AirPods Studio tamamen Vietnam’da üretilecek ilk Apple ürünü olabilir

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ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının giderek kızışması nedeniyle ABD’li üreticilerin üretim hatlarını Çin’den kaydırması gündeme geliyor. Üreticiler alternatifler üzerinde çalışmaya başlarken ilk adımlar da atılıyor.

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AirPods Studio ilk Vietnam ürünü olacak

Sektörden gelen bilgilere göre Apple’ın yeni kulak üstü kulaklık modeli AirPods Studio tamamen Vietnam’da üretilen ilk Apple ürünü olacak. Vietnamlı üreticiler bugüne kadar pek çok Apple ürününe ev sahipliği yaptı ancak ilk kez sıfırdan üretim söz konusu.

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Normalde Apple’ın ürünleri ilk kez Çin’deki fabrikalarda üretime başlıyor. Belirli bir verimlilik yakalandıktan sonra Hindistan, Vietnam veya Filipinler gibi ülkelerde yer alan fabrikalara üretim yayılmaya başlıyor. Apple böylece hem üretim konusunda farklı kaynaklardan besleniyor hem de bir ürün üzerinde farklı ülkelerdeki tesisler profesyonelleşmiş oluyor.

Vietnam’da AirPods Studio üretimine Goertek ve Luxshare firmalarının yetkili olduğu ifade ediliyor. Apple elbette tüm üretimi Vietnam’da yapmayacak. Bir nevi test amaçlı olacak bu başlangıç sonrasında kulaklık üretiminin önemli bir kısmının Çin’de devam edeceği belirtiliyor. AirPods Studio tahminlere göre sonbahar aylarında 349$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

https://www.phonearena.com/news/AirPods-Studio-will-likely-be-built-from-the-start-in-Vietnam_id124744

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