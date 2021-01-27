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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi yaklaşıyor

    DigiTimes'ın tedarik zinciri kaynaklı yeni haberine göre Apple ikinci nesil AirPods Pro kablosuz kulaklık modelini 2021'in ilk yarısında piyasaya sürecek. İşte AirPods Pro 2 ile ilgili son bilgiler.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi yaklaşıyor
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    Digitimes'a göre Apple ikinci nesil AirPods Pro kablosuz kulaklık modelini 2021'in ilk yarısında piyasaya sürecek. Yayınlanan raporda Tayvanlı üretici Winbond'un yüksek miktarda NOR flash bellek siparişi aldığı ve bunların AirPods Pro 2'de kullanılacağı bildirildi.

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    Ayrıca Bkz. "Meizu Watch'un tasarımı netleşti"

    Bloomberg editörü Mark Gurman, AirPods Pro'nun yeni versiyonuyla ilgili detayları ilk duyuranlardan biriydi. Kendisine göre şirket aşağı doğru uzanan bacak kısmını ortadan kaldırarak kulaklığı daha kompakt hale getirmek istiyor. Hatta Apple'ın Samsung Galaxy Buds'a benzer bir tasarımı test ettiğine dair söylentiler bile var.

    AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi yaklaşıyor
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    İki farklı boyutta sunulabilir

    Aralık ayının sonlarına doğru ikinci nesil AirPods Pro'da kullanılacağı iddia edilen bileşenlerin görüntüleri ortaya çıkmıştı. İnternete sızdırılan fotoğraflar kulaklığın iki farklı boyutta gelebileceğinin siyalini verdi. Zira görüntüdeki kabloların farklı uzunluklarda olması bu yönde bir intiba oluşmasına neden oldu.

    Apple, AirPods Pro 2'nin ardından nispeten daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olması beklenen AirPods Pro Lite'ın üzerindeki perdeyi de kaldırabilir. Bekleyip göreceğiz.



    https://www.digitimes.com/news/a20210126PD205.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sony ve sennheiseri iphone'a airpods gibi kolay bağlayabiliyor muyuz ? Bir de konuşma sesi nasıl onların ? Kendime değil ama akrabama alacağım yenisinin çıkmasını bekliyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Hiç bulaşma Sony ve Sennheiser’a. iPhone’un varsa en iyisi AirPods. Sennheiser Momentum True Wireless kullandım. Tamam ses kalitesi olarak iyi olabilir ama diğer her şeyde AirPods. Şu an AirPods Pro kullanıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaw bunları alan insanları anlamıyorum aynı fiyata sony sennheiserin çok daha iyi kulaklıkları mevcut ayrıca tam kablosuz kulakiçi kulaklıkların ses kalitesinin düşük seviyede olduğu söyleniyor
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