Çin, dron sürülerini uzaydan şarj edecek yenilikçi sistem geliştiriyor

Uzaydan enerji aktarımı fikri uzun yıllardır teorik düzeyde tartışılsa da Çinli araştırmacıların son testi, teknolojinin pratik uygulamalara yaklaşmaya başladığını gösteriyor. Sistem özellikle dron sürülerinin havada uzun süre görev yapabilmesi, askeri platformların enerji ihtiyacının karşılanması ve afet bölgelerinde altyapıdan bağımsız enerji desteği sağlanması gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip görülüyor.
Sabit hedeflerde daha yüksek performans elde edildi
Araştırma ekibi, hareketli hava araçlarının yanı sıra sabit hedeflerde de sistemin performansını test etti. Yapılan deneylerde platformun 100 metre uzaklığa doğru akımdan doğru akıma yüzde 20,8 verimlilikle kablosuz enerji aktarımı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı testte sistemin toplamda 1.180 watt güç ilettiği açıklandı.
Araştırma ekibi, gelecekte tek bir uzay tabanlı güneş enerjisi istasyonunun aynı anda hem uydulara hem de yeryüzündeki araçlara enerji sağlayabileceğini düşünüyor. Bu yaklaşım, özellikle sürekli enerji ihtiyacı bulunan insansız hava araçları ve uzun süre görev yapan yüksek irtifa platformları açısından kritik önem taşıyor.
Mikrodalga tabanlı enerji ışını kullanılıyor
Araştırmacılar ayrıca bu antenleri daha küçük ve hafif hale getirmek için de çalışmalar yürütüyor. Bunun temel nedeni ise gelecekte sistemin doğrudan uzaya yerleştirilebilmesini ekonomik ve teknik açıdan daha uygulanabilir hale getirmek.
Projenin bir sonraki büyük aşaması ise doğrudan uzay ortamında testlere başlanması olacak. Araştırma ekibi, yıllardır Eyfel Kulesi'ni andıran metal kuleler üzerine yerleştirilmiş deneysel platformlarla çalışmalar yürütüyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.