Tarih tutkunlarının kaçırmaması gereken en iyi tarihi filmler

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu listemizde, tarihin tozlu sayfalarını beyaz perdeye taşıyan, kimi zaman bir imparatorun ihtişamına, kimi zaman ise savaşın dehşetine tanıklık etmemizi sağlayan unutulmaz yapımları derledik. Bazıları doğrudan gerçek olayları ele alan, bazıları ise tarihi olayları kurgusal hikâyeler üzeren aktaran bu filmlerin ortak noktası, izleyiciyi tarihin bir dönemine adeta ışınlayıp, o dönemin atmosferini başarıyla yansıtmaları.

Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Tarihi Filmler

İşte özellikle tarihe meraklı olan sinemaseverlerin kaçırmaması gereken en iyi tarihi filmler:

1️⃣ Leopar (Il gattopardo)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Martin Scorsese'nin "çekilmiş en iyi film" olarak tanımladığı Leopar, İtalya'nın tek bir bayrak altında birleşme sürecini bir ailenin uzun yıllara yayılan hikâyesi üzerinden anlatıyor.

Tür: Dram, Tarih

IMDb Puanı: 7.9

İtalyan sinemasının devi Luchino Visconti’nin imzasını taşıyan film, 1860’larda İtalya’nın birleşme sancıları çektiği dönemde bir Sicilyalı aristokratın (Prens Salina) hikâyesini anlatıyor. Burt Lancaster’ın başrolünde olduğu yapım, değişen dünya düzeninde eski soyluluğun çöküşünü ve yeni burjuvazinin yükselişini muazzam bir görsellikle işliyor. Filmin meşhur balo sahnesi, sinema tarihinin en estetik anlarından biri olarak kabul ediliyor.

2️⃣ Harakiri

Tam Boyutta Gör Masaki Kobayashi'nin imzasını taşıyan Harakiri, Feodal Japonya'daki samuray düzeninin son yıllarına dair çekilmiş en iyi filmlerden biri.

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem

IMDb Puanı: 8.6

Feodal Japonya ve samuray kültürü denince akla gelen en sarsıcı filmlerden biri olan Harakiri, 1630’larda geçiyor. Barış döneminin gelmesiyle işsiz ve yoksul kalan samurayların trajedisine odaklanan film, bir ronin olan Tsugumo Hanshiro’nun bir klanın huzuruna gelip onurlu bir intihar (seppuku) izni istemesiyle başlıyor. Ancak bu istek, klanın iç yüzünü ve samuraylık onurunun arkasındaki ikiyüzlülüğü ortaya çıkaran büyük bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

3️⃣ Amadeus

Tam Boyutta Gör 18. yüzyıl Viyana'sında geçen Amadeus, müzik tarihinin dahi çocuğu Wolfgang Amadeus Mozart ile dönemin saray bestecisi Antonio Salieri arasındaki o muazzam rekabeti konu alıyor.

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

IMDb Puanı: 8.4

Salieri’nin gözünden anlatılan hikâye, yetenek ve dehayı sorgularken, insan doğasının en karanlık duygularından biri olan kıskançlığı ustalıkla işliyor. Kostüm tasarımı, dönem atmosferi ve tabii ki Mozart'ın ölümsüz besteleriyle bezeli film, tam 8 dalda Oscar kazanarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

4️⃣ Gladyatör (Gladiator)

Tam Boyutta Gör Gladiator'ın hikâyesi tamamen kurmaca olsa da Antik Roma'daki gladyatör arenalarını en iyi yansıtan filmlerden biri olması vesilesiyle, tarihi filmler arasında da önemli bir yere sahip.

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb Puanı: 8.5

Ridley Scott’ın epik sinemayı yeniden canlandırdığı Gladyatör, bizi M.S. 180 yılındaki Antik Roma’ya götürüyor. İmparator Marcus Aurelius'un güvenini kazanan general Maximus'un, tahtın hırslı varisi Commodus tarafından ihanete uğrayıp önce bir köleye, ardından da bir gladyatöre dönüşme hikâyesini izliyoruz. Russell Crowe’un devleştiği bu yapım, sadece bir intikam öyküsü değil; aynı zamanda Roma’nın yozlaşmış politik yapısına ve "ekmek ve sirk" politikasının halk üzerindeki etkisine dair sert bir eleştiri sunuyor.

