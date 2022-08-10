Kripto para piyasasında yine dolandırıcılık

Kripto para dünyasında dolandırıcılık tanımı artık alıştığımız kelimelerden birisi oldu. Hemen her hafta bir veya iki dolandırıcılık hadisesi duyuyoruz. Siber saldırılar bir yana göz göre göre yapılan dolandırıcılıklar başıboş kalmış piyasanın risklerini de gösteriyor.

Blur Finance buhar oldu

Geçtiğimiz günlerde Polygon tabanlı Dragoma oyununun yatırımcıları dolandırmasının ardından Blur Finance merkeziyetsiz platformundan da kötü haber geldi. Geliştirici ekip 600 bin dolarla buhar olurken proje ise kapatıldı.

Tornado Cash kara listeye alındı 1 gün önce eklendi

7 Temmuz tarihinde başlayan proje BLUR kripto parasına sahipti. Geçtiğimiz hafta Polygon ile entegrasyon sağlanmış ve havuz birikiminde yüzde 4000 seviyelerinde kazanç vadedilmişti. BNB ağında 754 yatırımcısı olan proje artık yok. Site ise kapandı.

BLUR kripto parası 6 cente kadar çıkarak umut vadetmişti ancak bir anda kendisini 0.00064$ seviyesinde buldu. Geriye ise mağdur yatırımcılar kaldı. Herhangi bir düzenlemeye tabi olmadığı için de sorumluları bulmak pek mümkün değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.