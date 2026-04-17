    Call of Duty filminin çıkış tarihi açıklandı

    Kısa süre önce duyurulan Call of Duty filminin vizyon tarihi resmi olarak duyurudu. Paramount tarafından hazırlanan film, özellikle senaristiyle beklenti yaratıyor.      

    Call of Duty filminin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en popüler oyun serilerinden Call of Duty'yi sinemaya uyarlamak için Activision Blizzard ile anlaşan Paramount, dün Cinema-Con'da düzenlediği panelde bu filme dair planlarını da paylaştı. Bu bağlamda filmin vizyon tarihi de resmi olarak duyuruldu. Stüdyonun epey umutlu olduğu Call of Duty filmi, 30 Haziran 2028'de vizyona girecek.

    Call of Duty Filmini Taylor Sheridan Yazacak, Peter Berg Yönetecek

    Call of Duty filmini Peter Berg ve Taylor Sheridan birlikte hazırlıyor. Yakın arkadaş olan ve uzun süredir birlikte çalışmak isteyen bu ikili, Call of Duty filmini birlikte yazacak. Peter Berg aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

    Peter Berg, özellikle bu türde oldukça tecrübeli bir isim. Kendisi daha önce Lone Survivor, Battleship, The Kingdom gibi modern savaşlara odaklanan filmler yönetmişti. Kendisi son olarak Netflix dizisi American Primeval'a imza attı ki bu dizi genel olarak olumlu yorumlar aldı. Ancak buradaki asıl dikkat çekici isim Taylor Sheridan. Zira kendisi şu anda Hollywood'un en başarılı senaristleri arasında yer alıyor.

    Yellowstone dizisinin yaratıcısı olarak büyük başarı yakalayan Sheridan, daha önce Sicario, Hell or High Water ve Wind River gibi başarılı filmlerinde senaryosunu yazdı. Nitekim Hell or High Water filmiyle Oscar adaylığı da kazandı. Bu yüzden şimdi Call of Duty filmi için onunla anlaşılmış olması, projeye dair beklentileri biraz daha yukarı çekiyor.

