AGON AGM600 oyuncu faresi performansa odaklanıyor

Tam Boyutta Gör AGON by AOC oyuncu markasının yeni AGM600 faresi ergonomiye ve performansa odaklanıyor. Bu özellikleri de nispeten biraz daha uygun bir fiyata sunmayı amaçlıyor.

AGON AGM600 özellikleri ve fiyatı

AOC çatısı altında faaliyet gösteren AGON markasının yeni oyuncu faresi Pixart PMW3389 sensöre yer veriyor. Sensör inç başına 16 bin nokta tarama yaparken 50g hızlanma ve 400 inç/s takip hızına sahip. Tarama oranı ise 1 ms / 1000 Hz olarak belirlenmiş. DPI değerleri özel bir tuş ile ayarlanabiliyor.

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NVIDIA Reflex sertifikası sayesinde gecikmeler en aza indiriliyor ve hassasiyet arttırılıyor. Ayrıca gecikme detayları da ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Kailh tuşları ise 80 milyon basışa kadar dayanıklı. Tekerlek ise metal alaşımdan imal edilmiş. Toplamda 10 tuş tamamen özelleştirilebilir.

Light FX RGB LED aydınlatma bölgeleri uygulama üzerinden kontrol ediliyor ve diğer AGON ürünleriyle uyumlu. Gövde kaplaması leke bırakmayacak ve avuç içinde konfor sağlayacak şekilde tasarlanmış. AGON AGM600 oyuncu faresi 40 Pound fiyat etiketi ile satılacak.

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AGON AGM600 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı