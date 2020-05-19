Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası

    Dünyanın ilk yapay zeka birimi entegre görüntü sensörleri olan Sony IMX500 ve Sony IMX501; bulut tabanlı hesaplamalarını Microsoft Azure AI yapısı üzerinden yapıyor.
    6 sa.
    918
    10
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası
    Tam Boyutta Gör

    Bugün özellikle mobil fotoğrafçılık alanında yapay zeka desteği artık alıştığımız br konu haline geldi. Genelde yazılımsal veya donanımsal olarak bir yapay zeka birimi fotoğrafların daha iyi işlenmesinde yardımcı oluyor. Sony ise yapay zekayı doğrudan sensörün içerisine entegre ediyor.

    Sony ve Microsoft iş birliği

    Sony’nin geçtiğimiz hafta dünyanın ilk yapay zeka destekli görüntü sensörünü duyurmuştu. Sony IMX500 ve Sony IMX501 mobil görüntü sensörleri yapay zeka birimini doğrudan içerisine entegre ediyor. Böylece harici yapay zeka birimlerinin işlem yapmasına gerek kalmıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması finalistleri açıklandı

    Ayrıca Bkz. "Google Meet için Asus’tan özel bilgisayar sistemleri"

    Sony standart MobileNet V1 algoritmasını sadece 3.1 milisaniyede işleyebildiğini belirtiyor. Intel Movidius destekli Google Clips gibi rakip ürünlerde ise bu süre 1 saniyeye kadar çıkabiliyor.

    Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası
    Tam Boyutta Gör

    Entegre yapay zeka birimi gerçek zamanlı olarak verileri işlerken bulut desteği ise Microsoft Azure AI altyapısı üzerinden sağlanıyor. Sensör için geliştirilen özel uygulamada Azure IoT teknolojisi temel alınmış. Uygulama ile video analiz yetenekleri artıyor ve iş yükleri verimli hale geliyor.

    Sony’nin yaptığı sunumlardan IMX500 serisinin daha çok kurumsal müşterileri hedeflediği anlaşılıyor. Yüz tanıma yapabilen, müşteri davranışlarını analiz edebilen, aşırı kalabalıkları tespit edebilen ve ısı haritası çıkarabilen kameralar bu sayede mümkün olacak. Sony IMX500 serisi 93$ olarak kurumsal müşterilere tedarik edilecek. İlk cihazların ise 2021 yılında gelmesi bekleniyor.

    Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası
    Tam Boyutta Gör



    https://www.engadget.com/sony-microsoft-team-up-ai-powered-cameras-091449976.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 57 dk. Sony'nin 'büyük' PlayStation 5 etkinliği için geri sayım başladı 2 sa. Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok 2 sa. Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor 4 sa. VDSL2 Vectoring destekli, uygun fiyatlı "Zyxel VMG3312-T20A modem incelemesi" 4 sa. Samsung Galaxy Note 20'nin eskiz çizimleri ortaya çıktı 5 sa. 19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı 1022 oldu 6 sa. Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası Sonraki Netflix'in merakla beklenen komedisi Space Force'tan yeni fragman 8 sa. MIUI 12 global yayın takvimi belli oldu: Hangi cihazlara gelecek? 8 sa. Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi 9 sa. iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera 9 sa. ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu 10 sa. Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı 10 sa. Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı 10 sa. Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı 11 sa. İlk insanlı koronavirüs aşı denemesini yapan ABD’li Moderna: “İlk sonuçlar umut verici” 11 sa. Huami yeni akıllı saat modelini duyurdu: Amazfit Ares 12 sa. Huawei Y8p resmen duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek 13 sa. Realme Watch lansman sayfası açıldı: İşte Realme Watch özellikleri ve tasarımı 14 sa. iPhone SE 2020 fiyatlarına indirim geliyor 16 sa. Nvidia’ya şok gelir saklama suçlaması 17 sa. Google Meet için Asus’tan özel bilgisayar sistemleri 1 gün PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz 1 gün Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor 1 gün Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak 1 gün Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi