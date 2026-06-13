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    FCAS sonrası Airbus, 6. nesil savaş uçağında rotayı Saab'a çevirdi

    Fransa-Almanya ortaklığındaki FCAS'ın çökmesiyle Airbus yeni ortak arayışına girdi. Şirketin Saab ile yakınlaştığı, GCAP seçeneğini de değerlendirdiği belirtilirken belirtiliyor.

    Airbus, 6. nesil savaş uçağında rotayı Saab'a çevirdi Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en iddialı savunma projelerinden biri olarak görülen Fransa-Almanya ortaklığındaki Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS- Future Combat Air System) programının dağılması, kıtanın savunma sanayi dengelerini yeniden şekillendiriyor. Reuters haberine göre Airbus, 6. nesil savaş uçağı çalışmalarında İsveçli savunma şirketi Saab'ı tercih edilen ortaklardan biri olarak değerlendirmeye başladı.

    FCAS'ın sona ermesi yeni ittifakların önünü açtı

    Almanya ve İspanya'nın savaş uçağı alanındaki temsilcilerinden biri olan Airbus'ın, Saab ile en az altı aydır geniş kapsamlı ön görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Söz konusu temasların son dönemde Almanya ile İsveç arasında gelişen savunma ilişkilerinin etkisiyle ivme kazandığı ifade ediliyor.

    Ancak Saab seçeneği Airbus'ın önündeki tek yol değil. Şirketin aynı zamanda İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak yürüttüğü GCAP (Global Combat Air Programme) girişimiyle ilgili üst düzey temaslarda bulunduğu da aktarılıyor.

    Airbus, 6. nesil savaş uçağında rotayı Saab'a çevirdi Tam Boyutta Gör
    Kaynaklara göre, bugüne kadar Airbus ile Saab arasındaki görüşmeler daha çok kavramsal düzeyde tutuldu. Bunun temel nedeni ise FCAS programının resmi olarak sona ermesini beklemek ve bu süreci önceden etkileyecek adımlardan kaçınmaktı.

    Ancak bu hafta Airbus ile Fransız havacılık devi Dassault Aviation arasındaki ayrılığın netleşmesiyle birlikte Airbus'ın Saab ortaklığını daha açık şekilde gündemine alabileceği değerlendiriliyor.

    Berlin'de konuşan Airbus Defence & Space Üst Yöneticisi Michael Schoellhorn, Saab'ın potansiyel ortaklar arasında bulunduğunu doğruladı. Bununla birlikte, diğer seçeneklerin tamamen dışlanmasının henüz erken olduğunu vurguladı. Schoellhorn “Saab gibi potansiyel ortaklar var. Ayrıca, (Alman) hava kuvvetlerinin neye ihtiyaç duyduklarını yeniden belirlemesi de gerekecek.” ifadelerini kullandı.

    İsveçli şirket Saab ise olası bir iş birliğinin doğrudan ticari bir karardan ziyade siyasi bir tercih olacağını belirtti. Şirket sözcüsü “Bununla birlikte, açık kapı politikası izliyoruz ve birçok savunma sanayi oyuncusuyla işbirliğine açığız” dedi.

    GCAP için Almanya'ya açık davet

    Airbus, 6. nesil savaş uçağında rotayı Saab'a çevirdi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Avrupa'nın diğer büyük savunma projelerinden biri olan GCAP cephesinde de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İngiltere, İtalya ve Japonya'nın yürüttüğü bu programa ilişkin olarak İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun Üst Yöneticisi Lorenzo Mariani, Reuters'a yaptığı açıklamada Airbus'ın ve Almanya'nın projeye katılımına kapıyı açık bıraktı.

    Mariani, Almanya'nın "özellikle değerli bir ortak" olabileceğini söyledi.

    FCAS'ın dokuz yıllık sürecin ardından başarısızlığa uğraması hiç şüphesiz Avrupa’nın savunma programlarında ciddi bir geriye adım anlamına geliyor. Bundan sonra alınacak kararların ise önümüzdeki onlarca yıl boyunca Avrupa'nın hava gücü kapasitesini şekillendireceği belirtiliyor.

    İsveç'in rolü henüz netleşmedi

    İsveç, önceki nesil savaş uçağı projelerinde bağımsız bir yol izlemişti. Ülke, Gripen savaş uçağını kendi imkanlarıyla geliştirirken Fransa Rafale'i üretmiş, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ise Eurofighter programında bir araya gelmişti.

    Yeni nesil savaş uçağı döneminde ise Stockholm yönetiminin hangi yolu izleyeceği henüz net değil. İsveç daha önce İngiltere ile ortaklık urmuş, ardından Gripen'in halefi olacak yeni bir savaş uçağına yönelik araştırmalara başlamıştı. Bu konudaki siyasi kararların 2030 yılına kadar verilmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.msn.com/en-us/news/world/airbus-is-said-to-explore-saab-partnership-as-european-fighter-jet-alliances-shift/ar-AA25oK4p https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-leans-towards-saab-franco-german-fighter-unravels-2026-06-10/
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