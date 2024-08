The Acolyte için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşan yeni Star Wars dizisi The Acolyte, eleştirmenlerden geçer not almış olsa da izleyicileri memnun edemedi. Rotten Tomatoes ve IMDb gibi platformlardaki izleyici puanları son derece düşük olan The Acolyte, hâlihazırda serinin gidişatından memnun olmayan Star Wars hayranlarını daha da küstürdü. Bu durum dizinin izlenme rakamlarına da yansıdı. Bölümler ilerledikçe izleyici sayısı daha da düşen The Acolyte, bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi oldu.

Ortaya çıkan bu tablo sonrası The Acolyte'ın 2. sezon onayı alması oldukça zor görünüyordu. Dizinin yaratıcısı olan Leslye Headland her ne kadar 2. sezon planları hakkında konuşuyor olsa da Disney+'ın bu diziyi iptal edeceği düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. The Acolyte, ilk sezonunun ardından iptal edildi.

The Acolyte, Karanlık Tarafın Yükselişine Odaklanıyordu

The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi yetiştirdikleri öğrencilerinin karanlık tarafa hizmet etmeye başlamış olabileceğini fark ediyor.

Dizinin konusu kağıt üzerinde ilgi çekici dursa da ortaya çıkan sonuç beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden şimdi dizinin iptal edilmiş olması şaşırtıcı değil. Ne var ki Acolyte'ın bu başarısızlığı sadece iptal kararına yol açmakla kalmadı, hâlihazırda kan kaybetmekte olan Star Wars serisini daha da yaraladı. Bu dizinin başarısızlığı, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni Star Wars işlerinin başarısına da ket vurabilir.

