskiden olduğu gibi Flash kullanabilirsin. Bu siteler kullanıcı kaybetmemek için bu oyunların, uygulamaların flash'sız şekide yeniden yaparlarsa Chrome, Firefox, Edge gibi yaygın kullanılan browserlerda çalışırlar. Yapmazlarsa flash çalışmaz. Kendilerinin bileceği bir şey.
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