Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası

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Bugün özellikle mobil fotoğrafçılık alanında yapay zeka desteği artık alıştığımız br konu haline geldi. Genelde yazılımsal veya donanımsal olarak bir yapay zeka birimi fotoğrafların daha iyi işlenmesinde yardımcı oluyor. Sony ise yapay zekayı doğrudan sensörün içerisine entegre ediyor.

Sony ve Microsoft iş birliği

Sony’nin geçtiğimiz hafta dünyanın ilk yapay zeka destekli görüntü sensörünü duyurmuştu. Sony IMX500 ve Sony IMX501 mobil görüntü sensörleri yapay zeka birimini doğrudan içerisine entegre ediyor. Böylece harici yapay zeka birimlerinin işlem yapmasına gerek kalmıyor.

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Sony standart MobileNet V1 algoritmasını sadece 3.1 milisaniyede işleyebildiğini belirtiyor. Intel Movidius destekli Google Clips gibi rakip ürünlerde ise bu süre 1 saniyeye kadar çıkabiliyor.

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Entegre yapay zeka birimi gerçek zamanlı olarak verileri işlerken bulut desteği ise Microsoft Azure AI altyapısı üzerinden sağlanıyor. Sensör için geliştirilen özel uygulamada Azure IoT teknolojisi temel alınmış. Uygulama ile video analiz yetenekleri artıyor ve iş yükleri verimli hale geliyor.

Sony’nin yaptığı sunumlardan IMX500 serisinin daha çok kurumsal müşterileri hedeflediği anlaşılıyor. Yüz tanıma yapabilen, müşteri davranışlarını analiz edebilen, aşırı kalabalıkları tespit edebilen ve ısı haritası çıkarabilen kameralar bu sayede mümkün olacak. Sony IMX500 serisi 93$ olarak kurumsal müşterilere tedarik edilecek. İlk cihazların ise 2021 yılında gelmesi bekleniyor.

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https://www.engadget.com/sony-microsoft-team-up-ai-powered-cameras-091449976.html

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