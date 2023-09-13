USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: Ne yenilikler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Apple dün akşam düzenlediği etkinlikte USB-C şarj özelliğine sahip yeni AirPods Pro’yu (2. nesil) tanıttı. Popüler kablosuz kulaklık ilk bakışta aynı görünse de USB-C bağlantısına ek olarak çoğu kişiyi memnun edecek birkaç yeni özellik daha sunuyor.

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Cupertinolu şirket yaptığı basın açıklamasında kablosuz kulaklığın 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile kullanıldığında ultra düşük gecikme süresiyle 20 bit, 48 kHz kayıpsız sesi destekleyeceğini duyurdu.

Güncellenmiş kablosuz kulaklık artık daha kullanışlı ve dayanıklı. Kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde yeni AirPods Pro'yu USB-C konnektörüyle sunulan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile doğrudan şarj edebilecekler.

Diğer bir değişiklik de hem kulaklıklar hem de şarj kutusunun IP54 derecesine yükseltilmesi. Böylelikle toza, tere ve suya karşı daha iyi bir koruma sunuyor. Hatırlatmak gerekirse önceki AirPods Pro 2, IPX4 korumasına sahipti.

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USB-C'li AirPods Pro 2 Türkiye fiyatı

Tüm ikinci nesil AirPods Pro’lar iOS 17 ile heyecan verici özelliklere kavuşacak. Bunları; Şeffaf mod ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğini dinamik bir şekilde birleştiren Adaptif Ses, Sohbet Farkındalığı ve Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği olarak sıralayabiliriz.

AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB‑C), 22 Eylül Cuma gününden itibaren ABD'nin yanı sıra 30’dan fazla ülke ve bölgede 249 dolar fiyatla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı ise 7.829 TL olarak belirlenmiş durumda.

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USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı