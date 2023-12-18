İngiltere, Japonya ve İtalya, 6. nesil savaş uçağı geliştirecek

- İngiltere, Japonya ve İtalya’dan 6. nesil savaş uçağı ortaklığı
- 6. nesil GCAP programında otonom sistemler öne çıkıyor
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İngiliz Tempest ve Japon Mitsubishi F-X projelerini yeni ortak İtalya ile birlikte resmi olarak tek bir girişimde birleştiren yeni anlaşma havacılık ve savunma sanayisi için önemli bir konuma sahip olacak.
İngiltere, Japonya ve İtalya’dan 6. nesil savaş uçağı ortaklığı
lk olarak 2015 yılında tasarlanan Tempest, İngiltere'nin Fransa ve Almanya'nın Altıncı Nesil Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) projesinden dışlanmasına verdiği bir yanıttı ve hem İngiltere'nin savunma bağımsızlığını hem de havacılık ve uzay endüstrisindeki üstünlüğünü korumayı amaçlıyordu. Bu arada Japonya'nın Mitsubishi F-X'i, ABD'nin F-22 uçağını ihraç etmeyi reddetmesine doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.
Aralık 2022'de İngiltere, Japonya ve İtalya, 2035 yılına kadar altıncı nesil bir savaş uçağı üretmek üzere kaynaklarını bir araya getirmeye karar vermişti. Artık Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) olarak adlandırılan ortaklığın merkezi İngiltere'de olacak ve Japonya'dan başlayarak her ortak ülkeden dönüşümlü bir CEO bulunacak.
Ortaklık kapsamında İngiltere'nin liderliğinde hava iskeletini geliştiren BAE Systems; gelişmiş jet motoru ve elektrik güç sistemini inşa eden Rolls-Royce; aviyonik ve radar sağlayan Leonardo UK; ve silahlar üzerinde çalışan MBDA UK yer alacak. Bu arada Japon Mitsubishi Heavy Industries, IHI Corporation ile birlikte ilave motor teknolojisi ve Mitsubishi Electric de gelişmiş elektronik sistemleri sağlayacak. İtalyan Leonardo SpA, Avio Aero ile birlikte motorlara katkıda bulunacak ve MBDA IT füze sisteminin geliştirilmesine yardımcı olacak.
6. nesil GCAP programında otonom sistemler öne çıkıyor
6. nesil savaş uçaklarında gelişmiş bilgisayar sistemlerinin de rol büyük olacka. Pilot kapsamlı biyometrik ve psiko-analitik sensörlerle donatılacak. Bu sayede bilgisayarlar pilotun sağlığını izleyebilecek ve sadece yaralanma ya da hipoksi belirtilerini değil aynı zamanda stres, kafa karışıklığı ve bilişsel aşırı yüklenmeyi de tespit edebilecek. Ayrıca uçağın rutin işlevlerin çoğunu bizzat yerine getirmesiyle yüksek düzeyde bir otonomi sağlanacak ve pilota daha çok eşlik eden drone sürülerini, başıboş dolaşan mühimmatları, cephanelik araçlarını ve diğer araçları denetleyen görev komutanı olarak hareket etme görevi bırakılacak. Ayrıca radar sistemi mevcut sistemlerden 10.000 kat daha fazla veri işleyerek Edinburgh büyüklüğündeki bir şehrin tüm internet trafiği kadar veriyi saniyede işleyebilecek.
Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, "Dünya lideri savaş uçağı programımız küresel güvenlik için çok önemli olmayı hedefliyor ve yeni jetlerin 2035 yılında ilgili hava kuvvetlerimize teslim edilmesine yönelik son derece olumlu ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.