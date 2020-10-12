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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı

    Comet Smart Nightstand akıllı komidin projesi yatak odanıza kablosuz şarj yapabilen, soğutucusu olan ve kablosuz hoparlör barındıran akıllı bir ekran koyuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı
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    Günümüzde günlük hayatımızdaki hemen her eşyanın akıllandığına şahit oluyoruz. Yatak odamızda yer alan komidin de bu trendden nasibini alıyor. Üstelik akıllı özellikler yanında fonksiyonellik de kazanıyor.

    Comet Smart Nightstand nedir?

    Indiegogo üzerinde kendisine yer bulan Comet Smart Nightstand adındaki komidin pek çok ilginç özellikle donatılmış. Standart komidinlere göre oldukça büyük olan cihazın üst kapağı 360 derece dönerek açılabiliyor. İç kısmında ise bir soğutma sistemi yer alıyor. Burada içecek veya yiyecek tutabiliyorsunuz. Ayrıca iç kısmın zemini yıldız haritası ile kaplanmış. Aydınlatmayı açtığınızda tavana yıldız haritasını yansıtabiliyor.

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    Komidinin kapağını kapattığınızda ise asıl özelliği ortaya çıkıyor. Yan kısımda Android işletim sistemi dokunmatik bir ekran mevcut. Buradan aynı bir tablet gibi kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanarak kablosuz hoparlörünü devreye alabiliyor. Diğer bir önemli özellik ise entegre 4 kablosuz şarj plakası. Bu sayede 4 cihaza kadar kablosuz şarj imkanı da var.

    Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı

    Ortam aydınlatmasına da sahip olan Comet Smart Nightstand model 499$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Donanıma göre farklı boyutları olan proje 1 milyon dolara yakın bağış topladı ve Kasım ayında ilk siparişler teslim edilecek.



    https://www.indiegogo.com/projects/comet-smart-nightstand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    39 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Bana çok gereksiz geldi ilginç
    Yanıtla
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Wow az ev büyük olsa kesinlikle kaçırmak istemezdim. Harika, modern, bu devirde eski masa, sehpaların yerine bunların olması gerekir.
    Yanıtla +3
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