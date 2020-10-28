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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı

    Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı. Microsoft Update Kataloğu'nda sunulan güncelleme, Flash Player’ın yeniden yüklenmesini de engelliyor.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı
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    Yazılım devi Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows 10 işletim sisteminden kaldıran ve aynı zamanda yeniden yüklenmesini de engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı"

    Adobe Flash Player bildiğiniz üzere on yılı aşkın süredir Windows'un bir parçası. Microsoft Update Kataloğu'ndaki KB4577586 numaralı güncellemenin sistemden sadece Windows 10 ile birlikte gelen sürümü kaldırdığını belirtelim.

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    Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı
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    Yükleme işlemi yapıldıktan sonra Denetim Masası'nda Flash Player ile ilgili herhangi bir ayar kalmıyor. Ancak Microsoft Edge veya diğer tarayıcılardaki Flash bileşenleri varlığını sürdürmeye devam ediyor.

    Microsoft, Abode Flash Player desteğini aşamalı olarak sona erdirecek ve günlük kullanımdan kademeli olarak kaldıracak. Windows 10 için Flash desteği bu yılın sonlarında resmi olarak sona erecek.

    Tabuta son çivi 2021 yazında çakılacak

    Aralık ayına kadar Internet Explorer 11 ve eski Edge için başka güncelleme yayınlanmayacak. Google Chrome motorunu kullanan en son Edge sürümü ise 2021'in Ocak ayında Flash desteğini kaybedecek.

    Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı
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    Microsoft geçen ay Adobe Flash Player desteğinin sonlandırılmasıyla ilgili bir zaman çizelgesi yayınlamıştı. Şirket Flash kaldırma aracının 2021'in başlarında Windows Update'te isteğe bir güncelleme olarak görüneceğini açıkladı.

    Bundan birkaç ay sonra ise Flash kaldırma aracı toplu güncellemelerden birine dahil edilecek ve işletim sistemi kullanıcılarına dağıtılacak. 2021 yazı itibarıyla Microsoft, Adobe Flash Player'dan tamamen kurtulacak.



    https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4577586 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mnyksvsc (manyak savasci) 48 dk.
    Dizisi de güzel değildi zaten :)
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    incicibin (Mevlüd Çelen) 1 sa.
    Flash olmasaydı şuan pek çok fikrin temeli de olmazdı. Flasha teşekkürler.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    Windows 8 ile birlikte entegre gelmeye başlayan Flash, sanki Windows bizi entegre etse de işimiz bitse der gibi aynı yılda tonca açıkları çıktı. Zaten o zamandan sonra Flash'ın pek de şansı kalmamıştı, ondan daha iyi teknolojiye sahip başka alternatifler çıkınca da Flash devri bitti. Ve sonunda Windows da bu sene Flash'ın ölüm tarihiyle aynı zamanda kaldırmak için güncelleme sunmuş oldu.

    Elveda Flash, onca güzel oyunlar oynadım senle.
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