USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: Ne yenilikler sunuyor?

Cupertinolu şirket yaptığı basın açıklamasında kablosuz kulaklığın 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile kullanıldığında ultra düşük gecikme süresiyle 20 bit, 48 kHz kayıpsız sesi destekleyeceğini duyurdu.
Güncellenmiş kablosuz kulaklık artık daha kullanışlı ve dayanıklı. Kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde yeni AirPods Pro'yu USB-C konnektörüyle sunulan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile doğrudan şarj edebilecekler.
Diğer bir değişiklik de hem kulaklıklar hem de şarj kutusunun IP54 derecesine yükseltilmesi. Böylelikle toza, tere ve suya karşı daha iyi bir koruma sunuyor. Hatırlatmak gerekirse önceki AirPods Pro 2, IPX4 korumasına sahipti.
USB-C'li AirPods Pro 2 Türkiye fiyatı
Tüm ikinci nesil AirPods Pro’lar iOS 17 ile heyecan verici özelliklere kavuşacak. Bunları; Şeffaf mod ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğini dinamik bir şekilde birleştiren Adaptif Ses, Sohbet Farkındalığı ve Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği olarak sıralayabiliriz.
AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB‑C), 22 Eylül Cuma gününden itibaren ABD'nin yanı sıra 30’dan fazla ülke ve bölgede 249 dolar fiyatla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı ise 7.829 TL olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.