The Acolyte için beklenen haber geldi

Ortaya çıkan bu tablo sonrası The Acolyte'ın 2. sezon onayı alması oldukça zor görünüyordu. Dizinin yaratıcısı olan Leslye Headland her ne kadar 2. sezon planları hakkında konuşuyor olsa da Disney+'ın bu diziyi iptal edeceği düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. The Acolyte, ilk sezonunun ardından iptal edildi.
The Acolyte, Karanlık Tarafın Yükselişine Odaklanıyordu
The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi yetiştirdikleri öğrencilerinin karanlık tarafa hizmet etmeye başlamış olabileceğini fark ediyor.
Dizinin konusu kağıt üzerinde ilgi çekici dursa da ortaya çıkan sonuç beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden şimdi dizinin iptal edilmiş olması şaşırtıcı değil. Ne var ki Acolyte'ın bu başarısızlığı sadece iptal kararına yol açmakla kalmadı, hâlihazırda kan kaybetmekte olan Star Wars serisini daha da yaraladı. Bu dizinin başarısızlığı, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni Star Wars işlerinin başarısına da ket vurabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.