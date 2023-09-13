Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: Ne yenilikler sunuyor?

    Apple dünkü etkinlikte güncellenmiş AirPods Pro’yu (2. nesil) resmen duyurdu. Kablosuz kulaklık USB-C bağlantısının yanı sıra birkaç yeni özellikle birlikte geliyor.
    USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple dün akşam düzenlediği etkinlikte USB-C şarj özelliğine sahip yeni AirPods Pro’yu (2. nesil) tanıttı. Popüler kablosuz kulaklık ilk bakışta aynı görünse de USB-C bağlantısına ek olarak çoğu kişiyi memnun edecek birkaç yeni özellik daha sunuyor.

    Cupertinolu şirket yaptığı basın açıklamasında kablosuz kulaklığın 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile kullanıldığında ultra düşük gecikme süresiyle 20 bit, 48 kHz kayıpsız sesi destekleyeceğini duyurdu.

    Güncellenmiş kablosuz kulaklık artık daha kullanışlı ve dayanıklı. Kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde yeni AirPods Pro'yu USB-C konnektörüyle sunulan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile doğrudan şarj edebilecekler.

    Diğer bir değişiklik de hem kulaklıklar hem de şarj kutusunun IP54 derecesine yükseltilmesi. Böylelikle toza, tere ve suya karşı daha iyi bir koruma sunuyor. Hatırlatmak gerekirse önceki AirPods Pro 2, IPX4 korumasına sahipti.

    USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    USB-C'li AirPods Pro 2 Türkiye fiyatı

    Tüm ikinci nesil AirPods Pro’lar iOS 17 ile heyecan verici özelliklere kavuşacak. Bunları; Şeffaf mod ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğini dinamik bir şekilde birleştiren Adaptif Ses, Sohbet Farkındalığı ve Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği olarak sıralayabiliriz.

    AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB‑C), 22 Eylül Cuma gününden itibaren ABD'nin yanı sıra 30’dan fazla ülke ve bölgede 249 dolar fiyatla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı ise 7.829 TL olarak belirlenmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sayısalda ilk 20 bine girmek uzaktan noter satışı nasıl yapılır gazlı araba neden su eksiltir taralı alan cezası conta yanarsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız