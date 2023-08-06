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    Post-it notlar artık akıllanıyor

    Momento Note geleneksel post-it kâğıdına NFC etiketini de ekleyerek tekrar tekrar kullanılabilen akıllı kâğıt konsepti ortaya çıkarmış. Momento Note özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Momento Note
    Yaklaşık 43 yıldır hayatımızda olan ve önemini hiç kaybetmeyen post-it not konsepti teknolojiye ayak uyduruyor. Momento Note post-it etiketler barındırdıkları NFC yongası ile not almanın ötesine çıkıyor.

    Momento Note nedir?

    Momento Note ürünü post-it kâğıtları ile NFC yongasını bir araya getirmiş. Kullanıcılar karşı tarafın dikkatine sunmak istediği bir şarkıyı, fotoğrafı, sosyal medya paylaşımını veya internet sitesini bu not kâğıdına aktarabiliyor.

    Karşı taraf ise sadece telefonunu nota dokundurarak fotoğrafları görebiliyor, ilgili siteye veya paylaşım platformuna yönlenebiliyor. Defalarca kullanıldığı için de sürekli kullan-at tarzında israf yapmaya da gerek kalmıyor.

    1000 kere kullanılabilen akıllı notlar 3GB’a kadar da veri saklayabiliyor. iPhone 10 Plus üzeri ve Android 8 üzeri cihazlarla kolay bir şekilde formatlanıp okunabiliyor. Okumak için uygulama gerekmezken yazma için uygulama isteniyor. Momento Note 20’li paket 8$ olarak satılıyor ve daha yüksek paketler de mevcut.

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