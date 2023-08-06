Post-it notlar artık akıllanıyor

Yaklaşık 43 yıldır hayatımızda olan ve önemini hiç kaybetmeyen post-it not konsepti teknolojiye ayak uyduruyor. Momento Note post-it etiketler barındırdıkları NFC yongası ile not almanın ötesine çıkıyor.

Momento Note nedir?

Momento Note ürünü post-it kâğıtları ile NFC yongasını bir araya getirmiş. Kullanıcılar karşı tarafın dikkatine sunmak istediği bir şarkıyı, fotoğrafı, sosyal medya paylaşımını veya internet sitesini bu not kâğıdına aktarabiliyor.

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Karşı taraf ise sadece telefonunu nota dokundurarak fotoğrafları görebiliyor, ilgili siteye veya paylaşım platformuna yönlenebiliyor. Defalarca kullanıldığı için de sürekli kullan-at tarzında israf yapmaya da gerek kalmıyor.

1000 kere kullanılabilen akıllı notlar 3GB’a kadar da veri saklayabiliyor. iPhone 10 Plus üzeri ve Android 8 üzeri cihazlarla kolay bir şekilde formatlanıp okunabiliyor. Okumak için uygulama gerekmezken yazma için uygulama isteniyor. Momento Note 20’li paket 8$ olarak satılıyor ve daha yüksek paketler de mevcut.

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