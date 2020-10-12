Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı

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Günümüzde günlük hayatımızdaki hemen her eşyanın akıllandığına şahit oluyoruz. Yatak odamızda yer alan komidin de bu trendden nasibini alıyor. Üstelik akıllı özellikler yanında fonksiyonellik de kazanıyor.

Comet Smart Nightstand nedir?

Indiegogo üzerinde kendisine yer bulan Comet Smart Nightstand adındaki komidin pek çok ilginç özellikle donatılmış. Standart komidinlere göre oldukça büyük olan cihazın üst kapağı 360 derece dönerek açılabiliyor. İç kısmında ise bir soğutma sistemi yer alıyor. Burada içecek veya yiyecek tutabiliyorsunuz. Ayrıca iç kısmın zemini yıldız haritası ile kaplanmış. Aydınlatmayı açtığınızda tavana yıldız haritasını yansıtabiliyor.

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Komidinin kapağını kapattığınızda ise asıl özelliği ortaya çıkıyor. Yan kısımda Android işletim sistemi dokunmatik bir ekran mevcut. Buradan aynı bir tablet gibi kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanarak kablosuz hoparlörünü devreye alabiliyor. Diğer bir önemli özellik ise entegre 4 kablosuz şarj plakası. Bu sayede 4 cihaza kadar kablosuz şarj imkanı da var.

Ortam aydınlatmasına da sahip olan Comet Smart Nightstand model 499$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Donanıma göre farklı boyutları olan proje 1 milyon dolara yakın bağış topladı ve Kasım ayında ilk siparişler teslim edilecek.

https://www.indiegogo.com/projects/comet-smart-nightstand

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