5️⃣ Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan)

Tam Boyutta Gör En iyi tarihi filmlerini sıralarken, II. Dünya Savaşı hakkında çekilmiş en etkileyici fimlerden olan Er Ryan'ı Kurtarmak'tan söz etmeden olmaz elbette.

Tür: Drama

IMDb Puanı: 8.6

Steven Spielberg ve Tom Hanks ortaklığının sinema dünyasına kazandırdığı en büyük başyapıtlardan biri olan Er Ryan'ı Kurtarmak, II. Dünya Savaşı'nın kaderini tayin eden Normandiya Çıkartması ile açılıyor. Filmin ilk 20 dakikasındaki o meşhur Omaha Plajı sahnesi, savaşın kaotik ve korkunç yüzünü tarihte hiç olmadığı kadar gerçekçi bir şekilde ekrana yansıtıyor. Böylesine etkieyici bir açılışla başlayan hikâye, üç kardeşi de savaşta ölen bir askeri evine geri götürmek için düşman hattının gerisine gönderilen bir birliğin fedakârlık dolu yolculuğunu anlatıyor.

6️⃣ Gel ve Gör (Come and See)

Tam Boyutta Gör Er Ryan'ı Kurtarmak için savaşın karanlık yüzünü yansıtıyor dedik ama aynı savaşı Sovyet tarafından anlatan Rus yapımı Gel ve Gör ile kıyaslandığında Er Ryan'ı Kurtarmak bile fazla pozitif kalıyor.

Tür: Dram, Savaş

IMDb Puanı: 8.3

Savaş filmleri genelde kahramanlık anlatır ama Gel ve Gör farklı. Gel ve Gör sadece dehşeti anlatır. 1943 yılında, Nazi işgali altındaki Belarus’ta geçen film, genç bir çocuğun gözünden savaşın yıkıcılığını en çıplak hâliyle sunuyor. İzlemesi oldukça zor ve sarsıcı olan bu yapım, savaşın insan psikolojisi üzerindeki tahribatını ve masumiyetin nasıl yok olduğunu gösteren en etkileyici "savaş karşıtı" filmlerin başında geliyor.

7️⃣ Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) - Director's Cut versiyonu

Tam Boyutta Gör Ridley Scott imzalı bir diğer tarihi film olan Cennetin Krallığı, Haçlı Seferleri'ni Hollywood için şaşırtıcı denebilecek bir tarafsızlıkla anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb Puanı: 7.2

Eşini ve çocuğunu kaybeden genç bir demirci olan Balian, Haçlı Seferleri sırasında Kudüs’e giderek şehrin savunmasında kritik bir rol üstleniyor. Ridley Scott’ın bu yapımı, özellikle "Director’s Cut" versiyonuyla izlendiğinde; din, inanç ve onur kavramlarını derinlemesine inceleyen devasa bir tarihi destana dönüşüyor. Selahaddin Eyyubi ve Balian arasındaki saygıya dayalı mücadele, filmin en etkileyici noktalarından birini oluşturuyor.

8️⃣ Cezayir Savaşı (The Battle of Algiers)

Tam Boyutta Gör Sinema tarihinin en çarpıcı filmleri arasında gösterilen Cezayir Savaşı, Fransa sömürgesinden kurtulmak için egemenlik mücadelesi veren Cezayir'in istiklal savaşını konu alıyor.

Tür: Dram, Savaş, Tarih

IMDb Puanı: 8.1

İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının en dikkat çekici örneklerinden olan Cezayir Savaşı, o kadar gerçekçi bir anlatıma sahip ki izlerken bir belgesel izlediğiniz hissine kapılabilirsiniz. 1950'lerin ortasında Cezayir sokaklarındaki gerilla savaşını ve işgalci gücün baskı yöntemlerini tüm çıplaklığıyla gösteren yapım, siyasi sinemanın en önemli örneklerinden biridir. Filmin en dikkat çekici yanlarından biri, hem direnişçilerin hem de askerlerin perspektifine objektif bir pencereden bakmaya çalışması.

9️⃣ Cesur Yürek (Braveheart)

Tam Boyutta Gör Cesur Yürek, William Wallace'ın hikâyesini biraz fazla dramatize edip, biraz fazla "Hollywood'laştırmak" için tarihi gerçeklikten uzaklaşsa da İskoç halkının özgürlük rüyasını başarıyla yansıtmasıyla tarih meraklıları için de etkileyici bir deneyim sunuyor.

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 8.3

13. yüzyılın sonlarında İskoçya’nın bağımsızlığı için İngiltere’ye başkaldıran William Wallace’ın efsanevi hayatını anlatan film, epik savaş sahneleriyle hafızalara kazındı. Mel Gibson’ın hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı yapım, "Özgürlük!" nidasıyla popüler kültürün de en ikonik anlarından birine imza attı.

🔟 Oppenheimer

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın imzasını taşıyan Oppenheimer, "atom bombasının babası" olarak bilinen J. Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanıyor.

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 8.3

Film, II. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi’nin yürütüldüğü gizli Los Alamos laboratuvarlarındaki hummalı çalışmayı anlatırken, bir yandan da bilim insanının vicdani hesaplaşmalarını ve savaş sonrası maruz kaldığı politik baskıları merkezine alıyor. Cillian Murphy’nin muazzam performansıyla taşıdığı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil 7 Oscar'ın sahibi olmuştu.

11) İslam'ın Kılıcı: Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Lion of the Desert)

Tam Boyutta Gör Çağrı filminden de tanıdığımız Anthony Quinn'in başrolünü üstlendiği Çöl Aslanı, 1920’lerde İtalya’nın Libya’yı işgaline karşı destansı bir direniş başlatan Ömer Muhtar’ın gerçek hikâyesini anlatıyor.

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 8.3

Anthony Quinn’in devleştiği bu yapım, Mussolini’nin modern ordusuna karşı sadece inancı ve stratejik zekâsıyla direnen bedevi liderin onurlu mücadelesini ekrana taşıyor. Çölün zorlu şartlarında verilen bu bağımsızlık mücadelesi, sömürgeciliğe karşı duran en güçlü sinematik anlatılardan biri olarak kabul ediliyor.

12) Çöküş (Downfall)

Tam Boyutta Gör Sinema tarihinin en etkileyici ve gerçekçi Nazi Almanyası tasvirlerinden biri olan Çöküş, Adolf Hitler’in Berlin’deki sığınağında geçirdiği son 10 günü anlatıyor.

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 8.2

Bruno Ganz’ın tüyler ürperten bir gerçekçilikle canlandırdığı Hitler figürü üzerinden, bir imparatorluğun çöküşü ve beraberinde sürüklediği fanatizm gözler önüne seriliyor. Film, savaşın son anlarındaki o klostrofobik ve çaresiz atmosferi izleyiciye derinden yaşatıyor.

13) Malcolm X

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Spike Lee’nin imzasını taşıyan bu biyografik eser, Afro-Amerikan tarihinin en etkili figürlerinden biri olan Malcolm X’in ikonik bir lidere dönüşümünü konu alıyor.

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 7.7

Malcolm X'in basit bir suçludan karizmatik bir dini lidere ve sonrasında küresel bir hak savunucusuna evrilen hayatı, Denzel Washington’ın unutulmaz oyunculuğuyla hayat buluyor. Film, 20. yüzyıl Amerika’sındaki ırkçılık ve adalet arayışına dair en güçlü sinematik anlatılardan biri niteliğinde.

14) Ateşkes (Joyeux Noel)

Tam Boyutta Gör Fransa yapımı Joyeux Noel, I. Dünya Savaşı hakkında çekilmiş en iyi filmlerden biri.

Tür: Dram, Tarih, Savaş

IMDb Puanı: 7.7

I. Dünya Savaşı'nın siperlerinde yaşanmış gerçek ve inanılmaz bir olayı konu alan film, 1914 Noel’inde Alman, Fransız ve İngiliz askerlerinin kendi aralarında ilan ettikleri o kısa süreli ateşkesi konu alıyor. Birbirini öldürmeye programlanmış askerlerin, bir geceliğine silahlarını bırakıp şarkılar söyleyerek Noel’i kutlaması, savaşın ortasında insanlığın nasıl galip gelebileceğine dair umut dolu bir tablo çiziyor.

15) Hotel Rwanda

Tam Boyutta Gör Hotel Rwanda, yakın tarihin en büyük trajedilerinden biri olan Ruanda Soykırımı’nı konu alıyor.

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 8.1

Filmin gerçek bir kahramanlık öyküsüne dayanan hikâyesi, bir otel müdürü olan Paul Rusesabagina’nın, binden fazla mülteciyi otelinde saklayarak hayatlarını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Dünya bu vahşete gözlerini yumarken, Paul vicdanının sesini dinleyip, zulme uğrayanlara kapılarını açıyor.

16) Son Samuray (The Last Samurai)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği Son Samuray, özünde kurmaca bir film. Anca filmin arka planı, 19. yüzyılın sonlarında Japonya’da yaşanan Meiji Restoration sürecine dayanıyor. ​​​​​​

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

IMDb Puanı: 7.7

Tom Cruise, 19. yüzyılın sonunda Batılılaşma sancıları çeken Japonya’ya askeri eğitim vermek için gelen Amerikalı yüzbaşı Nathan Algren’e hayat veriyor. Algren, modernleşme uğruna geleneklerini terk etmeyi reddeden samuraylara karşı savaşırken esir düşer ve zamanla bu kadim savaşçı kültürüne derin bir saygı duymaya başlar. Film, ateşli silahların kılıçların yerini aldığı o hüzünlü geçiş dönemini başarıyla yansıtmasıyla bu listede kendisine yer buluyor.

17) Cengiz Han (Mongol)

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

IMDb Puanı: 7.2

Rusya, Moğolistan ve Kazakistan ortak yapımı olan Mongol, izleyicileri 12. yüzyılın sert bozkırlarına götürüyor. Bir köleden cihan imparatoruna dönüşen bu tarihi figürün yaşadığı ihanetleri, aşkı ve hayatta kalma savaşını epik bir dille aktarıyor. Görsel estetiği ve devasa savaş sahneleriyle Mongol, tarihin en büyük fatihlerinden birinin insani yönlerine de ışık tutuyor.

18) Özgürlük Rüzgarı (The Wind That Shakes the Barley)

Sonraki yıllarda Oppenheimer ve Peaky Blinders gibi yapımlarla yıldızı daha da parlayacak olan Cillian Murphy'nin başrolünü üstlendiği Özgürlük Rüzgarı, İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesini konu alıyor.

Tür: Dram, Savaş

IMDb Puanı: 7.5

Özgürlük Rüzgarı, İrlanda’nın bağımsızlık mücadelesini ve sonrasında patlak veren iç savaşı en yalın, en samimi haliyle anlatan bir Ken Loach filmi. İki kardeşin vatanları için omuz omuza savaşırken politik görüş ayrılıkları nedeniyle nasıl karşı karşıya geldiklerini izliyoruz. Savaşın sadece cephede değil, ailelerin içinde ve vicdanlarda yarattığı tahribatı gösteren, Altın Palmiye ödüllü sarsıcı bir dram.

19) New York Çeteleri (Gangs of New York)

Tam Boyutta Gör New York Çeteleri'nde usta yönetmen Martin Scorsese, bizi 1860’ların New York’una, şehrin modern bir metropol olmadan önceki o vahşi ve kanunsuz günlerine götürüyor.

Tür: Suç, Dram

IMDb Puanı: 7.5

19. yüzyıl ortasında New York'ta yaşanan geçen gerçek çete savaşlarından ilham alan film,.İrlandalı göçmenler ile kendilerini "yerli" olarak tanımlayan Amerikalı çeteler arasında yaşanan kanlı çatışmaları konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz gibi ünlü isimler yer alıyor.

20) Truva (Troy)

Tam Boyutta Gör Truva, bu listedeki en az "tarihi" film kesinlike. Homeros’un İlyada destanından esinlenen film, az da olsa fantastik ögeler de barındırıyor. Ancak etkileyici savaş sahneleri ve Truva Savaşı'na dair epik anlatımı, Truva'yı da tarih meraklılarının şans vermesi gereken bir yapım yapıyor.

Tür: Aksiyon, Dram

IMDb Puanı: 7.3

Film, Antik Yunan tarihinin en ünlü kuşatmasını devasa bir prodüksiyonla ekrana taşıyor. Truva Prensi Paris’in, Sparta Kraliçesi Helen’i kaçırmasıyla başlayan ve on yıl süren savaş, efsanevi savaşçı Aşil'in perspektifinden aktarılıyor.

