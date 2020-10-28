Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı

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Yazılım devi Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows 10 işletim sisteminden kaldıran ve aynı zamanda yeniden yüklenmesini de engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı.

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Adobe Flash Player bildiğiniz üzere on yılı aşkın süredir Windows'un bir parçası. Microsoft Update Kataloğu'ndaki KB4577586 numaralı güncellemenin sistemden sadece Windows 10 ile birlikte gelen sürümü kaldırdığını belirtelim.

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Yükleme işlemi yapıldıktan sonra Denetim Masası'nda Flash Player ile ilgili herhangi bir ayar kalmıyor. Ancak Microsoft Edge veya diğer tarayıcılardaki Flash bileşenleri varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Microsoft, Abode Flash Player desteğini aşamalı olarak sona erdirecek ve günlük kullanımdan kademeli olarak kaldıracak. Windows 10 için Flash desteği bu yılın sonlarında resmi olarak sona erecek.

Tabuta son çivi 2021 yazında çakılacak

Aralık ayına kadar Internet Explorer 11 ve eski Edge için başka güncelleme yayınlanmayacak. Google Chrome motorunu kullanan en son Edge sürümü ise 2021'in Ocak ayında Flash desteğini kaybedecek.

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Microsoft geçen ay Adobe Flash Player desteğinin sonlandırılmasıyla ilgili bir zaman çizelgesi yayınlamıştı. Şirket Flash kaldırma aracının 2021'in başlarında Windows Update'te isteğe bir güncelleme olarak görüneceğini açıkladı.

Bundan birkaç ay sonra ise Flash kaldırma aracı toplu güncellemelerden birine dahil edilecek ve işletim sistemi kullanıcılarına dağıtılacak. 2021 yazı itibarıyla Microsoft, Adobe Flash Player'dan tamamen kurtulacak.

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4577586

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