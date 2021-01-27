AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör

Digitimes'a göre Apple ikinci nesil AirPods Pro kablosuz kulaklık modelini 2021'in ilk yarısında piyasaya sürecek. Yayınlanan raporda Tayvanlı üretici Winbond'un yüksek miktarda NOR flash bellek siparişi aldığı ve bunların AirPods Pro 2'de kullanılacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir

Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple

Ayrıca Bkz. "Meizu Watch'un tasarımı netleşti"

Bloomberg editörü Mark Gurman, AirPods Pro'nun yeni versiyonuyla ilgili detayları ilk duyuranlardan biriydi. Kendisine göre şirket aşağı doğru uzanan bacak kısmını ortadan kaldırarak kulaklığı daha kompakt hale getirmek istiyor. Hatta Apple'ın Samsung Galaxy Buds'a benzer bir tasarımı test ettiğine dair söylentiler bile var.

Tam Boyutta Gör

İki farklı boyutta sunulabilir

Aralık ayının sonlarına doğru ikinci nesil AirPods Pro'da kullanılacağı iddia edilen bileşenlerin görüntüleri ortaya çıkmıştı. İnternete sızdırılan fotoğraflar kulaklığın iki farklı boyutta gelebileceğinin siyalini verdi. Zira görüntüdeki kabloların farklı uzunluklarda olması bu yönde bir intiba oluşmasına neden oldu.

Apple, AirPods Pro 2'nin ardından nispeten daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olması beklenen AirPods Pro Lite'ın üzerindeki perdeyi de kaldırabilir. Bekleyip göreceğiz.

https://www.digitimes.com/news/a20210126PD205.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.